민주노총 공공운수노조가 서울 교육청에서 학교 폭염 노동 실태를 고발하고, 2026년 폭염감시단 설립을 요구했다. 조사 결과 급식·청소 인력의 80%가 온열질환 증상을 겪었고, 휴식시간 부족과 적절한 보호장비 미부족이 심각한 문제로 드러났다.

서울용산구 서울특별시교육청 들머리에서 열린 '학교 폭염노동 실태 고발 및 2026년 폭염감시단 선포 기자회견'에서 민주노총 공공운수노조 전국교육공무직본부 미화분과장 원용순이 눈물을 훔치며 몸담고 있는 교내 청소·급식조리 노동자들의 위험한 근무 환경을 분노와 항의의 목소리로 제기했다.

조합은 585명의 청소·급식 조리 인력에 대해 설문을 실시했고, 놀랍게도 급식실 근무자 87.4%와 청소노동자 65.9%가 무더위 속에서 환기·시원화가 미흡하다는 답변을 내놓았다. 이요와 함께 휴식시간이 제공되지 않는 곳이 61.5%에 달하며, 급여법에서 요구하는 '체감온도 33도 이상 시 2시간 이내 20분 휴식'이 완전히 무시된 상황이 드러났다. 이와 같은 조사 결과는 점차 악화되고 있는 온열질환 보고를 바탕으로 하며, 실제로 제시된 수치로는 국내 교육 현장에서 가장 취약한 인력들이 얼마나 심각한 건강 위협에 직면해 있는지 분명히 보여준다.

더욱 심각한 현실은 휴게시설이 비율적으로 적절해 보이지만, 실제로 방수 앞치마와 위생복이 적절히 지급되지 않고, 근접한 위치와 온습도 조절, 병든 직원까지 식수와 환기에 관한 실질적인 지원이 부족하다는 점이다. 특히 전통적인 대기 저장식별 가구와 같은 휴게실은 35%에 불과하다. 원용순이 강조한 대로 '화장실과 복도는 이동 공간일 뿐 아니라 실제 작업 공간'이 되면서, 청소노동자들은 물이나 아이스박스와 같은 냉방 도구조차 제공받지 못한 채 직접 시원한 물을 찾으려 하기도 한다. 이에 따라 학교에는 실제 방문 인원에 비해 물 부족, 소음, 교실 사용 시 공기 질 저하 등이 폭넓게 발생하고 있다.

이러한 현실을 직시해 민주노총은 2026년 폭염감시단을 선포하고 교육청에 실질적인 대책 마련을 촉구했다. 제안 사항은 '폭염 휴식 의무화 및 현대식 휴게실 설치', '방수 앞치마 및 위생복 지급', '시원한 냉각수 및 개인 보냉장구 제공' 등이며, 이는 현재 노동자들의 건강과 업무 효율성을 확보하기 위한 필수적 조치라 강조했다. 학부모 및 교육 관계자들은 이번 발표를 계기로 학교 환경 개선과 학생·교사 모두의 근로 조건 향상을 위한 적극적 논의가 필요함을 인지하였다. 달라진 것은 바로 변화이다.

민주노총과 교육청은 2026년부터 적용될 정책 개정안에 따라 직원들에게 매년 정기적인 온열질환 교육과 건강 모니터링을 실시하고, 학교마다 최적의 휴게 시설을 확보하도록 요구할 예정이다. 이는 단순히 시위가 아닌, 학교 현장의 실제 업무 조건을 반영한 실질적 해결책으로써 모두에게 새로운 기준을 제시하는 계기가 될 전망이다





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