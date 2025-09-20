광주시교육청, 직원 휴대전화 연결음 교체 사업 적절성 논란…예산 낭비·정치 중립성 훼손 우려

광주시교육청의 직원 휴대전화 연결음 교체 사업을 둘러싸고 예산 낭비, 정치적 중립성 훼손 등 적절성 논란이 불거졌다. 시민단체는 사업의 목적 불분명, 예산 전용, 선거 홍보성 등을 지적하며 전면 재검토를 요구하고 있다. 교육청은 공익적 홍보 수단임을 강조하며 반박하고 있으나, 논란은 쉽게 가라앉지 않을 전망이다.

광주시교육청 이 직원들의 휴대전화 연결음 을 광주교육 브랜드송 으로 교체하는 사업을 지속적으로 추진하면서, 사업의 적절성을 두고 논란이 끊이지 않고 있습니다. 시민단체들은 해당 사업이 불분명한 목적을 가진 예산 낭비 이며, 교육청의 정치적 중립성을 훼손할 수 있다고 강력하게 비판하고 나섰습니다. 반면, 광주시교육청 은 이 사업을 공익적인 홍보 수단으로 규정하며, 사업 추진의 당위성을 강조하고 있어, 양측의 입장이 팽팽하게 대립하고 있습니다. 20일, 학벌없는사회를 위한 시민모임 등 시민단체들에 따르면, 광주시교육청 은 지난해부터 직원들의 휴대전화 연결음 을 광주교육 브랜드송 으로 교체하는 사업을 진행해 왔습니다. 이 브랜드송 은 '나의 꿈을 향해 도전해 보자' '최선을 다 해보자'와 같은 긍정적이고 희망적인 메시지를 담고 있으며, 교육청은 이 곡을 통해 긍정적인 교육 이미지를 구축하고, 교육청의 정책과 비전을 홍보하려는 의도를 가지고 있습니다.

하지만, 이와 같은 시도는 전국 17개 시·도 교육청 중 광주시교육청이 유일하며, 다른 교육청들이 특정 행사나 기념일에 한시적으로 운영하는 것과는 달리 상시적으로 운영한다는 점에서, 사업의 목적과 효과에 대한 의문이 제기되고 있습니다. 시민모임은 이 사업이 타 부서 예산에서 전용되어 집행되었으며, 시의회에 대한 보고 과정도 불투명했다고 지적하며, 예산 집행의 투명성에 대한 문제점을 제기했습니다. 또한, 2024년에는 414만3830원(137명), 올해 8월 말 기준 320만3630원(119명)이 집행되었지만, 홍보 효과는 미미하다고 평가하며, 예산 낭비에 대한 우려를 표명했습니다. 특히, 교육감 선거를 9개월 앞둔 시점에서, 이 브랜드송을 통해 교육청의 이미지를 홍보하는 것이 교육행정의 중립성을 해칠 수 있다는 지적도 나오고 있습니다. 브랜드송의 제목에 포함된 '미래'라는 단어가 이정선 교육감의 주요 구호인 '미래 교육'과 연결되면서, 선거 홍보와 관련된 오해를 불러일으킬 수 있다는 것입니다. 이정선 교육감은 '다양한 실력이 '미래'다'라는 캐치프레이즈를 사용하고 있으며, 교육청 홈페이지 인사말에서도 '아이들이 꿈꾸는 '미래'가 현실이 되도록'과 같은 표현을 사용하는 등, '미래'라는 단어를 강조하고 있습니다. 시민모임은 이러한 반복적인 표현이 브랜드송 제목과 결합되어 선거 홍보 논란으로 이어질 수 있다고 지적하며, 공무원들의 휴대전화 번호가 주로 민원인보다는 가족이나 지인들에게 알려져 있다는 점을 고려할 때, 교육적인 효과와 무관하게 선거에 영향을 줄 수 있다는 우려를 나타냈습니다. 광주시교육청은 직원들의 신청을 받아 브랜드송으로 연결음을 교체하는 사업을 진행하고 있으며, 부서 및 기관별로 신청서를 모아 자료집계시스템으로 제출하는 방식으로 운영되고 있습니다. 하지만, 일부 직원들 사이에서는 이 사업에 참여하지 않을 경우 인사상 불이익을 받을 수 있다는 불안감이 존재하고 있으며, 이로 인해 사업의 강제성에 대한 의혹이 제기되고 있습니다. 이에 대해 광주시교육청은 해명자료를 통해, 이 사업이 청렴 메시지를 공유하기 위한 공익적 홍보 수단이며, 교육적 가치 확산을 목적으로 한다고 밝혔습니다. 또한, 예산은 합법적인 재배정 절차를 거쳐 집행되었으며, 규모도 극히 작다고 해명했습니다. 송출 내용은 브랜드송과 청렴 메시지에 한정되어 있으며, 신청률도 8~10% 수준에 그쳐 강요나 불이익은 없었다고 주장하며, 정치적 중립성 훼손 논란을 일축했습니다. 하지만, 시민모임은 이러한 해명에도 불구하고, 논란을 초래할 수 있는 사업을 전면 재검토하고, 학생과 교직원을 위한 본연의 교육 사업에 예산을 집중할 것을 촉구했습니다





kyunghyang / 🏆 14. in KR 이 소식을 빠르게 읽을 수 있도록 요약했습니다. 뉴스에 관심이 있으시면 여기에서 전문을 읽으실 수 있습니다. 더 많은 것을 읽으십시오:

광주시교육청 휴대전화 연결음 브랜드송 예산 낭비 정치 중립성 교육감 선거

대한민국 최근 뉴스, 대한민국 헤드 라인