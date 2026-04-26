교사 10명 중 3명 이상, 학부모 민원에 시달려…학교 민원 대응 체계 ‘빨간불’

전교조 조사 결과, 교사들은 개인 연락처를 통한 민원, 미흡한 학교 대응 체계 등으로 큰 어려움을 겪고 있으며, 악성 민원 차단 및 기관 중심의 체계적인 대응 시스템 구축이 시급하다는 의견이 제시되었습니다.

전국교직원노동조합( 전교조 )이 실시한 학교 민원 대응 실태조사 결과, 교사 10명 중 3명 이상이 개인 연락처를 통한 학부모 민원에 큰 부담을 느끼고 있으며, 학교 민원 대응 체계 역시 제대로 작동하지 않는다는 인식이 지배적인 것으로 나타났다.

지난달 23일부터 30일까지 전교조 분회장 789명을 대상으로 진행된 조사에서, 학교 민원팀이나 대응 체계가 실제로 운영되고 있다는 응답은 51.2%에 불과했다. 반면, 25.7%는 ‘이뤄지지 않는다’고 답했고, 23.1%는 ‘모르겠다’고 응답하여, 전체적으로 48.8%가 민원 대응 체계가 미흡하거나 형식적으로만 운영되고 있다고 느꼈다. 특히 외부 민원 접수 방식에 있어서도 대표 번호를 통한 접수 후 교사 연결이 이루어지는 경우가 32.2%에 그쳤으며, 59.7%는 별도의 조정 없이 곧바로 교사에게 연결되거나 개인 연락처로 민원이 전달되는 등 체계적인 관리가 이루어지지 않는다고 지적했다.

조사 결과, 학교 민원 대응이 교사 개인의 책임으로 전가되는 경향이 강하게 나타났다.

‘민원 응대의 1차 부담이 누구에게 가장 많이 지워지느냐’는 질문에 ‘담임교사’라는 응답이 46.4%로 가장 높은 비율을 차지했다. 관리자는 13.8%, 업무 담당교사는 12.5%에 그쳐 담임교사에게 과도한 부담이 집중되고 있음을 보여준다. 더욱 심각한 문제는 최근 1년 이내에 개인 연락처, 문자 메시지, 소셜 네트워크 서비스(SNS) 등을 통한 민원으로 어려움을 겪은 교사가 전체의 34.7%에 달한다는 점이다. 이는 교사들이 사적인 영역까지 침해받으며 민원 응대에 어려움을 겪고 있음을 의미한다.

현장에서 가장 시급한 개선 과제로는 ‘악성민원 즉시 차단·이첩’이 58.9%로 가장 높은 응답률을 보였으며, ‘관리자 직접 대응 강화’(56.3%)와 ‘민원 창구 일원화’(45.9%)가 그 뒤를 이었다. 전교조는 학교 민원 대응이 더 이상 교사 개인의 희생으로 해결될 수 없는 문제라고 강조하며, 기관 중심의 체계적인 전환을 요구했다. 대표번호 기반 접수, 관리자 책임 대응, 악성민원 차단 및 이첩 등의 시스템 구축을 통해 교사들이 교육 활동에 집중할 수 있는 환경을 조성해야 한다고 주장했다.

최근 코미디언 이수지의 유치원 교사 패러디 영상이 큰 공감을 얻은 것도 잦은 학부모 연락과 민원 대응 등 교사들의 현실적인 어려움을 반영했기 때문이라고 분석했다. 전교조는 과잉보호와 과잉민원이 학교를 지배하게 되면 교사들이 교육 본연의 역할을 수행할 수 없다고 지적하며, 민원 창구 일원화, 악성민원 차단 및 교육청 이첩, 관리자 직접 대응 원칙 제도화, 교사 개인 연락처 보호 의무화, 교육청 단위의 실질적인 민원 대응 지원 체계 구축, 그리고 교사의 교육적 판단권과 전문성을 존중하는 정책 기조 마련 등을 강력하게 요구했다.

이러한 요구는 교사들이 안심하고 교육 활동에 전념할 수 있는 환경을 만들기 위한 필수적인 조치라고 강조했다





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