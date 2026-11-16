교육부, AI 기기 수능 부정행위 방지 위해 전파 차단과 가방 검사 추진

교육부는 오는 19일 실시되는 2027학년도 수능에서 AI 기기 부정행위를 막기 위해 시험장 내 전파 차단 및 가방 검사를 검토 중이다. 최교진 장관은 연기론을 배제하고 추가 대책을 발표할 계획이라고 밝혔다.

교육부 는 오는 19일 실시되는 2027학년도 대학수학능력시험(수능)에서 인공지능(AI) 기기를 활용한 부정행위를 막기 위한 추가 대책을 마련 중이라고 16일 밝혔다. 최교진 교육부 장관은 국회 교육위원회 전체회의에 출석하여 시험장 내 전파 차단 조치와 수험생 가방 검사 등을 검토하겠다고 밝혔다.

AI 기기 부정행위 방지를 위한 구체적 조치

최교진 장관은 국민의힘 박정훈 의원이 수능 시험장 내 전파 차단 조치 가능성을 질문하자, 과학기술정보통신부와 협의하여 시험 시간 일부라도 전파를 차단할 수 있는지 확인하겠다고 답변했다. 또한 필요할 경우 수험생의 동의를 얻어 가방을 검사하는 방안도 검토하고 있다고 밝혔다. 단, 이 과정에서의 법적 문제가 없는지에 대해서는 신중하게 살펴보겠다는 입장이다.

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최은옥 교육부 차관은 몸에 부착하는 방식 등 장비가 첨단화되면서 통신을 원천적으로 차단하는 방법 말고는 100% 적발이 쉽지 않다고 인정했다. 이에 따라 교육부는 과기부와의 협의를 통해 통신 이용을 원천적으로 차단할 수 있는 방법을 모색하고 있으며, 그 내용을 반영하여 17일 장관이 관련 대책을 발표할 예정이다.

수능 연기론 배제 및 감독관 역할 강조

정치권 일각에서 제기된 수능 연기 주장에 대해 최교진 장관은 더 큰 혼란을 초래할 수 있다며 선을 그었다. 그는 지금 수능을 연기하는 것은 검토하기 어렵다고 주장하며, 교육부의 운명을 걸고서라도 이번 수능에서 아무 사고 없이 넘어갈 수 있도록 최대한의 노력을 다하겠다고 강조했다.

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스마트안경과 초소형 카메라 등 변종 기기를 활용한 부정행위에 대해 완벽하게 대응하기는 어렵다는 점도 솔직하게 언급했다. 새로운 방법을 끝없이 찾아내는 것을 모두 막기에는 현재 우리 기술력이 AI 기기의 발전을 따라가지 못하는 부분이 있다는 사실을 인정했다.

부정행위 적발을 시험 감독관에게만 맡기는 것이 부실한 대책 아니냐는 지적에는, 수능 감독관들이 대입 지도와 모의고사 감독을 꾸준히 수행해 온 전문성 있는 선생님들이라 약간의 이상 행동도 잘 발견한다고 밝혔다. 감독관들이 안심할 수 있도록 책임 부분은 교육부와 교육감들이 지고 구체적인 방안을 찾도록 하겠다고 덧붙였다.

장기적 입시 평가 방법 고민과 향후 일정

최교진 장관은 과학적 기기들이 빠르게 발전하는 상황에서 현 대학 입시 평가 방법이 최선인지에 대해 한 번 더 깊이 고민하고 연구해야 한다고 말했다. 국민적 토론을 통해 장기적으로 협의해 나가겠다는 다짐도 내놨다.

다만 교육부는 이후 별도 공지를 통해 수능에 있어 전파 차단은 법적·기술적 한계로 검토하고 있지 않다고 밝혔다. 대신 공공 와이파이 차단 여부를 과학기술정보통신부 중심으로 검토 중인 것으로 알려졌다.