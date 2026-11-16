전남광주 반도체 팹 도입으로 지역 대학 졸업생의 수도권 이탈이 줄어들 수 있다는 분석이 제기된다. 기업-대학 산학협력을 통한 인력 양성 체계 마련이 핵심 과제다.

지난 7월 7일 전남광주 광산구 군 공항 인근에서 진행 된 반도체 클러스터 부지 점검은 지역 경제의 새로운 전환점을 알리는 신호탄이 되었다. 오랜 기간 비수도권 청년들이 전공과 관계없이 수도권으로 일자리를 찾아 떠나는 구조가 반도체 산업의 유입으로 인해 변화할지 주목된다. 해당 공장은 적어도 지역 거주 청년들에게 수도권 진출 없이도 전문 직종에 종사할 수 있는 희망을 줄 수 있다는 전문가 진단이다.

반도체 팹 지역 인재 유치 가능성

양승훈 경남대 사회학과 교수는 수도권에서 내려가는 숙련 인력이 배우자 일자리 문제로 가족과 떨어져 살아야 하는 부담이 있는 반면, 지역 청년은 그렇지 않다고 지적했다. 그는 광주과학기술원이나 전남대, 전북대 졸업생들도 과거에는 서울로 가야 했지만, 전공 적합 파운드리 공장 가동으로 대졸자 수요가 늘어날 것이라 설명했다. 이는 지역 청년들이 자신의 전공을 살려 지역에서 일자리를 가질 수 있는 새로운 기회를 창출하는 결과를 가져올 전망이다.

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한 반도체 업계 관계자는 호남 지역뿐만 아니라 경상대나 경북대 등 영남권 대학 출신들에게도 전남광주 파운드리 공장이 매력적인 선택지가 될 수 있다고 언급했다. 반도체 산업이 워낙 인기 있는 분야인 만큼, 지역 내 대형 반도체 공장 설립은 타 지역 우수 인재까지 끌어들여 인력 풀을 확대하는 효과가 있을 것으로 예상된다.

KAI 사례 통한 산학협력 모델

단순한 기대감만으로는 지역 인재를留住하기 어렵다. 대학 교육과 기업 채용이 유기적으로 연결된 순환 구조가必须具备된다. 경남 사천의 한국항공우주산업은 2006년 경상대에서 시작한 KAI 트랙을 2013년 경남도 참여로 도내 4개 대학으로 확대한 바 있다. 이 과정은 학생이 정해진 과목과 현장실습을 이수하면 입사 서류전형을 면제받는 제도로, 해마다 약 10명이 선발되어 그중 절반가량이 입사한다.

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박재현 경상국립대 항공우주공학부 교수는 KAI 트랙 참여를 위해 학교를 선택하는 학생들이 있을 정도로 매력적인 앵커 기업 유치가 지방 학생의 서울행을 줄일 수 있다고 강조했다. KAI에서 항공기 운영기술 업무를 맡은 황성욱 역시 중앙대나 단국대 합격에도 KAI 트랙이 있는 학과를 택해 2014년 입사 후 현재까지 이탈 없이 근무하고 있다. 그는 실무 맞춤형 지식 축적이 이직률을 낮추는 요인이라 분석했다.

남은 과제 및 인재 양성 현황

최교진 교육부 장관은 지난 9월 28일 오후 전남대학교에서 열린 패키지 지원대학 간담회에서 반도체와 에너지 분야 인재 양성 및 산학협력 방안을 논의했다. 전남광주 역시 반도체 대기업과 대학을 잇는 시도가 진행 중인데, GIST 반도체공학과는 2024학년도부터 연 30명을 선발해 삼성전자 장학생으로 학석사 통합과정을 이수 후 입사시킨다.

전남대학교는 올해 1월 앰코와 반도체 패키징 기술 공동연구소를 오픈했으며, 인력 양성과 공동연구, 사업화를 아우르는 산학연혁신허브 구축도 추진 중이다. 그러나 전남광주시가 팹 4기에 필요한 인력을 2만 3000명으로 추산하는 규모에 비하면 준비는 여전히 초기 단계다. 삼성전자나 SK하이닉스 입사가 보장된 반도체 계약학과는 GIST 반도체공학과가 유일한 상태다.

지역 교육당국이 2030년까지 연간 2000여명 규모 양성 체계를 갖추겠다는 목표도 대부분 마이스터고와 직업계고 중심이다. 팹 가동의 핵심인 대졸 엔지니어를 공급할 통로는 아직 제한적이라, 양 교수는 정확한 수요 예측을 바탕으로 필요한 인력 규모에 대한 합의를 먼저 이루어야 한다고 강조했다. 정부는 지역 대도시 중심의 광역화를 추진 중이므로, 단기 인력 확충을 넘어 장기적으로 전남광주를 어떤 도시로 만들지 함께 고민해야 한다는 주문이다.