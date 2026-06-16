광주·전남 암요양병원 '페이백' 현황과 정부·전문가의 대응 요구

광주와 전남의 일부 요양·한방병원에서 암환자에게 비급여 치료를 강요하고 치료비의 일정 비율을 현금으로 반환하는 '페이백' 사기가 적발됐다. 입원실이 비어 있거나 시설이 노후화된 병원들에서 환자들에게 불필요한 치료를 강요하고, 보험{계약: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : }를 초과하는 비용을 청구하는 등 의료 현장의 부정행위가 드러났으며, 대통령과 전문가들이 시정조치를 촉구하고 있다.

광주와 전남 지역의 몇몇 요양·한방병원에서 암환자 에게 비급여 치료를 권유하고 치료비의 일정 비율을 현금으로 되돌려 주는 불법 ' 페이백 ' 행위가 적발되면서 의료계와 정부의 긴급한 대책 요구가 거세지고 있다.

중앙일보 취재팀이 지난달 현장을 조사한 결과, 이들 병원은 환자가 낸 치료비 중 20%에서 40%까지를 현금으로 반환하는 방식을 취하고 있었다. 대부분의 병원에서는 입원실이 비어 있거나 시설이 노후화돼 환자들이 실제로 입원해도 최소한의 의료 서비스만을 제공받는 경우가 많았다. 예를 들어, 한 요양병원에서는 환자가 입원하면 머리 두피를 감싸는 치료나 원적외선 열치료, 피부 관리 등을 '비급여' 항목으로 추가해 청구하고는, 그 비용의 일부를 현금으로 돌려주는 식이다. 일부 병원은 환자에게 두 개의 휴대폰을 지참하도록 지시해 위치추적을 피하고, 퇴원 처리 없이 1박 2일만 체류하면 되도록 안내하기도 했다.

이는 보험사와 실손보험 한도가 소진된 뒤에도 통원 치료 비용을 '페이백' 형태로 돌려받아 보험 사기를 지속하는 수법과 맞물려 있다. 이와 같은 불법 행위는 환자에게 과다한 비급여 치료를 강요하고, 그 대가로 고액의 현금을 돌려주는 구조로 이루어져 있다. 전남의 한 한방병원에 입원한 60대 암환자는 두 개의 원발암 진단을 받고 실손보험 한도 2억 원을 소진하려 월 1,500만 원씩 비급여 치료를 받는 사례를 목격했다고 전했다. 또 다른 광주 요양병원 관계자는 통원치료 기간에 병원에 머무르면 치료비의 20%, 집과 병원을 오갈 경우에는 45%까지 돌려준다고 설명했다.

이러한 '페이백'은 병원 입장에서는 매출을 급증시키는 동시에, 환자에게는 불필요하고 효과가 입증되지 않은 치료를 강요함으로써 신체적·경제적 부담을 가중시킨다. 이에 대한 정부의 대응이 촉각을 곤두세우고 있다. 이재명 대통령은 해당 현안을 지적하며 시정조치를 약속했고, 국민건강보험공단 출신 변호사 조병기는 내부 고발자에게 포상금을 지급하는 제도 도입을 제안했다. 노동훈 대한요양병원협회 전문위원은 페이백을 제공하는 병원장이 환자와 직접 계약하는 등 수법이 정교해져 적발이 어려워졌다고 지적하며, 철저한 단속과 엄중한 처벌을 요구했다.

현재 관계 당국은 이러한 불법 행위를 근절하기 위한 법적·제도적 방안을 검토 중이며, 환자 보호와 의료 현장의 투명성을 확보하기 위한 다각적인 노력이 진행되고 있다





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