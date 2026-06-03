광주 여고생 살해 장윤기, 검찰 '강간살인' 기소… 이주민·중학생 성범죄 추가

광주에서 17세 여고생을 살해한 장윤기(23)에 대한 검찰의 보강 수사 결과, 피해자를 납치해 강간을 시도하다 저항에 살해한 것으로 드러나 강간살인 혐의로 기소됐다. 장 씨는 앞서 이주민 여성과 중학생을 상대로 한 성범죄를 저지른 것으로 추가 확인됐으며, 휴대전화에는 미성년자 불법 촬영 영상도 발견됐다. 피해자 부모는 엄벌을 요구하며 이름 공개를 결정했다.

광주지법 동구지원에서 7일 아침, 광주 여고생 살해 사건의 피의자 장윤기 (23)가 구속 전 피의자 신문(영장심사)을 받기 위해 법정으로 이동하고 있다. 연합뉴스 제공. 검찰의 보강 수사 결과, 광주에서 귀가 중이던 17세 여고생 이채원 양을 살해한 장윤기 (23)가 납치 및 강간을 시도하다가 저항하는 피해자를 살해한 것으로 드러났다.

경찰은最初 살인 등 혐의로 장 씨를 송치했으나, 검찰은 더 중한 강간살인 혐의로 기소했다. 광주지검 김진희 검사장이 이끄는 형사3부는 2일 "심야 downtown에서 귀가하던 피해자를 살해한 장윤기를 강간살인 및 살인미수 등 혐의로 기소했다"고 밝혔다. 검찰은 강간치상, 스토킹처벌법 위반, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반, 살인예비 등 혐의도 적용했다. 경찰은 살인 혐의로 장 씨를 송치했으나, 보강 수사를 통해 장 씨가 이 양을 차량으로 끌고 가려다 저항에 살인했다고 판단, 혐의를 강간살인으로 변경했다.

검찰 수사 결과, 장 씨는 이 양을 15분 정도 미행하다가 지난달 5일 오전 0시 10분경 뒤에서 접근해 목졸라 차량으로 끌고 가려 했으나, 이 양이 "살려주세요"라고 외치며 강하게 저항하자 흉기로 수차례 찔러 살해한 것으로 조사됐다. 검찰은 장 씨가 이 양을 납치해 강간을 시도하다 저항하는 과정에서 살해했다고 결론지었다. 이는 지난달 3일 이전에 장 씨가 동료 이주민 여성에게 저지른 성범죄 방식과 유사한 것으로 파악됐다. 당시 장 씨는 여성을 강간하면서 뒤에서 목졸랐던 것으로 알려졌다.

장 씨는 이 양의 비명을 듣고 달려온 고등학생 A(17) 양에게도 치밀하게 접근해 "119에 전화해"라며 휴대전화로 시선을 돌린 후 흉기를 휘둘러 살해하려 한 것으로 조사됐다. 장 씨의 휴대전화에서는 미성년자 불법 촬영 영상도 발견됐다. 장 씨는 작년 지역 아동센터 사회복무요원으로 근무하며 중학생 여성의 신체를 7차례 불법 촬영한 사실도 확인됐다. 장 씨 집에서는 목과 가슴 부위가 훼손된 성인용품도 발견됐다.

검찰은 장 씨의 "이 양을 목졸라 죽이려 했는데 저항해 흉기를 사용했다"는 주장에 대해 대검찰청 통합심리분석, 대시보드카메라 영상 화질 개선, 휴대전화 재감식 등을 근거로 신빙성이 없다고 판단했다. 검찰은 "이 양을 납치해 강간을 시도하다 저항을 살해한 사실을 확인하고 단순 살인에서 강간살인으로 변경해 기소했다"며 "전담 수사팀이 유사 범죄에 대한 엄중한 선고가 내려질 수 있도록 재판을 진행할 것"이라고 말했다.

이 양의 부모는 이날 "순간적으로 자녀의 미래가 완전히 빼앗겼고, 지옥 같은 고통 속에 평생을 살아가야 한다"며 "법이 허용하는 가장 엄벌이 내려져서라도 자녀의 억울함이 조금이라도 풀리길 간절히 부탁한다"고 말했다. 이전 날 이 양의 부모는 "자녀의 미래를 강제로 종결시켜버린, 우리 아이를 죽음에 이르게 한, 일가를 파탄낸, 인간으로서도 상종하기 어려운 장윤기의 사형선고"를 요구하며 "이 땅에 우리 아이처럼 불운한 피해자가 다시는 나오지 않기를 간절히 바라며 이 아이의 이름을 공개한다"고 밝혔다. 또한 "'금당여고생'이 아닌 '이채원'으로 불러달라"고 부탁했다





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