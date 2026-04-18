광주 광역의원 선거, 중대선거구제 도입 맞춰 민주당 경선 방식·일정 일부 변경

광주광역시 광역의원 선거에 사상 처음으로 중대선거구제가 도입됨에 따라 더불어민주당 광주시당이 후보자 경선 방식과 일정을 일부 변경했다. 중대선거구제 도입 지역에서 1차 경선 낙선자 중 당원 투표로 1명을 추가 선출하며, 경선 일정은 하루 연기되어 21~22일 ARS 방식으로 실시된다.

제9회 전국동시 지방선거 를 앞두고 광주광역시 광역의원 선거구 획정 변경이 확정됨에 따라 더불어민주당 광주시당이 후보자 경선 방법 및 일정을 일부 조정했다. 이번 선거에서는 광주 지역에 사상 처음으로 중대선거구제 가 도입되면서 기존의 소선거구제에서 벗어나 일부 지역구의 의원 정수가 늘어나고 선거구 통합이 이루어졌다. 이에 따라 당내 경선 과정에서도 변화가 불가피해졌다. 더불어민주당 광주광역시당은 18일, 이러한 선거구 획정 변경 사항을 반영하여 광역의원 후보자 경선 일정을 일부 조정한다고 밝혔다. 중대선거구제 가 새롭게 도입되어 선거구가 통합되고 의원 정수가 증원된 지역(동구남구갑, 북구갑, 북구을, 광산구을)을 포함한 모든 선거구는 애초 확정되었던 경선 방법과 경선 후보자 명단을 그대로 유지하여 1차 경선을 진행할 방침이다. 다만, 중앙당 당무위원회의 당규 부칙 신설 및 의결 절차 등 행정적인 소요 시간으로 인해 투표 일정이 하루씩 연기되었다.

이에 따라 광역의원 후보자 경선은 오는 21일과 22일 이틀간 권리당원을 대상으로 ARS(자동응답시스템) 투표 방식으로 실시되며, 개표 결과는 23일 오후 8시경 발표될 예정이다. 이러한 일정 조정은 당내 민주적 절차의 공정성과 투명성을 확보하기 위한 불가피한 조치로 풀이된다. 경선 방법 역시 기존의 방식을 유지하는 가운데, 추가적인 선발 절차가 도입된다. 중대선거구제 도입으로 인해 의원 정수가 1명씩 늘어난 4곳의 선거구에서는 1차 경선을 통해 각 선거구별로 1명의 후보를 우선 선출한다. 이렇게 선출된 1차 경선 통과 후보자들을 대상으로 해당 선거구 전체 권리당원들을 대상으로 재투표를 실시한다. 이 투표 결과에 따라 득표 순으로 본선에 진출할 후보들의 기호(가, 나, 다)가 부여된다. 더불어, 1차 경선에서 아쉽게 낙선한 후보자들 중 2차 경선 참여 의사를 밝힌 이들을 대상으로 다시 한번 해당 선거구 전체 권리당원 투표를 진행한다. 이 2차 경선에서는 추가로 1명의 후보를 선출하며, 이 후보는 본선에서 부여받을 기호의 뒷순위를 배정받게 된다. 이러한 다단계 경선 방식은 중대선거구제 도입으로 인한 변화에 유연하게 대처하고, 다수의 후보자들에게 본선 진출의 기회를 제공하며, 당원들의 의사를 최대한 반영하려는 노력을 보여준다. 양부남 더불어민주당 광주시당위원장은 이번 경선 방식 변경과 관련하여 “선거구가 통합됨에 따라 통합 지역구 전체 당원들의 의사를 공정하게 반영하는 것이 이번 시행안의 핵심”이라고 강조했다. 그는 또한 “중앙당 절차로 인해 부득이하게 일정이 하루 조정되었으나, 당원이 주인 되는 민주적 절차를 통해 본선에서 압도적으로 승리할 수 있는 진용을 갖추겠다”고 포부를 밝혔다. 이번 선거구 개편으로 광주광역시의회 의원 정수는 총 4석이 증가하여 기존 23명에서 28명으로 늘어난다. 구체적으로는 지역구 광역의원 4명(중대선거구제 첫 도입 지역구별 1명씩)과 비례대표 광역의원 1명이 증원된다. 이러한 변화는 광주시의회 의석 수 확대와 함께 시민들의 정치 참여 기회 확대에 기여할 것으로 기대된다. 광주 동남갑, 북갑, 북을, 광산 을 네 곳에서 중대선거구제가 처음으로 도입되어 향후 지역 정치 지형에 미칠 영향에 관심이 쏠리고 있다. 이 개편은 단순히 의석 수의 변화를 넘어, 선거구 통합 및 의원 증원을 통해 지역 주민들의 대표성을 강화하고 정치적 효능감을 높이려는 시도로 해석될 수 있다. 또한, 더불어민주당 광주시당의 이번 결정은 향후 선거 과정에서 당원들의 참여를 더욱 확대하고, 민주적인 의사 결정 과정을 강화하려는 의지를 보여주는 것으로 평가된다





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광주 더불어민주당 지방선거 광역의원 중대선거구제

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