교육부가 중고교 내신 시험에 수능 수준의 부정행위 방지 대책을 도입한다. 스마트 안경 검사 강화와 퇴학 가능 징계 강화로 시험 공정성을 확보한다.

교육부 는 중학교와 고등학교 내신 시험 에 대학수학능력시험 수준 수준의 엄격한 부정행위 방지 대책을 적용하기로 확정했다. 이는 최근 중고교 시험에서 스마트 기기를 활용한 부정행위 가 확인됨에 따라 시험의 공정성을 회복하기 위한 조치다.

스마트 안경 적발에 수능급 감시 강화

교육부는 24일 국무회의에서 '스마트기기 활용 부정행위 대응 방안'을 보고하며 이 같은 내용을 발표했다. 교육부가 지난 9일 전국 중고교를 대상으로 조사한 결과, 올해 총 4개 학교의 내신 시험에서 스마트안경을 이용한 부정행위가 적발됐다. 이에 따라 교육부는 매 교시 안경 및 복장 검사를 강화하고, 적발 시 퇴학까지 가능한 징계를 권고할 방침이다.

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시험 환경 전면 차단 및 감독 시스템

대책의 기본 틀은 수능과 유사하게 설계되었다. 학교는 시험 시작 전 모든 전자기기를 제출받아야 하며, 학생들의 가방은 시험실에서 멀리 떨어진 곳에 보관해야 한다. 학생들은 평소 교실이 아닌 다른 교실에서 시험을 치러야 하며, 시험 당일에는 단추가 없는 일상복을 착용해야 한다.

필기구는 학교가 제공하는 것을 원칙으로 하되, 개인이 준비한 흑색 연필은 허용된다. 시험 당일 학교 와이파이 접속은 차단되며, 복도 감독관은 휴대전화 애플리케이션 등을 이용해 와이파이와 블루투스 통신 신호를 수시로 확인하고 기록해야 한다. 신호 이상 감지 시 시험 종료 후 금속탐지기로 시험실 전체를 점검한다.

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징계 수위 상향 및 대학 논술까지 확대

기존에는 내신 시험 부정행위 적발 시 해당 과목만 0점 처리하고 추가 징계는 학교 자율에 맡겼으나, 앞으로는 적발 당일 치른 모든 과목 성적을 0점 처리하도록 권고할 예정이다. 징계 수위도 대폭 강화되어 중학생은 최대 출석정지, 고등학생은 최대 퇴학까지 가능해진다.

교육부는 이번 대책을 고등학교 2학기 기말고사부터 적용할 계획이다. 다만 고3 기말고사가 이미 시작된 일부 학교는 즉시 시행 가능한 조치부터 안내하고 있다. 또한 대학별 논술고사 등에서도 이와 유사한 부정행위 방지 조치를 시행하도록 지시할 예정이다.

고용노동부, 국가자격시험 보디캠 도입

같은 자리에서 고용노동부는 국가자격시험 부정행위 방지 대책을 보고했다. 시험 감독관에게 보디캠을 장착하고 블루투스 탐지 앱을 도입하는 것이 핵심이다. 노동부 산하 한국산업인력공단은 세무사와 공인중개사 등 528개 국가자격시험을 위탁 시행하며 연간 응시 인원은 450만명에 달한다.

시험 감독관은 시험 전 휴대전화 등 전자기기의 전원 차단 여부를 직접 확인한 뒤 수거한다. 매 과목 시험 시작 전 무작위로 수험생에게 전화를 걸어 전원이 꺼졌는지 재확인하며, 부직포 가리개를 착용해 초소형 카메라 촬영을 차단한다. 부정행위의 징역형 상한은 현행 2년에서 5년으로 높이고, 응시 제한 기간도 3년에서 10년으로 늘린다.

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노동부는 지난 21일 경비지도사 국가자격시험부터 이 같은 대책을 시범 시행했으며, 이를 통해 부정행위 6건을 적발했다. 연말까지 구체적인 실행 계획을 마련하고, 장기적으로는 인공지능 시대에 맞춰 실기 및 면접형 시험 방식을 다양화할 예정이다.