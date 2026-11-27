전국 교육공무직 2만3562명이 임금 교섭 결렬로 총파업에 돌입해 급식 및 돌봄 교실이 중단되는 등 학교 운영에 큰 차질이 빚어졌다. 교육당국과 정부의 시급한 해결책이 요구된다.

전국 학교 비정규직 노동자 2만3562명이 11월 27일 하루 전격적으로 총파업을 단행하며 전국 각지 학교 현장에 혼란을 가중시키고 있다. 교육공무직 노동자의 전체 13%가 참여해 주요 교육 서비스의 공백을 초래한 이번 사태는 단순한 노사 갈등을 넘어 교육 기본권 침해로 비화될 조짐이다.

파업 참여로 인해 일부 학교에서는 정해진 시간에 급식을 제공하지 못해 빵과 우유 등 대체 식사로 급장을 마련해야 했으며, 돌봄교실 또한 문을 닫는 등 정상적인 학사 운영이 마비되는 결과를 낳았다. 이러한 구체적인 서비스 중단 현상은 노동자들의 단호한 집권 요구가 학교 현장의 일상적 기능을 얼마나 깊이 침범하는지를 직관적으로 보여준다.

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교섭 실패와 임금 격차의 구조적 원인

전국학교비정규직연대회의는 지난 8월 시작된 집단 임금교섭이 실패한 것을 파업의 직접적인 도화지로 지목하며, 사용자 측의 조건이 노동자의 체감 실업률 및 근무 조건을 반영하지 못했다고 강력히 비판했다. 사용자 측인 교육부와 시도교육청은 초안으로 월 4만9300원(2.3%) 인상안을 제시했으나, 이후 6만4300원(3%)까지 인상안을 상향 조정하여 최종안을 전달했다.

하지만 연대회의는 이러한 제안이 내년도 공무원 보수 인상률인 3.9%에 한참 못 미치며 불성실한 태도를 드러냈다고 일축했다. 학교 비정규직 노동자는 호봉제가 적용되지 않고 근속수당도 적어, 방학 중 무임금 및 각종 수당 차별이 겹치며 장기 재직할수록 정규직과의 임금 격차가 극대화되는 구조적 불평등에 시달리고 있다.

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노사 간 갈등 심화와 추가 파업 시사

연대회의에 따르면, 공무원과 학교 비정규직 상시직 간 연간 임금 격차는入职 1년 차 약 294만원에서 10년 차에는 약 1057만원, 15년 차에는 약 1827만원으로 벌어지는 것으로 집계되었다. 이러한 수치는 노동자들이 "30년을 일해도 정규직의 절반 수준"이라는 주장을 뒷받침하는 중요한 객관적 증거가 된다.

이처럼 체감하는 처우 차별이 고착화됨에 따라 연대회의는 향후 교섭 결과가 노동자의 요구사항을 충족하지 못할 경우 추가 파업을 실시할 수 있음을 경고했다. 이는 단순한 임금 문제를 넘어 교육 공공성을 훼손하는 구조적 모순을 시정하지 않는 한 갈등이 종식될 수 없음을 시사한다.

재정 개편 반대와 이재명 대통령의 입장

연대회의는 정부와 국회가 추진 중인 지방교육재정교부금 개편을 즉각 중단할 것을 요구하며, 현행 내국세의 20.79% 자동 배분 방식 폐지가 교육복지 예산 축소로 이어질 우려가 있다고 전망했다. 지금의 재정 구조에서도 비정규직 구조적 차별을 해소할 의지와 재원이 턱없이 부족한 마당에, 개편이 이루어질 경우 상황이 더욱 악화될 것이라는 불안감이 지배적이다.

이재명 대통령은 노동절인 지난 5월 1일, 비정규직 노동 조건을 공정하고 합리적인 방향으로 개선해야 하며 정부가 모범적 사용자가 되어야 한다고 밝힌 바 있다. 평등과 존중을 가르치는 학교 현장부터 이러한 당초의 정치 공약이 관철되어야 하며, 교육당국뿐만 아니라 정부 차원에서 진지하고 책임감 있는 자세로 즉각적인 대화 테이블에 나서야 한다는 주장이 제기된다.