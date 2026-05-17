광주와 가자, 끊겨버린 삶들이 나누는 초국가적 연대의 언어

서아시아 출신 연구자가 팔레스타인의 고통과 광주민주화운동의 기억을 연결하며, 억압 속에서도 존엄을 지키려는 수무드의 정신과 초국가적 저항의 연대를 탐구한 에세이입니다.

서울대학교 규장각한국학연구원에서 박사학위 논문을 준비하고 있는 한 서아시아 출신 연구자는 식민주의와 오리엔탈리즘 담론을 통해 신체가 어떻게 주변화되는지를 탐구하며 동아시아의 사회 운동에 깊은 관심을 기울이고 있다.

특히 한국의 광주와 팔레스타인의 학생 운동을 비교 연구함으로써 아시아 지역 간의 초국가적 연대에 기여하고자 하는 그는 자신의 정체성을 팔레스타인의 광주에서 태어났다고 정의한다. 이는 단순히 두 지역의 역사를 하나로 뭉뚱그리거나 동일시하려는 시도가 아니다. 광주에는 그곳만의 순교자와 거리, 그리고 여전히 자식을 기다리며 통곡하는 어머니들이 있으며, 팔레스타인 또한 무너진 잔해 속에서 자식을 찾는 어머니들의 슬픔이라는 독자적인 지형을 가지고 있기 때문이다.

그러나 서로 다른 두 역사는 때로 서로를 향해 다가갈 수 있는 언어가 되며, 먼 곳에서 들려오는 울음에 응답하는 법을 가르쳐주는 매개체가 된다. 연구자는 자신의 삶을 시작되기도 전에 이미 미완성처럼 느껴졌다고 회고한다. 팔레스타인인에게 탄생이란 단순히 날짜와 이름이 기록되는 사건이 아니라, 제한적인 문서와 국경, 그리고 집 안으로까지 침범한 감옥이라는 억압적인 틀 속에서 이루어지는 끝나지 않은 통과 과정과 같다. 그는 자신을 붙잡으려는 조국과 도착을 허락하지 않는 식민 질서 사이의 좁은 틈새에 매달려 유예된 삶을 살아왔다고 고백한다.

팔레스타인의 아이들은 아버지의 부재를 통해 감옥의 의미를 배우고, 금지된 구역을 통해 지리를 익히며, 국경이 단순한 선이 아님을 깨닫는다. 존재할 권리를 끊임없이 증명해야 하는 가혹한 환경 속에서, 정치는 가족의 일상 깊숙이 침투해 누가 여행하고 누가 돌아올 수 있는지를 결정한다. 이러한 미완의 탄생과 가로막힌 삶의 경험은 그가 훗날 광주라는 도시를 마주했을 때, 그것을 낯선 타자의 역사가 아닌 중간에서 끊겨버린 삶을 이해하는 동료의 역사로 받아들이게 만들었다. 광주는 그에게 있어 죽은 이들을 끝내 품고 놓지 않았던 도시이자, 애도를 하나의 정치적 윤리로 승화시킨 곳이었다.

평범한 시민들이 조직된 폭력에 맞서 참혹함을 목격하고도 기억을 통해 살아있는 이들을 구원하려 했던 광주의 모습에서, 그는 애도가 단순한 사적 슬픔이 아니라 저항의 한 형태가 될 수 있음을 깨달았다. 슬픔이 집단적으로 공유될 때 그것은 정의를 요구하는 강력한 목소리가 된다. 특히 광주항쟁과 팔레스타인 나크바의 세월이 겹쳐지는 지점에서, 숫자로 기록된 날짜들은 단순한 시간이 아니라 사라지라고 강요하는 세계 속에서 인간으로 남기 위해 싸워온 증언이 된다.

광주를 통해 팔레스타인의 저항을 생각하는 것은 타인의 고통을 빌려오는 것이 아니라, 학살을 기억으로, 기억을 책임으로, 그리고 그 책임을 다시 진실에 대한 요구로 바꾸어낸 역사적 교훈을 배우는 과정이다. 그는 광주의 사람들이 극한의 폭력 속에서도 우유 한 잔을 나누고 이웃의 문을 열어두며 연대를 만들어낸 방식에서 자신의 어린 시절을 발견한다. 군인들이 들이닥치고 길이 막혔던 날들, 두려움과 살의의 냄새가 진동하던 밤들 속에서도 서로를 살게 했던 작은 몸짓들은 광주의 어제와 가자의 오늘을 연결한다.

두 역사가 동일하기 때문이 아니라, 소모 가능한 존재로 낙인찍힌 민중이 사라지기를 거부할 때 어떤 일이 일어나는지를 공통적으로 보여주기 때문이다. 지도에서, 그리고 인간이라는 범주에서 배제되는 폭력을 겪으면서도 존엄을 외치는 평범한 사람들의 힘은 두 곳 모두에서 동일하게 발견된다. 현재의 가자지구에서 팔레스타인인들은 인간다운 삶의 모든 조건을 박탈당한 채 끊임없이 자신의 인간성을 증명하라는 요구를 받고 있으며, 때로는 국제사회의 무감각한 전시물로 전락하기도 하지만, 그들은 여전히 그곳에 남아 있다. 그들이 버티는 힘은 수무드, 즉 굳건함이라는 정신에서 나온다.

이는 추상적인 미덕이 아니라 견딜 수 없는 조건 속에서도 삶을 이어가는 구체적인 일상의 실천이다. 자식을 찾으면서도 다른 어머니를 위로하는 마음, 전기가 없는 곳에서 드론의 위협을 무릅쓰고 수술을 이어가는 의사의 손길, 자신의 이름이 다음 순례자가 될 것을 알면서도 동료의 이름을 불러주는 기자의 외침, 그리고 마지막 남은 밀가루 한 컵을 이웃과 나누는 가족의 모습이 바로 수무드의 실체다. 파괴가 마지막 언어가 되는 것을 거부하는 이들의 투쟁은 광주가 가르쳐준 교훈, 즉 살아있는 자와 죽은 자가 모두 침묵을 거부할 때 학살은 역사의 끝이 될 수 없다는 진리와 맞닿아 있다.

죽은 이들의 이름이 자부심과 책임으로 불릴 때 그들은 사라지지 않으며, 깊은 상처를 입은 도시가 오히려 세계의 도덕적 언어가 될 수 있음을 광주와 가자는 동시에 증명하고 있다. 결국 가자는 단순한 고통의 장소가 아니라 세계의 양심이 어디서 실패했는지를 드러내는 거울이며, 불가능해 보이는 용기와 수무드의 땅이다. 삶을 불가능하게 만드는 모든 구조 속에서도 서로의 삶을 이어가게 만드는 사람들의 의지는 국경과 검문소, 그리고 비인간적인 서류들이 규정하는 틀을 넘어선다.

연구자는 과거 국경과 서류에 의해 비인간화되었던 시절 스스로에게 던졌던 질문, 즉 끝내 구름 위에서 살아야만 하는가라는 물음으로 돌아가며, 이제는 광주와 가자의 연대를 통해 지상에서의 존엄과 인간다움을 회복하는 길을 찾고자 한다. 이는 개인의 학문적 성취를 넘어, 억압받는 모든 신체가 주변화되지 않고 서로의 고통에 응답하는 초국가적 연대의 가능성을 모색하는 여정이다





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팔레스타인 광주민주화운동 수무드 초국가적 연대 인권

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