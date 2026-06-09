교육부, 청소년 자살 예방 대책 발표... 그러나 낯설지 않은 대책

교육부가 청소년 자살 예방 대책을 발표했다. 그러나 대책이 낯설지 않은 이유는 무엇일까. 교육부는 새로운 진단이 아닌, 지난 10년 동안 반복되어 온 '위기 학생 조기 발견, 상담, 치료 연계' 체계를 더 확대하겠다는 것이다. 그러나 교육부 대책의 흐름은 분명하다. 교육부 대책 안에서 학교는 아이를 이해하는 곳이 아니라, 아이를 분류해 넘기는 곳이 된다. 학생을 교육적으로 이해하기보다 선별하고, 기록하고, 상담하고, 치료기관으로 연계하는 역할을 맡게 되는 것이다.

교육부 가 청소년 자살 예방 대책 을 발표했다. 배경은 충격적이다. 10대 청소년 자살 사망자는 2016년 273명에서 2025년 396명으로 늘었다. 10년 사이 45.1% 증가한 것이다. 정부는 2030년까지 청소년 자살 률을 2020년 수준으로 낮추겠다고 밝혔다.

그러나 더 큰 문제는 이 대책이 낯설지 않다는 데 있다. 교육부가 내놓은 것은 새로운 진단이 아니다. 지난 10년 동안 반복되어 온 '위기 학생 조기 발견, 상담, 치료 연계' 체계를 더 확대하겠다는 것이다. 정부의 청소년 자살 예방 5대 전략은 예방, 감지, 개입, 회복, 기반 조성이다.

특히 '개입' 대책에는 위클래스 설치와 공간 재구조화, 위센터 기능 고도화, 모든 학교 전문상담인력 배치, 마음바우처, 병원형 위센터, 청소년 전용 병동·병상 확충이 포함됐다. 그러나 바로 이 지점에서 불편한 질문을 해야 한다. 왜 학교 지원 체계가 확대됐는데도 청소년 자살은 줄지 않았나. 왜 학생을 더 빨리 찾아내고, 더 많이 상담하고, 더 많이 치료로 연결했는데도 아이들은 더 많이 죽어갔는가.

교육부는 이 질문에 답하지 않았다. 대신 같은 처방을 더 큰 규모로 반복하겠다고 한다. 2023년 학생 정서·행동특성검사를 받은 초중고생 173만여 명 중 4.8%인 약 8만 명이 '관심군'으로, 1.3%인 약 2만 명이 '자살위험군'으로 조사됐다는 국정감사 자료도 공개된 바 있다. 학교가 이미 상당한 규모로 학생을 정신건강 위험군으로 분류하고 있다는 뜻이다. 교육부는 여기서 더 나아가 2030년까지 모든 학교에 전문상담인력을 100% 확보하겠다고 했다.

위기학생 조기 발견, 마음건강 실태조사, 학생 자살 심리부검, 상담 기록 표준화도 추진하겠다고 했다. 그러나 교육부 대책의 흐름은 분명하다. 교육부 대책 안에서 학교는 아이를 이해하는 곳이 아니라, 아이를 분류해 넘기는 곳이 된다. 학생을 교육적으로 이해하기보다 선별하고, 기록하고, 상담하고, 치료기관으로 연계하는 역할을 맡게 되는 것이다.

이것은 청소년 자살 예방 대책이라기보다 학교 교육의 외주화다. 교육부 대책의 행정 언어에는 학생의 삶이 없다. 있는 것은 위험군, 조기 발견, 상담 기록, 연계, 병상뿐이다. 학생은 학교 안에서 자기 삶을 살아가는 한 사람이 아니라, 발견되어야 할 위험 신호가 되고, 분류되어야 할 관심군이 되고, 연계되어야 할 치료 대상이 된다.

이런 정책의 마음은 낯설지 않다. 저출산 문제를 출산장려금으로 해결할 수 있다고 믿는 마음과 닮아 있다. 아이를 낳지 않는 사회의 불안, 관계, 일자리, 주거, 삶의 전망은 제대로 묻지 않은





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