광주의 푸른 눈의 증언자, 팀 원버그가 남긴 인류애와 정의의 기록

미국 미네소타 출신의 팀 원버그가 1980년 5·18 민주화운동 현장에서 목격한 진실과 그가 평생 가슴에 품었던 광주에 대한 사랑, 그리고 정의를 향한 용기 있는 삶을 친구들의 기억을 통해 재구성했습니다.

재니스 조플린의 노래 가사 속 남자는 나 자신을 찾아야 한다며 아프리카나 뉴욕, 혹은 리마와 같은 먼 곳으로 떠나기를 갈망했습니다. 이 노래를 가장 좋아했던 열여섯 살의 소년 팀 원버그 역시 그 화자처럼 자신의 인생과 진정한 자아를 찾기 위해 어디론가 떠나고 싶어 했습니다.

스물셋의 나이에 대학을 졸업한 그는 평생의 터전이었던 미국 미네소타를 뒤로하고 한국이라는 낯선 땅으로 향했습니다. 한국 이름을 원덕기라고 지은 그는 2년 뒤인 1980년 5월, 광주에서 자신의 인생을 결정지은 거대한 사건과 맞닥뜨리게 되었습니다. 그는 자신이 목격한 참혹한 부정의에 맞서 목소리를 내기로 선택했고, 그 과정을 통해 진정한 어른으로 성장했습니다. 그는 먼 타국에서 방황하며 찾고자 했던 인생의 정답을, 아이러니하게도 가장 고통스러운 역사의 현장에서 타인을 돕고 진실을 증언하는 행위를 통해 발견하게 된 것입니다.

그의 고향 친구 케빈 페어뱅크스는 팀이 결코 안전한 곳으로 피신하거나 침묵하는 길을 택하지 않았으며, 위험한 상황 속에서도 정면으로 맞서 싸웠던 용기 있는 사람이었다고 회상합니다. 팀 원버그의 이러한 정의로운 성품은 이미 어린 시절부터 나타났습니다. 미네소타주 덜루스에서 그와 함께 청년 시절을 보낸 케빈은 팀이 학교에서 원주민 혈통이라는 이유로 괴롭힘을 당하던 자신을 항상 지켜주었다고 말합니다. 특히 운동부 소속의 다른 친구가 원주민 혐오 표현을 사용하며 케빈을 비하했을 때, 팀은 그가 비록 자신의 친구였음에도 불구하고 단호하게 화를 내며 그런 말을 다시는 하지 말라고 꾸짖었습니다.

그는 새로운 도전을 두려워하지 않는 호기심 많은 소년이었으며, 재니스 조플린의 공연을 보기 위해 화물열차에 몸을 싣는 과감함을 보이기도 했습니다. 이러한 모험심과 타인에 대한 공감 능력은 훗날 그가 한국에서 마주한 비극적인 상황 속에서도 도망치지 않고 시민들의 곁을 지킬 수 있게 한 원동력이 되었습니다. 그는 단순히 물리적인 공간을 이동하는 것이 아니라, 자신이 마주한 현실의 부조리에 어떻게 대응하고 행동하느냐에 따라 삶의 의미가 결정된다는 것을 몸소 보여주었습니다. 대학 시절 팀과 함께 공부하고 훗날 광주에서 재회했던 로버트 그라찬 교수는 팀을 경계를 넘나드는 사람이라고 정의합니다.

백인 중심의 폐쇄적인 미네소타 마을 공동체 속에서 팀은 아프리카계 미국인 학생들과 깊은 우정을 나누었고, 서로 다른 인종적 배경을 가진 학생들 사이에서 가교 역할을 자처했습니다. 흑인 학생들의 패션쇼에 백인 친구들을 초대하며 문화적 간극을 좁히려 노력했던 그의 모습은 그가 가진 개방성과 인류애를 잘 보여줍니다. 1981년 팀의 권유로 광주를 찾은 로버트는 팀이 이미 스스로를 전라도 사람과 동일시하며 그 지역 사회에 깊숙이 녹아들어 있었다는 사실에 놀랐습니다.

팀은 해태 타이거즈의 열렬한 팬이 되어 무등경기장에서 함께 응원하며 광주 시민들과 기쁨을 나누었고, 전남대병원의 총탄 자국을 보며 5·18의 아픔을 끊임없이 되새겼습니다. 특히 금남로에서 우연히 만난 한 남성이 팀에게 당신이 내 목숨을 구했다며 감사를 표했던 일화는, 팀이 보여준 헌신이 한 개인의 생명을 구한 구체적인 사랑이었음을 증명합니다. 팀 원버그는 원래 의대를 지망했으나, 5·18 민주화운동을 겪으며 자신의 진로를 한국학 연구로 전향했습니다.

그는 자신이 사랑하게 된 도시 광주에서 벌어진 참상을 세상에 알리고, 민주주의를 위해 희생한 시민들의 용기를 기록하는 것이 자신의 소명이라고 믿었습니다. 최근 고 위르겐 힌츠페터 기자의 미공개 테이프에서 발견된 그의 육성 인터뷰는 40여 년이 지난 지금도 듣는 이들의 가슴을 울립니다. 인터뷰 속 그의 목소리에는 국가 폭력에 대한 깊은 분노와 함께, 극한의 상황에서도 질서를 유지하며 서로를 돌보았던 광주 시민들에 대한 경외심과 연민이 고스란히 담겨 있었습니다.

로버트와 케빈은 영상을 통해 다시 만난 친구의 모습에 북받치는 감정을 느끼며, 거대한 부당함과 죽음을 목격한 경험이 그를 더욱 단단하고 헌신적인 인간으로 만들었음을 깨달았습니다. 팀 원버그의 삶은 우리에게 진정한 자아 찾기란 단순히 낯선 곳으로 떠나는 여행이 아니라, 타인의 고통에 공감하고 정의를 위해 행동하는 과정에서 완성되는 것임을 가르쳐 줍니다





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팀 원버그 5·18민주화운동 광주 인권 정의

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