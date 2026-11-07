교실 창문이 왼쪽에 있는 이유, 일본과 중국의 교육 건축 원칙에서 찾다

교실 창문이 왼쪽에 배치된 이유는 왼손 그림자 제거를 위한 근대 학교 건축 원칙 때문이다. 일본의 미시마 미치요시 학자와 1893년 지침이 한국과 중국, 미국에 영향을 미친 배경을 분석한다.

대한민국 모든 학생이 익숙하게 느끼던 학교 교실의 구조에는 놀라운 역사적 비밀이 숨어 있다. 칠판을 바라보고 앉았을 때 창문은 거의 예외 없이 왼쪽에 위치해 있었다.

이는 단순한 건물 방향이나 운동장 위치와 같은 물리적 제약 때문이 아니다. 교실 설계에는 당시 인구의 다수를 차지했던 오른손잡이 학생들의 필기 환경을 최우선으로 고려한 과학적 원칙이 담겨 있다.

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오른손으로 연필을 쥐고 글씨를 쓸 때, 오른쪽에서 빛이 들어오면 손과 팔이 빛을 가려 책판 위에 뚜렷한 그림자를 만든다. 이 그림자가 필기 내용과 겹쳐 보이지 않는다는 것은 학습에 치명적인 방해가 된다. 반면 왼쪽에서 빛이 들어오면 손의 그림자가 글씨가 쓰이는 부분으로 드리워지는 것을 최소화할 수 있다.

이러한 설계 원칙은 19세기 말 일본에서 근대 학교 건축이 체계화되는 과정에서 구체적인 지침으로 등장했다. 일본 국립교육정책연구소 교육도서관이 공개한 자료에 따르면, 1893년 일본 교육위생학자 미시마 미치요시는 저서에서 빛을 반드시 왼쪽에서 받아야 한다고 주장했다.

미시마 미치요시는 오른쪽에서 빛이 들어오는 상황을 당시 용어로 '손 그늘'이라고 명명하며 이를 피해야 한다고 경고했다. 이는 오른손으로 글을 쓰는 학생의 손이 빛을 가리는 문제를 지적한 것이었다.

이후 1895년 일본 문부성은 '학교건축도설명급설계대요'를 마련하며 교실은 직사각형으로 만들고 학생의 왼쪽에서 빛을 받도록 하라는 설계 원칙을 공식화했다. 이 지침은 창문의 위치까지 학교 건축의 기준으로 제시할 정도로 명확했다.

한국의 교실, 일본식 건축 양식의 직접적 영향

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한국의 교실 구조 역시 이러한 근대 학교 건축의 영향을 깊게 받았다. 대한건축학회 논문집 2008년호에 실린 이정우 배재대학교 교수와 심우갑 서울대학교 교수의 연구에 따르면, 1906년 일본 통감부가 추진한 임시학사확장사업을 통해 일본식 초등학교 건축 양식이 한국에 처음 도입됐다.

당시 세워진 관공립 보통학교는 단일 복도형 구조에 남향 교실을 배치하고, 채광을 위해 창문을 길게 설치하는 형태를 띠었다. 이는 왼쪽에서 빛을 받는 원칙을 반영한 설계였다.

이후 한국에서도 표준 설계도에 따른 학교 건축이 확산되었다. 1962년에는 초등학교 표준설계도가 마련되었고, 1997년 폐지될 때까지 학교 건축의 기본 틀로 활용되었다.

중국과 미국의 유사한 건축 원칙과 현대적 변화

교실 창문을 왼쪽에 두는 방식은 한국과 일본만의 특징이 아니다. 중국에서도 오른손잡이 학생의 필기 그림자를 줄이기 위해 왼쪽에서 빛을 받는 교실 배치가 일반적으로 활용된다.

최근 중국 윈난대 연구진이 대학 강의실 9곳을 대상으로 채광 환경을 분석한 연구에서도 대부분 교실의 주 채광창이 칠판을 바라봤을 때 왼쪽에 있었다. 연구진은 왼쪽에서 들어오는 빛이 오른손으로 글씨를 쓸 때 책상 위에 생기는 손과 팔의 그림자를 줄여준다고 설명했다.

미국에서도 과거에는 비슷한 원칙이 학교 설계에 적용되었다. 미국 교육시설 관련 역사 자료에 따르면 20세기 초 학교 건축 전문가들은 한쪽 벽에 큰 창문을 설치하는 편측 채광을 권장하면서 창문을 학생의 왼쪽에 두도록 했다.

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사우스다코타주에서는 1907년 주 의회가 신축 학교의 채광과 환기 설계를 심사하도록 했고, 당시 교육감도 왼쪽에서 빛을 받는 방식이나 왼쪽과 뒤쪽에서 빛을 받는 방식을 권고했다.

하지만 모든 나라의 교실이 왼쪽 창문을 원칙으로 삼는 것은 아니다. 오늘날에는 창문의 위치를 정할 때 필기하는 손뿐 아니라 건물의 방향과 지역 기후, 자연광의 양, 눈부심과 실내 온도까지 함께 고려한다.

영국 교육부가 2014년 발표한 학교 채광 설계 자료도 교실의 창문 위치를 일률적으로 정하기보다 연중 햇빛의 양과 분포를 시뮬레이션해 적절한 밝기를 확보하는 데 초점을 맞췄다.

현대 한국 학교 환경 기준과 눈부심 관리의 중요성

한국 역시 현재는 창문의 좌우 위치 자체보다 교실 전체의 밝기와 눈부심을 관리하는 데 무게를 두고 있다. 학교보건법 시행규칙에 따른 학교 환경위생 기준을 보면 자연채광은 주광률 5% 이상을 확보하되 최소 2% 이상이어야 한다.

또한 교실 내 최대 조도와 최소 조도의 비율은 10대 1을 넘지 않아야 하며, 반사물로 인한 눈부심도 발생하지 않도록 해야 한다. 인공조명은 책상면과 칠판면을 기준으로 300룩스 이상을 확보하도록 규정하고 있다.

물론 왼쪽에서 빛이 들어오는 교실이 모든 학생에게 최적의 환경인 것은 아니다. 왼손잡이 학생에게는 오히려 반대쪽에서 들어오는 빛이 필기할 때 그림자를 줄이는 데 유리할 수 있다.

태블릿이나 전자칠판을 사용하는 수업이 늘면서 창문에서 들어오는 빛이 화면에 반사되어 시야를 방해하는 문제도 고려해야 한다. 결국 교실 창문이 왼쪽에 놓인 데에는 오른손으로 연필을 쥐고 글씨를 쓰던 학생들의 책상 위까지 살피려 했던 오래된 학교 위생학의 원칙이 자리 잡고 있다.

우리가 당연하게 여겼던 교실의 풍경에도 당시 사람들이 생각한 학습 환경과 시대의 생활 방식이 고스란히 남아 있는 셈이다.