광주 무투표 선거구 급증…민주당 일당 독점에 대한 우려

6·3 지방선거를 앞두고 광주에서 무투표 선거구가 크게 늘어나며 정치적 무관심과 민주당 독점에 대한 우려가 제기되고 있다. 서구 풍금사거리와 같은 '선거 명당'도 선거 분위기가 사라진 채 유권자들의 무관심이 심화되고 있다. 14개 선거구가 무투표로 당선이 확정되었고 이 중 대부분이 민주당 후보다. 다른 정당 후보들은 호남 정치의 변화를 촉구하며 경쟁에 나섰으나, 정치 양극화와 지역 정치 단순화가 심화되고 있다는 지적이 나온다.

6·3 지방선거 를 앞두고 광주 지역에서 무투표 선거구가 급증하며 정치적 무관심과 민주당 일당 독점에 대한 우려가 커지고 있다. 광주 서구 풍금사거리는 유동인구가 많아 '선거 명당'으로 꼽히던 곳이지만 이번 선거에서는 구청장과 광역의원 선거가 무투표로 결정되면서 썰렁한 분위기이다.

주민 김모씨는 '지방선거가 치러지는지도 모르겠다'며 '선거공보물도 뜯어 보지 않았다'고 말했다. 광주 5개 구 중 서구와 남구는 구청장 선거가 실시되지 않으며, 광역의원과 기초의원 선거에서도 무투표 구가 다수 발생했다. 무투표선거구는 후보자 1명만 등록하거나 정수 미달일 경우 투표 없이 당선 결정되는 제도이다. 이에 따라 사실상 당선이 확정된 선거구만 14곳에 달하고, 이 중 13곳이 민주당 후보다.

무투표 선거구 수는 2018년 3곳에서 2022년 13곳으로 급증했고, 투표율도 2018년 59.2%에서 2022년 37.7%로 하락해 전국 최저를 기록했다. 다른 정당 소속 후보들은 민주당 독점 타도를 출마 이유로 내세우고 있다. 조국혁신당 배수진 후보는 '호남 정치를 객토해야 한다'며 '민주당이 눈치 보느라 못 하는 말을 하겠다'고 밝혔다. 기본소득당 신지혜 후보는 '민주당 일당 독점으로 정체된 지방정치 30년이 광주를 가난한 도시로 만들었다'고 지적했다.

지병근 조선대 교수는 '무투표선거구 증가는 유권자 무관심으로 이어져 민주주의 후퇴를 유발한다'며 '정치 양극화로 호남 정치가 단순화되고 있다'고 진단했다





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