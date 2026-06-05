교육감 선거 무효표 급증…후보 난립·정책 부재가 투표 포기 초래

전국 16개 시·도 교육감 선거에서 무효표가 108만8403표로 급증했다. 후보 다수 출마와 교육 정책 경쟁 부재, 비교육적 공세가 유권자들의 투표 포기를 부추긴 것으로 분석된다. 무효 투표율은 4.0%로 시·도지사 선거의 2.5배이며, 당선자 다수가 50% 이하 득표율을 기록해 대표성 문제가 강조된다. 선거제도 개편 논의가 필요하다.

전국 16개 시·도에서 치러진 교육감 선거에서 무효표 가 108만8403표에 달했다. 이는 5일 오후 6시 기준으로 집계된 수치이며, 지난 시·도지사 선거 무효표 43만4300표의 두 배가 넘는 규모다. 2022년 교육감 선거 당시 무효표 가 90만3249표였던 점을 감안하면, 이번 선거에서 유권자들의 투표 포기가 크게 증가한 것으로 보인다.

전문가들은 이번 선거가 '깜깜이 선거'라는 기존 인식에 후보들의 난립과 정책 경쟁의 부재가 겹쳐, 유권자들이 선택의 폭을 좁히고 투표를 포기하게 만든 주요 요인이라고 분석한다. 이번 선거에는 16개 시·도에서 총 58명이 출마했으며, 특히 서울에서는 단일화가 이루어지지 않아 역대 최다인 8명의 후보가 경쟁했다. 후보들은 교육 정책보다는 인지도를 끌기 위한 정치적 공세, 네거티브 캠페인, 고소·고발 위협, 선심성 현금 지원 약속 등 비교육적인 수단에 집중했다. 일부 보수 후보는 지지자 결집을 위해 성소수자 혐오를 내세우는 등 교육 현안과는 동떨어진 논쟁을 전개했다.

그 결과 무효 투표율은 전체 투표수 대비 4.0%에 이르렀으며, 이는 같은 날 시행된 시·도지사 선거 무효 투표율(1.6%)의 2.5배 수준이다. 더불어 당선된 16명 중 12명이 50% 이하 득표율로 당선되는 등 대표성 문제가 심화되었다. 가장 낮은 득표율을 기록한 대전교육감 오석진은 27.5%만을 확보했다. 교육감 선거는 정당 공천이 금지되고 별도의 검증 절차도 없어 '1년 무당적, 3년 교육 경력'만 충족하면 누구든 출마할 수 있다.

이러한 제도적 허점 때문에 자격 미달 후보가 걸러지지 않고, 유권자의 관심도 저하가 지속된다. 후보들은 정당에 의존한 듯 보이는 선거운동을 펼치면서도 공식적으로는 무당을 내세운다 등 모순된 상황이 이어지고 있다. 2010년 첫 전국 동시 교육감 직선제 이후 보수 진영을 중심으로 '교육감 선거 무용론'이나 '시·도지사와의 러닝메이트제' 도입 주장이 끊임없이 제기돼 왔다. 그러나 러닝메이트제가 실제로 도입될 경우 교육감이 시·도지사에 종속돼 교육 자치가 약화될 우려가 있다. 따라서 시·도지사 선거와 독립된 교육감 직선제는 여전히 필요하지만, 그 선출 방식에 대한 보완과 개편은 불가피하다는 여론이 형성되었다.

선관위가 후보 경선을 관리하거나 토론회를 활성화하는 수준의 개선부터 정당 추천제, 교육장 직선제 등 근본적인 대안까지 다양한 방안을 논의하고 사회적 공론화를 진행할 필요가 있다. 교육감은 95조 원 규모의 교육예산과 50만 명 이상의 교사·교육공무원 인사를 책임지는 중요한 직책으로, 학령인구 감소와 교육격차 심화, 인공지능 전환 등에 대응하는 정책 마련이 시급하다.

따라서 유권자들이 후보자의 자질과 교육 철학·정책을 면밀히 검토할 수 있는 선거제도가 마련되어야 하며, 시·도교육감협의회·국회·정부 등 책임 주체들이 개편 여론을 외면하지 말아야 한다. 4년 뒤 또다시 '깜깜이 선거' 비판에 직면하지 않으려면, 지금부터 논의를 서두르는 것이 중요하다





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