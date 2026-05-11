광주 도심의 비극, 무고한 생명을 앗아간 흉기 난동과 어느 고교생의 숭고한 용기

광주에서 발생한 무차별 흉기 공격 사건으로 인한 희생과, 타인을 구하려다 중상을 입은 남고생의 사투, 그리고 그를 향한 사회적 시선과 가해자의 실체를 심층적으로 다룹니다.

어둠이 짙게 깔린 광주의 한 도심 거리에서 차마 믿기 힘든 참혹한 사건이 발생했습니다. 지난 5일 오전 0시 11분경, 광주 광산구 월계동의 한 대학교 인근 도로에서 평범한 귀갓길에 올랐던 17세 여고생 A양이 일면식도 없는 24세 남성 장모 씨가 휘두른 흉기에 무참히 공격당하는 사건이 일어났습니다.

아무런 예고도 없이, 그리고 어떠한 원한 관계도 없는 상태에서 벌어진 이른바 묻지마 범죄는 한 소녀의 소중한 생명을 앗아갔으며, 지역 사회에 말할 수 없는 충격과 공포를 안겨주었습니다. 평온해야 할 심야의 거리가 순식간에 비명과 혈흔으로 가득 찬 비극의 현장으로 변해버린 것입니다. 그 끔찍한 상황 속에서 자신의 위험을 무릅쓰고 타인을 구하기 위해 몸을 던진 한 소년의 이야기는 우리에게 깊은 울림과 동시에 가슴 아픈 슬픔을 줍니다. 근처를 지나던 남고생 B군은 갑작스럽게 들려오는 처절한 비명 소리를 듣고 망설임 없이 길 건너편으로 달려갔습니다.

처음에는 그저 연인 간의 다툼이라고 생각했으나, 살려달라는 절박한 외침을 듣는 순간 B군의 몸은 본능적으로 움직였습니다. 현장에 도착한 B군이 마주한 것은 피를 흘리며 쓰러져 있는 또래 여학생의 모습이었습니다. 이때 가해자 장 씨는 B군에게 119에 신고해달라는 기만적인 요청을 했고, B군이 휴대전화를 꺼내 도움을 요청하려던 찰나 장 씨는 다시 흉기를 휘둘렀습니다. B군은 한 손에 휴대전화를 쥔 채 다른 손으로 흉기를 막아내려 했으나, 그 과정에서 손등에 심각한 부상을 입었고 목 부위까지 두 차례나 찔리는 치명적인 상처를 입었습니다.

의식이 흐릿해질 정도의 과다출혈 상황에서도 B군은 포기하지 않았습니다. 그는 필사적으로 장 씨를 밀쳐내고 현장을 벗어나 지인에게 연락해 사람이 칼에 찔렸다는 긴급한 상황을 알렸습니다. 이러한 숭고한 희생정신 덕분에 응급 조치가 이루어질 수 있었으나, 안타깝게도 A양은 병원으로 옮겨진 후 끝내 숨을 거두었습니다. B군은 긴급 봉합 수술을 통해 가까스로 목숨을 건졌지만, 신체적인 상처보다 더 깊은 정신적 고통에 시달리고 있습니다.

현재 그는 낯선 사람이 다가오기만 해도 몸이 굳어버리는 외상 후 스트레스 장애(PTSD) 증세를 보이고 있으며, 무엇보다 함께 구조하려 했던 A양을 지켜내지 못했다는 극심한 죄책감에 휩싸여 밤잠을 이루지 못하고 있는 것으로 알려졌습니다. 그는 인터뷰를 통해 그 학생이 살았어야 했다며 끝없는 안타까움을 토로하며 눈물을 보였습니다. 하지만 이 비극적인 사건 이후 B군과 그의 가족들을 더욱 힘들게 만든 것은 온라인상에 퍼진 무분별한 악성 댓글들이었습니다. 일부 누리꾼들은 정확한 사실관계 확인 없이 남고생이 위험한 상황에서 도망갔다는 식의 왜곡된 주장을 펼치며 B군의 용기를 폄하했습니다.

이를 지켜본 B군의 아버지는 무너지는 마음을 감출 수 없었습니다. 아버지는 아들이 살이 떨어져 나갈 정도로 심각한 부상을 입었음에도 불구하고, 아빠라도 그 상황이면 그러지 않았겠느냐고 말하던 아들의 모습에 가슴이 미어졌다고 전했습니다. 그는 아들이 영웅으로 추앙받기를 바라는 것이 아니라, 단지 누군가를 살리기 위해 몸을 던진 그 진심 어린 행동이 부정당하지 않기를 바란다고 호소했습니다. 아들이 위축되지 않고 자신의 행동에 당당해질 수 있도록 따뜻한 시선으로 바라봐 달라는 아버지의 간절한 부탁은 현대 사회의 잔인한 익명성 뒤에 숨은 폭력성을 다시금 생각하게 합니다.

한편, 범행 후 도주했던 가해자 장 씨는 사건 발생 약 11시간 만에 경찰에 체포되었습니다. 그는 경찰 조사에서 삶의 재미가 없어 자살을 고민하다가 충동적으로 범행을 저질렀다는 무책임한 변명을 내놓았습니다. 경찰의 프로파일러 면담과 진단 결과, 장 씨가 사이코패스 기준에는 해당하지 않는 것으로 나타났으나 이는 오히려 평범한 누구나 갑작스러운 충동만으로 끔찍한 범죄를 저지를 수 있다는 점에서 더 큰 공포를 자아냅니다. 현재 살인 및 살인미수 혐의로 구속된 장 씨는 신상정보 공개 결정에 따라 곧 대중에게 신원이 공개될 예정입니다.

이번 사건은 우리 사회에 만연한 무차별 범죄의 위험성과 더불어, 타인의 고통에 공감하고 행동하는 용기가 얼마나 값진 것인지, 그리고 그 용기를 보호해주어야 할 사회적 안전망과 성숙한 시민 의식이 얼마나 절실한지를 극명하게 보여주고 있습니다





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