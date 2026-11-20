2027학년도 수능에서 부정행위 방지를 위해 처음 도입된 위급재난문자가 휴대전화 미제출 수험생 49명을 적발하는 성과를 거뒀다. 교육부는 전체 적발 인원 98명의 절반에 달하는 숫자라며 효과를 입증했다. 행안부도 관련 규정 적용 근거를 설명하며 첫 경험임을 밝혔다.

교육부 는 2027학년도 대학수학능력시험 에서 사상 처음으로 부정행위 방지 수단으로 ' 위급재난문자'를 활용해 휴대전화 미제출 수험생 49명을 적발했다고 20일 밝혔다.

교육부 최은옥 차관은 19일 세종시 정부세종청사에서 기자회견을 갖고, 오후 4시 37분 종료된 4교시 기준 전체 부정행위 적발자 98명 중 절반에 해당하는 수치라고 설명했다.

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위급재난문자 적발 메커니즘

위급재난문자는 일반적인 긴급재난문자나 안전안내문자와 달리 수신을 차단할 수 없는 기술적 특성을 지닌다. 휴대전화가 무음이나 진동 상태에서도 최대 음량으로 약 10.5초간 경보음이 울리도록 설계됐다.

이번 시험에서는 수험생들의 휴대전화 제출을 유도하기 위해 총 3차례에 걸쳐 위급재난문자가 발송됐다. 이 시스템은 수험생이 전화를 시험장 내 제출함에 넣지 않을 경우 자동 발신되는 경보음을 통해 즉각적으로 적발하는 역할을 수행했다.

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내부 논란과 정책 배경

한성숙 국무총리는 지난 17일 위급재난문자 발송 계획을 발표하며 내부적으로 찬반 논란이 있었으나, 시험의 공정성을 지키기 위해 중요한 결정이라고 밝혔다.

행안부 관계자는 기술적 측면에 집중하며 지방자치단체와 철도·공항 등 관계기관에 사전 안내에 신경 썼다고 설명했다. 전국적으로 위급재난문자를 발송한 것은 이번이 처음인 만큼 향후 하나의 경험이 될 것이라는 입장이다.

적극적 민원과 사회적 반발

하지만 본래 국민의 생명과 안전을 보호하기 위한 수단인 위급재난문자를 시험 부정행위 방지에 활용한 것에 대해 적절하냐는 비판도 제기됐다.

실제 전일 행정안전부에 접수된 10여 건의 민원 중 상당수는 경보음 울림에 대한 항의성 민원으로 전해졌다. 이는 시험의 중요성에도 불구하고 시민들의 불편함을 초래한 결과로 분석된다.

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법적 근거와 향후 계획

정부는 이번 발송을 위해 '재난문자방송 기준 및 운영규정'에 따라 기존 발송기준에 없는 유형의 정보도 송출판단회의를 거쳐 발송 여부를 결정할 수 있다는 조항을 적용했다.

이번 적발 결과는 교육당국이 AI 등 첨단 기술을 활용한 부정행위 방지 시스템과 기존 재난문자 시스템을 결합한 새로운 접근 방식의 가능성을 시사한다.