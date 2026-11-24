교육부는 중·고등학교 내신 시험에서 스마트기기 소지·사용 적발 시 당일 전 과목 0점 처리 및 퇴학 징계를 강화한다고 발표했다. AI 활용 부정행위 차단 방안도 함께 확정됐다.

교육부 는 2026년 11월 24일 이재명 대통령 주재로 청와대에서 열린 국무회의에서 중·고등학교 내신 평가 시험장의 스마트기기 부정행위 를 원천 차단하기 위한 강력한 처벌 방안을 발표했다. 최은옥 교육부 차관은 이 자리에서 시험장 내 스마트폰 및 태블릿PC 등의 불법 소지나 사용 적발 시 즉시 적용될 구체적인 조치들을 안내했다.

새로 마련된 규정에 따르면, 학생들이 시험장에서 스마트기기를 소지하거나 사용하는 사실이 적발될 경우 적발된 당일 모든 과목의 시험 성적이 즉시 0점으로 처리된다. 이는 기존에 시행되던 제도와 가장 큰 차별점을 가진다. 과거에는 부정행위 적발 시 해당 과목의 시험 점수만 0점으로 깎고, 징계 수위는 각 학교의 자율에 맡기는 방식이었다. 하지만 이제는 중앙에서 일관된 강경 대처를 통해 부정행위의 비용을 극대화하기로 했다.

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징계 조치 중 가장 중한 처벌인 퇴학 처분은 고등학생에게만 적용된다. 교육부는 이 같은 차등을 둔 이유에 대해, 중학교 과정이 의무교육 단계에 해당하므로 법정 사유가 아닌 한 퇴학 처분을 할 수 없다는 점을 근거로 들었다. 반면 고등학교는 의무교육 대상이 아니기 때문에, 학교 규정과 법령에 따라 최대 퇴학이라는 중징계를 부과할 수 있다. 이 같은 핵심 내용은 향후 발행될 내신 평가 시험지에도 경고 문구로 명시되어 학생들의 경각심을 고취할 계획이다.

시험장 내 AI 및 통신 차단을 위한 물리적·기술적 안전장치도 대폭 강화되었다. 학교 측은 시험 시작 전 휴대전화를 포함한 모든 전자기기를 수거하여 보관하며, 학생의 가방은 시험실과 상당히 떨어진 별도의 장소에 위치시킨다. 초소형 카메라 등 은밀한 촬영 장치를 막기 위해 시험 당일에는 교복 대신 단추가 없는 일상복 착용을 권고한다. 감독관은 매 교시마다 안경과 복장을 정밀 검사하며, 단추가 있는 경우 부착용 스티커를 제공해 부착 상태를 확인하는 절차를 이행한다.

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기술적 차단을 위해 시험 당일 학교 내 와이파이(Wi-Fi) 연결을 전면 차단하여 인공지능(AI) 서비스 접근을 원천 봉쇄한다. 복도에서는 감독관이 지속적으로 'WiFi Analyzer'와 같은 모바일 앱을 활용해 와이파이 및 블루투스 신호를 모니터링하고 기록한다. 만약 이상 신호가 감지될 경우, 시험 종료 후 금속탐지기로 해당 시험실을 전수 점검하는 조치가 취해진다. 이 같은 절차들은 수능에서 이미 검증된 방법들이며, 교육부는 현재 현장에 바로 적용 중이라고 밝혔다.

교육부는 필기구 지급과 금속탐지기 사용 등의 사안에서도 현실적인 적용 범위를 명시했다. 필기구를 일괄적으로 지급하기 어려운 경우, 개인의 필기구는 허용하되 매시간 점검할 것을 학교에 안내했다. 반면 금속탐지기의 전수 검사는 즉각적인 적용이 어려운 경우가 있어, 수능과 마찬가지로 부정행위가 의심되는 정황이 발생하거나 학생이 시험실에서 재입실하는 등 특별한 경우에만 사용하도록 지침을 내렸다.

이러한 고강도 대응책은 대학수학능력시험뿐만 아니라 향후 시행될 대학별 논술고사 등 대학 입학 전형에도 확대 적용될 예정이다. 교육부는 국무회의에서 '대학별고사 부정행위 대응방안'도 함께 보고하며, 각 대학에 화장실 이동 시 신발 등에서의 금속 탐지, 시험실 외부(화장실·복도)에 숨겨진 스마트폰 확인, 와이파이 및 블루투스 신호 병행 확인 등의 조치를 의무화했다.

또한 대학 재학생이 수능 등 시험에서 부정행위가 적발될 경우 퇴학 등의 중징계를 내리도록 하고, 대학 간 신상정보를 공유하여 타 대학으로의 재입학을 불가능하게 하는 방안도 포함되었다. 이는 한 번의 부정행위가 향후 진로에 치명적인 영향을 미치게 됨을 알려 대학 내부의 자정 작용을 유도하기 위한 전략으로 해석된다. 교육부는 이러한 일련의 조치들이 2027학년도 대학수학능력시험 및 관련 시험에서부터 본격적으로 발효됨을 강조했다.