광주 묻지마 살인 사건, 20대 남성 긴급 체포…'사는 게 재미없어서' 범행 주장

광주광역시에서 20대 남성이 17세 여고생을 살해하고 또 다른 여고생에게 상해를 입힌 묻지마 살인 사건 발생. 범인은 자살을 고민하던 중 범행을 결심했다고 진술.

광주광역시 도심에서 발생한 끔찍한 묻지마 살인 사건이 충격을 안겨주고 있습니다. 20대 남성이 일면식도 없는 17세 여고생을 잔혹하게 살해하고, 이를 목격하고 도움을 주려던 또 다른 여고생에게까지 흉기를 휘두른 사건입니다.

경찰은 범인 장모 씨를 긴급 체포하여 수사를 진행 중이며, 장 씨는 극단적인 절망감과 무의미함 속에서 자살을 고민하다 범행을 결심했다고 진술했습니다. 5일 광산경찰서는 살인 및 살인미수 혐의로 장모(24) 씨를 긴급 체포했다고 밝혔습니다. 장 씨는 이날 0시 11분경 광주 광산구 월계동의 한 대학교 인근 보행로에서 고등학교 2학년 A(17) 양을 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받고 있습니다. 또한, A 양을 돕기 위해 다가온 또 다른 고등학교 2학년 B(17) 군에게도 흉기를 휘둘러 중상을 입힌 혐의도 함께 받고 있습니다.

경찰 조사 결과, 장 씨는 피해자 A 양과 전혀 면식 관계가 없었으며, A 양이 지나가는 것을 보고 즉흥적으로 범행을 저지른 것으로 드러났습니다. 장 씨는 초기 조사에서 “사는 것이 재미가 없어서” 자살을 고민했으며, 그 과정에서 범행을 결심했다고 주장했습니다. 하지만 구체적인 범행 동기나 배경에 대해서는 명확하게 밝히지 않고 있습니다. 경찰은 이번 사건을 ‘묻지마 범죄’로 판단하고, 장 씨의 진술을 토대로 정확한 범행 동기를 규명하는 데 수사력을 집중하고 있습니다.

프로파일러 면담과 휴대전화 포렌식 등 다양한 수사 기법을 활용하여 사건의 전말을 파악할 계획입니다. 경찰의 초기 수사 내용을 종합해 보면, 장 씨는 광산구 원룸촌에 거주하며 사건 현장 근처에 자신의 차량을 주차한 후 범행 대상을 물색했습니다. 장 씨는 A 양을 발견하고 주변을 배회하며 여러 차례 마주친 후 범행 대상으로 결정했습니다. A 양이 홀로 귀가하는 것을 확인하고 범행을 저지른 것으로 보입니다.

우연히 현장을 지나던 B 군은 몸싸움 소리와 여성의 비명 소리를 듣고 A 양을 돕기 위해 다가갔다가 2차 범행의 피해자가 되었습니다. 범행 직후 장 씨는 승용차와 택시를 번갈아 이용하며 도주했습니다. 경찰은 약 11시간에 걸친 추적 끝에 오전 11시 24분경 장 씨의 주거지 앞에서 잠복 중이던 형사들에게 장 씨를 검거했습니다. 도주 과정에서 추가 범행은 발생하지 않았습니다.

장 씨는 과거에 범죄로 경찰에 신고되거나 처벌받은 이력이 없으며, 범행 당시 약물이나 술에 취한 상태는 아니었습니다. 정신 질환 진단이나 치료를 받은 적도 없는 것으로 잠정 조사되었습니다. 장 씨는 지난달 하순 아르바이트를 그만둔 후 실직 상태였으며, 최근 가족과 연락을 끊고 혼자 생활한 것으로 알려졌습니다. 범행에 사용된 흉기는 장 씨가 오래전에 구입한 것으로 추정되지만, 도주 과정에서 버려져 아직 발견되지 않았습니다.

경찰은 흉기를 찾기 위한 수색을 계속하고 있으며, 장 씨의 정확한 범행 동기를 밝히기 위해 모든 가능성을 열어두고 수사를 진행할 예정입니다. 이번 사건은 우리 사회에 큰 충격과 불안감을 안겨주고 있으며, 묻지마 범죄에 대한 근본적인 대책 마련의 필요성을 다시 한번 일깨워주고 있습니다





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광주 살인 사건 묻지마 범죄 여고생 살해 긴급 체포 범행 동기

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