교권 침해와 학부모 민원 갈등: 학교, 신뢰와 회복의 공간으로

전북 M초등학교 사례를 통해 교권 침해와 학부모 민원 갈등의 심각성을 진단하고, 악성 민원에 대한 단호한 대처와 회복적 정의, 대화를 통한 갈등 해결의 중요성을 강조합니다. 학교를 아이들이 안전하게 배우고 성장할 수 있는 공간으로 만들기 위한 해결책을 제시합니다.

전북 M초등학교의 한 담임교사는 수업을 중단하고, 교장실 문을 다시 두드려야 했습니다. 하루에도 수차례 쏟아지는 민원 전화, 이메일, 게시판 글에 시달리면서 정작 아이들과 함께해야 할 교실은 텅 빈 듯 느껴졌습니다. 아이들의 눈을 마주하는 대신, 끊임없는 해명과 방어에 하루를 소진하는 나날이 이어지고 있습니다. 학부모들의 목소리도 격앙되어 있습니다. '우리는 아이의 상처에 대해 정당하게 항의했을 뿐인데, 어느새 ' 악성 민원 인'으로 낙인찍혀 개인정보가 퍼지고 욕설과 비난에 시달리고 있습니다.' 억울함과 분노, 그리고 극심한 피로감이 그들의 표정에 묻어납니다. 교사들의 상처와 학부모들의 상처는 깊이를 더해가며, 교사들은 '언제 또 어떤 민원이 들어올지 두렵다'고 호소합니다. 작은 말 한마디, 사소한 실수조차 확대되어 공격의 대상이 될 수 있다는 불안감은 교직 사회 전체를 옥죄고 있습니다.

반대로 학부모들은 자신들의 정당한 문제 제기가 '괴롭힘'으로 치부되며, 또 다른 피해자가 되었다고 항변합니다. 결국 교사와 학부모 모두 각자의 자리에서 상처 입은 피해자가 되어버린 셈입니다.\하지만 여기서 간과해서는 안 될 중요한 점이 있습니다. 고질적이고 부당한 민원, 폭언과 협박, 허위 신고 등 명백한 범죄 행위에 대해서는 단호한 법적 조치가 반드시 필요하다는 것입니다. 악성 민원을 방치하면 교사들은 계속해서 잠재적인 피해자가 될 수밖에 없고, 결국 아이들의 학습 환경마저 위협받게 됩니다. 교육 당국은 이러한 악성 민원 행위들을 교권 침해이자 범죄로 규정하고, 강력한 제재와 의무 고발 체계를 마련해야 합니다. 또한, 모든 갈등을 오직 법으로만 해결할 수는 없습니다. 법은 범죄를 다스릴 수 있지만, 인간 관계를 회복시키지는 못합니다. 그렇기에 회복적 정의와 평화 써클과 같은 대화 방식이 함께 병행되어야 합니다. 안전한 공간에서 서로의 이야기를 경청하고, '내 아이가 힘들었다'는 고백과 '나는 교직에 대한 자부심을 잃었다'는 고백이 만날 때, 서로를 '적'이 아닌 '고통받는 이웃'으로 바라볼 수 있게 됩니다.\학교는 단순히 지식을 습득하는 공간이 아니라, 삶의 방식을 배우는 곳입니다. 만약 교실이 민원 전쟁터로 변한다면, 아이들은 불안감 속에서 성장할 수밖에 없습니다. 하지만 어른들이 갈등을 법과 대화, 단호함과 회복이라는 두 가지 방법으로 풀어가는 모습을 보여준다면, 아이들은 평화롭게 문제를 해결하는 방법을 자연스럽게 배우게 될 것입니다. 지금 우리에게 가장 필요한 것은 학교를 대립과 갈등의 장이 아닌, 신뢰와 회복의 공동체로 만들어나가는 것입니다. 악성 민원은 법으로 단호하게 막고, 대화를 통해 해결할 수 있는 갈등은 회복의 길로 이끌어갈 때, 교사와 학부모, 그리고 무엇보다 중요한 아이들이 안전하게 숨 쉬며 배울 수 있는 공간이 마련될 것입니다. 우리는 서로에게 고마움을 표현하고 사랑을 나누며 이러한 노력을 지속해야 합니다. 학교는 아이들이 사회 구성원으로서 성장하는 데 필요한 가치와 기술을 배우는 중요한 공간이며, 우리 모두가 함께 만들어가야 할 소중한 공동체입니다





교권 침해 학부모 민원 악성 민원 회복적 정의 학교 폭력

