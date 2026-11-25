중등교사 임용시험을 앞둔 각 시도교육청이 AI 부정행위 방지를 위한 탐지 장비 확충에 나섰다. 그러나 장비 부족과 기술적 한계로 인해 현장 혼란이 가중되고 있다.

중등교사 임용시험에서 인공지능(AI) 활용 부정행위를 차단하기 위해 전국 각지의 시도교육청 이 총력을 기울이고 있다. 최근 대학수학능력시험 당시 세종시 새롬고등학교에서 휴대용 스캐너를 착용한 복도감독관이 배치된 사례가 알려지며, 교육 당국과 경찰 간 협력 체계가 강화되고 있다. 이에 따라 울산, 경북, 대구, 서울 등 각 지역 교육청은 시험장 내 불법 촬영 및 전파 교신 장비를 막기 위한 장비 도입과 인력 증원에 나섰다.

각 지역 교육청의 탐지 장비 도입 현황

울산광역시교육청은 28일로 예정된 중등교사 임용시험 대비를 위해 울산경찰청으로부터 열화상 복합탐지기 1대를 지원받았다고 25일 밝혔다. 울산의 시험장은 총 1곳에 위치해 있으며, 교육청이 보유한 금속탐지기 47대, 전파탐지기 8대, 적외선탐지기 5대를 모두 동원하여 검문을 강화한다. 또한, 대학수능 시험장에는 도입되지 않았던 전파 차단막을 시험장에 추가로 설치하기로 결정하여 전자파 교신을 원천 차단하는 조치를 취했다.

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경상북도교육청은 시험장 4곳에 전파탐지기 22대, 금속탐지기 4대, 렌즈탐지기 4대를 투입할 계획이다. 이번 시험을 앞두고 전파탐지기 10대와 금속탐지기 3대를 새로 구매하였으며, 시험장마다 열화상 복합탐지기를 설치할 수 있도록 경북경찰청과 협의 중이다. 경북도교육청 관계자는 "경찰 쪽에서 열화상 복합탐지기 4대를 지원할 수 있다고 했다"고 전하며, 확보된 장비를 적극 활용하겠다는 입장을 밝혔다.

대구광역시교육청은 탐지 장비 부족으로 인해 긴급 조치에 나섰다. 현재 2대를 보유한 전파탐지기를 추가로 2대 구매하기로 했으며, 대구경찰청에서 지원 가능한 열화상 복합탐지기는 1대에 그치고 있다. 다행히 금속탐지기는 120대가 준비되어 있어 기본 검문은 체계적으로 이루어질 것으로 보인다. 서울시교육청도 열화상 복합탐지기를 배치하여 반입 금지 물품을 확인하는 등 서울 지역 시험장의 안전을 강화할 예정이다.

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장비 한계와 현장의 혼란

탐지 장비의 확보가 중요한 만큼, 각 교육청 관계자는 "확보한 장비를 시험 작동하면서 구체적인 탐지·관리 방법을 논의하고 있다"며 신중한 접근을 예고했다. 그러나 열화상·적외선 렌즈와 무선 전파를 모두 확인하는 열화상 복합탐지기는 최대 5m까지 탐지가 가능하다고 홍보되지만, 실제 정확한 탐지 범위는 그보다 좁다는 지적이 나온다. 이러한 기술적 한계 때문에 경남도교육청은 경찰에 열화상 복합탐지기 지원 요청을 하지 않기로 했다.

경남도교육청 관계자는 "교실 밖에서 탐지할 수 있는 것도 아니고, 시험을 치는 도중에 감독관이 계속 돌아다니면서 확인한다는 게 현실적으로 맞지 않다고 판단했다"고 입장을 밝혔다. 이는 첨단 장비가 만능 해결책이 아니라는 점과, 실제 시험장 환경에서의 적용 가능성에 대한 우려가 크다는 것을 의미한다. 이에 따라 교육 당국은 장비 도입뿐만 아니라 검문 프로토콜의 최적화에도 신경 쓰고 있다.

전담팀 운영과 물품 지급 정책의 불일치

각 시도교육청은 복도 감독관을 예년보다 늘리고, 인공지능 및 지능형 기기에 대응하는 전담팀을 꾸려 수시로 응시자, 소지품, 복도 등의 특이 사항을 확인하겠다는 대책을 내놨다. 그러나 4~8명으로 구성된 전담팀이 많게는 100여 곳의 시험실을 맡는 것은 역부족이라는 비판도 제기된다. 인력 부족 문제는 기술적 보완책만으로는 해결하기 어려운 구조적 어려움으로 남아 있다.

초소형 카메라 등 불법 촬영 기기를 차단하기 위한 일회용 앞치마 지급 정책에서도 시도교육청마다 입장 차이가 나타났다. 서울특별시교육청, 제주특별자치도교육청, 충청북도교육청은 모든 응시자에게 앞치마를 제공하기로 했으나, 다른 지역 교육청들은 부직포 앞치마가 카메라를 완전히 차단하지 못하면서 오히려 응시자의 불편만 초래한다고 판단하여 지급하지 않기로 했다. 단추에 붙이는 스티커는 모든 지역에서 동일하게 지급하기로 하여, 기본적 위조 방지 조치에는 합의한 상태다. 이러한 정책의 불일치는 향후 표준화된 가이드라인 마련의 필요성을 시사한다.