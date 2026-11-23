교육부는 수능 스마트 기기 부정행위 적발자 5명을 고발하고, 시험장 관리 허점 보완을 위해 수능 부정행위 신고센터를 상시 운영하기로 했다.

교육부 는 올해 대학수학능력시험(수능)에서 스마트 기기 를 활용해 부정행위를 저지른 수험생 5명 전원을 검찰에 고발하기로 했다고 23일 밝혔다. 신진용 교육부 대입정책과장은 정부세종청사에서 열린 브리핑에서 "수능에서 적발된 5명은 오늘 중 전원 고발할 계획"이라고 밝혔다.

논술 검사 및 시험장 관리 현황

교육부는 지난 주말 치러진 대학별 논술고사에서 스마트 기기를 활용한 부정행위는 확인되지 않았다고 밝혔다. 신진용 과장은 "지난 주말 대학별 논술전형을 실시간으로 모니터링한 결과, 수험생 주머니에서 에어팟이 발견되는 등의 단순 소지 사례는 있었지만 스마트 기기를 활용한 부정행위 사례는 없었다"고 말했다.

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시험장 관리 허점 및 수험생 제보

하지만 일부 대학에서 부정행위 검사가 허술했다는 수험생들의 제보가 잇따르고 있다. 고3 학생들이 주축이 된 수험생 연대는 가톨릭대와 성신여대, 단국대 일부 고사장에서 스마트 안경과 초소형 카메라 등을 검사하지 않고 시험이 진행됐다는 제보가 접수됐다고 밝혔다.

경희대와 서강대에서도 별도의 안경 검사가 이뤄지지 않았다는 제보가 있었다. 또한 온라인 수험생 커뮤니티에서는 연세대 수리논술 전형에 최초 합격한 학생이 수능에서 휴대전화를 소지했다가 부정행위로 적발됐다는 의혹도 확산 중이다.

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추가 조치 및 상시 신고센터 운영

교육부는 추가 부정행위가 드러나면 긴급대응반을 통해 대학의 수사 의뢰와 수사기관 공조 등을 지원할 방침이다. 또한 교육부는 수능 부정행위 신고센터의 기한을 따로 정하지 않고 상시 체제로 운영하기로 했다. 시험장 혼선도 사후 점검하고, 합격자 변동 시 피해자 구제 방안도 검토한다.

대입 일정 및 향후 대응 방안

다음달 11일로 예정된 수능 성적 통지 일정은 향후 대입 일정과 연동되어 있기 때문에 유지할 방침이다. 최근 온라인 수험생 커뮤니티에서는 연세대 수리논술 전형에 최초 합격한 학생이 수능에서 휴대전화를 소지했다가 부정행위로 적발됐다는 의혹도 확산 중이다.