교사 면책권 강화 논란 속 해외 사례 분석...미국·독일·영국은 어떻게 하는가?

이재명 대통령과 교원단체의 논쟁으로 인해 체험학습에서의 교사 면책권 강화에 대한 관심이 높아지고 있다. 교육부는 교사의 면책권 강화 방안을 제시하며 현장 체험학습의 활성화를 꾀하고 있다. 해외의 선진 교육 시스템에서는 이미 교사의 면책권과 구상권 금지, 사전 위험 요소 공지 시 면책 등의 법적 장치가 마련되어 있다.

최근 이재명 대통령과 교원단체의 논쟁으로 인해 체험학습 에서의 교사 면책권 강화에 대한 관심이 높아지고 있다. 이재명 대통령은 '구더기 생길까 싶어서 장독을 없애버리면 안 된다'며 체험학습 의 중요성을 강조한 반면, 교원단체는 ' 체험학습 구더기는 사고에 대해 교사의 형사 책임을 묻는 참담한 현실'이라며 교사의 무고한 처벌을 우려했다.

이 같은 논란 속에서 교육부는 교사의 면책권 강화 방안을 제시하며 현장 체험학습의 활성화를 꾀하고 있다. 해외의 선진 교육 시스템에서는 이미 교사의 면책권과 구상권 금지, 사전 위험 요소 공지 시 면책 등의 법적 장치가 마련되어 있다. 미국은 연방 교사보호법으로 교사가 정당한 직무 수행 중 발생한 사고에 대해 고의적 행위가 입증되지 않는 한 형사적 처벌을 면하게 하고 있다. 독일은 공무원의 실수를 국가의 책임으로 간주하며 개인에게 책임을 묻지 않도록 법적으로 규정하고 있다.

영국은 체험학습 시 안전 관리를 전문가에게 위임하며, 교사가 위험 요소를 사전에 공지했다면 면책하는 시스템을 운영하고 있다. 실천교육교사모임은 미국, 독일, 영국 등 선진국의 사례를 분석한 보고서를 교육부에 제출하며, 우리나라에서도 국가배상법과 관계 법령을 개정해 교사의 면책권을 강화할 것을 촉구했다. 보고서에서는 교사가 안전 지침을 준수하고 고의가 없는 경우 업무상 과실치사상죄 적용을 배제하는 특례 조항 신설을 제안했다. 또한 국가배상법상 '중과실' 기준을 엄격히 하거나 삭제해 고의적 범죄가 아닌 한 교사 개인에게 배상금을 청구하는 것을 금지해야 한다고 주장했다.

독일의 경우 공무원에게 과실만 있는 경우 피해자가 국가배상으로 구제받을 수 있다면 공무원 개인에게는 책임을 묻지 않도록 하고 있다. 영국은 체험학습 시 전문가와 교사의 역할을 엄격히 구분하며, 교사가 위험 요소를 공지했다면 면책하는 시스템을 운영하고 있다. 실천교육교사모임은 체험학습에서 교사 면책권 부여가 단순한 교사의 편의를 위한 것이 아니라, 미국, 독일, 영국 등 선진교육 시스템이 이미 채택하고 있는 검증된 모델이라고 강조했다.

천경호 회장은 '우리나라도 글로벌 표준에 맞춰 국가배상법과 관계 법령을 개정해 교사가 사고의 위협 없이 안전한 교육활동을 지속할 수 있는 환경을 조성해야 한다'고 말했다. 체험학습에서의 교사 면책권 강화는 교육 현장의 안정성과 질 향상에 기여할 것으로 기대된다





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