교육부의 AI 부정행위 대책 강화로 인한 중고등학교의 즉각적인 혼란이 예상된다. 금속탐지기 도입과 엄격한 징계권고가 학교 현장에서 현실적인 제약과 법적 분쟁의 소지가 되어 교육계의 우려가 커지고 있다.

교육부 가 인공지능(AI) 활용 부정행위 를 근절하겠다며 2학기 기말고사부터 중· 고등학교 내신 시험 관리와 감독을 강화하기로 발표하자, 일선 학교 현장에서는 즉각적인 혼란이 확산되고 있다. 정부는 학생 전원의 금속탐지기 전수 검사 실시와 최대 퇴학 징계 등 통제 수위를 높였으나, 이러한 강력한 조치가 당장 시험을 앞둔 학교들에만 부담을 주고 법적 분쟁의 원인이 될 수 있다는 우려가 제기되고 있다.

부족한 물량과 사전 동의 문제

가장 큰 논란거리는 학생과 학부모의 사전 동의를 전제로 내신 시험 시 금속탐지기를 이용해 전수 검사를 진행하라는 지침이다. 교육부는 각 시도교육청이 금속탐지기를 구매하여 학교에 배부하도록 지시했으나, 자금이 부족하고 물량 확보가 시급한 현실과 맞물려 큰 문제로 부상했다. 서울시교육청은 서울 전 고등학교 교실에 금속탐지기를 하나씩 배치하는 데 약 2억 원이 소요될 것으로 추산한다.

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전국 고등학교 학급 수는 총 5만5,280개에 달하지만, 전국 16개 시도교육청이 보유한 금속탐지기는 고작 8,000여 개에 불과하다. 이 같은 턱없이 부족한 물량 때문에 강원도의 한 고등학교 교사는 "당장 다음 주에 시험을 보는 학교가 적지 않다"며, 정부가 학교에 부담을 전가하는 폭탄을 던졌다고 분통을 터뜨렸다.

법적 절차와 학칙 개정의 어려움

시험 중 스마트 기기 소지 및 사용 시 당일 전 과목 0점 처리와 최대 퇴학까지 가하는 징계 수위 강화 권고 역시 당장 적용하기 어려운 실정이다. 0점 처리 기준은 각 학교의 '학업 성적 관리 규정'에, 퇴학 기준은 '학칙'에 명시해야 하는데 학교마다 해당 조항의 수준이 다르기 때문이다. 교육부의 권고안과 동일한 수준의 조항이 없는 학교라면 규정과 학칙을 개정해야 하는 번거로움이 따른다.

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특히 학칙 개정은 초·중등교육법에 따라 학생, 학부모, 교원 등의 의견 수렴 절차를 필수적으로 거친 뒤에야 가능하므로, 각 학교의 복잡한 논의 과정에서 상당한 진통이 예상된다. 교육부 관계자는 검사 동의를 강제할 수 없다며 감독관 추가 배치 등 학교별 대안 마련을 권고했지만, 불가피하게 교사들에게 부담을 지우는 한시적인 조치라고 해명했다.

실제 감독의 비현실성과 교육적 비판

블루투스 차단을 위해 교실과 멀리 떨어진 곳에 가방을 보관하고, 다른 교실에서 시험을 치르며, 매 교시 안경과 복장을 검사하는 등 달라진 '깨알 감독' 방안도 현실성이 떨어진다는 비판이 나온다. 경기도의 한 중학교 교사는 강당에 수많은 가방을 보관한다고 하더라도 시험 준비 시간이 너무 길어져 비현실적이라고 지적했다. 학생들 사이에서는 쉬는 시간에 다음 시험 과목을 공부할 수 있는 시간이 없지 않느냐는 불만이 제기되고 있다.

또한 모든 학생을 잠재적 부정행위자로 취급하며 감시와 처벌을 강화하는 것이 교육적으로 적절한지에 대한 근본적인 질문도 나온다. 고등학생 자녀를 둔 학부모는 교육부가 공정한 시험만을 위해 존재하는 것은 아니라고 꼬집었으며, 김효재 경기 소명여고 교사는 학생들을 협박하는 것 같아 교육적인 효과가 있을지 의문이라고 지적했다.