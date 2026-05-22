광주시는 인구 증가 속에 도시 규모가 빠르게 커졌지만 교통·생활 인프라 확충 속도는 여전히 숙제로 남아 있다.

방세환 국민의힘 광주시장 후보는 광주시의 미래를 듣기 위해 제9회 전국동시지방선거에 출마했다. 그는 광주의 가장 시급한 현안으로 '교통망 확충'과 '체계적인 도시 개발'을 꼽았다.

광주시 는 인구 증가 속에 도시 규모가 빠르게 커졌지만 교통·생활 인프라 확충 속도는 여전히 숙제로 남아 있다. 민선8기 광주시 는 철도·도로망 확충과 도시 기반 정비, 생활 인프라 개선에 나름 속도를 내왔지만 시민들의 기대치는 높아졌다.

재선에 도전하는 현직 시장 앞에는 단순한 도시 확장을 넘어 시민 삶의 질과 도시 경쟁력을 완성해야 하는 과제가 놓여 있다. 방세환 국민의힘 광주시장 후보는 광주시의 미래를 듣기 위해 제9회 전국동시지방선거에 출마했다. 그는 광주의 가장 시급한 현안으로 '교통망 확충'과 '체계적인 도시 개발'을 꼽았다. 방 후보는 '인구 40만을 넘어 50만 대도시로 도약하기 위해서는 단순한 주택 공급 중심의 확장이 아니라 도로와 상하수도, 철도망 등 기반시설이 함께 갖춰져야 한다'며 '상습 정체 구간 해소를 위한 내부 순환도로망 구축과 철도 중심의 대중교통 체계 개편에 행정 역량을 집중하겠다'고 밝혔다.

그는 출퇴근 정체와 부족한 문화·복지시설, 자족 기능 강화 요구까지 광주의 미래를 좌우할 과제들이 동시에 쏟아지고 있다. 방 후보는 '교통 공약과 관련해 수서~광주 복선전철과 GTX-D, 경강선 증편 등을 핵심 과제로 제시했다. 그는 '출퇴근이 즐거운 광주를 만들겠다'며 '올해 착공 예정인 수서~광주 복선전철 사업을 차질 없이 추진해 경기광주역을 수도권 동남부 철도 거점으로 확실히 세우겠다'고 말했다





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