광주 연극계 성폭력 사건 항소심, 공소기각 논란… 피해자 측 '사법부 규탄'

광주 연극계 성폭력 사건 항소심에서 가해자가 공소기각 판결을 받은 것에 대해 피해자 측이 강력하게 규탄하며 상고 의지를 밝혔다. 재판부가 피해자의 고소 경위를 의심하고 증거 능력을 배척하며 자의적인 판단을 내렸다는 비판이 제기되고 있다.

어떤 결과 앞에서도 무너지지 않을 준비를 해왔으며 계속 살아갈 것이고, 계속 말해나갈 것이다.

' - 광주 연극계 성폭력 사건 피해자 김산하(가명)의 발언처럼, 광주 연극계 성폭력 사건의 항소심 판결에 대한 비판의 목소리가 거세다. 2022년 6월 공론화된 이 사건에서, 1심에서 징역 3년을 선고받았던 가해자는 항소심에서 공소기각 및 징역형 집행유예 판결을 받았다. 이에 광주 연극계 성폭력 해결대책위원회(이하 대책위)는 사법부의 판결을 규탄하며 상고심을 통해 진실을 밝히겠다는 의지를 표명했다. 사건의 발단은 2022년 6월, 대책위가 광주 연극계의 극단 대표, 연출 등 권력자들이 연극에 입문한 예술인들을 대상으로 상습적인 성범죄를 자행했다는 사실을 폭로하면서 시작되었다.

피해자들은 꿈을 포기하고 연극계를 떠나야 했다고 증언했다. 1심 재판에서 연극 극단 대표 A씨는 징역 3년을 선고받았지만, 함께 기소된 B씨와 C씨는 범행 일시 특정의 어려움 등으로 무죄를 선고받았다. 그러나 항소심에서는 A씨에 대한 원심 판결이 뒤집히고 공소기각 판결이 내려졌다. 재판부는 피해자의 외상 후 스트레스 장애(PTSD) 진단 시기가 사건 발생 후 10년이나 지난 점, 그리고 범죄 사실 증명에 어려움이 있다는 점을 근거로 들었다. 또한, 피해자가 직접 고소해야 하는 친고죄 규정이 적용되는 시점에 발생한 범죄라는 점도 공소기각 사유로 작용했다.

다만, A씨는 또 다른 피해자에 대한 강제추행 혐의로는 유죄 판결을 받아 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았다. 대책위는 이번 판결이 연극계의 현실과 위계관계를 고려하지 않고 '피해자다움'을 요구하며 고소 경위를 의심한 결과라고 비판했다. 1심과 항소심 모두 가해자들의 성폭력 사실관계를 부인하지 않았음에도 불구하고, 재판부가 고소 경위를 의심하고 증거 능력을 배척하며 자의적인 판단을 내렸다는 것이다.

대책위는 이 사건이 극단 대표, 연출가, 선배 등 우월적 지위의 소유자들이 사회초년생 예술인들의 꿈을 볼모로 삼아 저지른 권력형 성범죄라고 규정하며, 지역 예술계의 폐쇄적인 환경 속에서 피해자들이 겪는 어려움을 강조했다. 피해자 김산하와 서주영은 연극계에서 소외될 위험을 감수하고도 자신의 피해 사실을 증명하기 위해 노력했으며, 수사 및 재판 과정에서 끊임없이 요구받았던 '피해자다움'의 태도를 거부하고 당당하게 재판에 임했다고 대책위는 밝혔다.

대책위는 이번 판결이 미투운동 이후 대한민국 사법적 진전의 발걸음을 후퇴시키는 것이라고 규탄하며, 상고심을 통해 진실을 밝히고 건강한 예술계를 만들기 위해 투쟁을 멈추지 않겠다고 다짐했다. 또한, 관련 기관들의 무능을 질책하며 안전한 광주 예술계 조성을 위한 투쟁을 지속할 것이라고 강조했다





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광주 연극계 성폭력 항소심 공소기각 대책위 미투 권력형 성범죄

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