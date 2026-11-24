교육부가 고등학교 기말고사부터 스마트기기 부정행위 시 전과목 0점 및 퇴학 조치를 발표했다. 금속탐지기 전수검사 등 수능 수준의 감독 강화 방안이 시행된다.

교육부 는 24일 국무회의에서 중· 고등학교 내신 시험에서 스마트기기를 활용한 부정행위를 원천 차단하기 위한 종합적인 대응 방안을 보고했다. 인공지능 기능이 탑재된 스마트기기가 내신 시험 부정행위에 이용되는 사례가 증가하면서, 기존보다 훨씬 엄격한 감독 체계와 징계 기준을 도입하기로 한 것이다. 이 같은 조치는 대학수학능력시험과 맞먹는 수준의 시험 관리 환경을 조성하여 부정행위를 사전에 예방하려는 취지에서 비롯되었다.

전과목 0점 및 퇴학 처분 등 징계 기준 상향 조정

올해 2학기 고등학교 기말고사부터 스마트기기를 소지하거나 시험 중 사용한 사실이 적발될 경우, 해당 당일 치른 모든 과목의 시험 성적이 무조건 0점 처리된다. 기존에는 적발된 특정 과목에 대해서만 0점 부과가 적용되고 징계는 각 학교의 자율에 맡겨졌으나, 이제는 최소 출석 정지부터 최대 퇴학까지 엄격한 징계가 권고된다. 앞서 교육부는 지난달 27일부터 이달 3일까지 전국 중·고등학교 5,679곳에 공문을 발송하여 전수 조사한 결과, 올해 치러진 시험에서 스마트 안경을 활용한 부정행위 사례가 총 4건이 확인되었다는 사실을 밝혔다.

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학교들은 이러한 강화된 징계 기준을 즉시 반영하여 학칙을 개정해야 하며, 시험지에도 성적 처리 규정과 징계 내용을 명시하는 경고 문구를 포함해야 한다. 교육부는 이르면 25일 구체적인 시행 방안을 담은 안내 자료를 각 지방 교육청에 배포하여 학교의 이행 여부를 지도하고 감독할 계획이다. 이는 각 학교가 개별적으로 기준을 마련하던 것을 국가 차원에서 일원화하여 형평성을 맞추고 단속의 실질적 효과를 높이려는 조치로 해석된다.

금속탐지기 전수검사 및 전자기기 반입 원천 차단

시험장 내 스마트기기 반입을 막기 위한 물리적 차단 조치도 강력하게 시행된다. 시험 시작 전 휴대전화를 포함한 모든 전자기기를 일괄 수거하며, 학생들의 가방은 시험장에서 떨어진 별도 장소에 보관하도록 한다. 책상 서랍이나 사물함에 전자기기를 미리 숨겨두는 행위를 예방하기 위해 학생들은 자신이 속한 교실이 아닌 다른 교실에서 시험을 치르게 된다. 학생과 학부모의 사전 동의를 받아 금속탐지기를 이용한 전수검사를 실시하며, 화장실 이용 후 재입실하는 학생에 대해서도 추가 검사가 이루어진다.

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강원도교육청은 스마트기기와 인공지능을 통한 부정행위 우려를 해소하고자 도내 모든 고등학교에 금속탐지기를 배포하는 등 시험 감독을 강화한 바 있다. 실제 24일 강원 춘천시 한 고등학교에서는 선생님이 금속탐지기를 이용해 시험 감독을 진행하는 모습이 포착되었다. 교육부 관계자는 각 교육청이 수능 때 사용하던 금속탐지기를 활용하고 학교별 필요 물량을 파악하여 추가 구매를 진행할 것이라고 밝혔다. 초소형 카메라 사용을 막기 위해 시험 기간 중에는 단수가 없는 체육복이나 일상복 착용을 권장하며, 감독관은 매 교시 안경과 복장을 검사한다.

시험장 내 통신 차단 및 세부 실행 절차 확정

시험 당일 학교 내 무선 인터넷 와이파이 서비스도 완전히 차단된다. 복도에서 순회하는 감독관은 휴대전화 애플리케이션을 통해 와이파이와 블루투스 신호를 실시간으로 확인하고 기록하며, 이상 신호가 감지될 경우 시험 종료 후 해당 시험실에 대해 금속탐지기로 전수검사를 진행한다. 이미 기말고사가 시작된 일부 고등학교 3학년 학생들의 경우, 필기구 일괄 지급이 현실적으로 어려울 경우 개인 필기구를 매 교시 검사하는 예외 절차가 적용될 수 있으며, 금속탐지기도 부정행위 의심 정황이 있거나 재입실 시에만 사용되는 등 학교 여건에 따른 유연한 운영도 가능하다는 설명이다.

교육부는 범정부 차원의 수능 부정행위 대응 태스크포스(TF)의 후속 조치로 6명으로 구성된 별도의 수능 부정행위 대응팀을 신설하기로 했다. 이 대응팀은 부정행위 신고센터에 접수된 제보에 대한 사실 관계 조사와 수능 운영 관련 민원 처리, 감독관의 보호 및 지원 업무 등을 담당할 예정이다. 조사 과정에서 도출된 개선 과제는 2028학년도 수능 시행계획 등에 반영될 방침이며, 중학교 역시 의무교육 과정이라는 점을 고려해 최대 징계 수위는 출석 정지로 하되 검사와 필기구 지급 등은 학교 여건에 따라 달리 적용할 수 있다고 교육부는 덧붙였다.