괄사, 얼굴 윤곽 정리 효과 과대평가… 피부 자극 주의해야

얼굴 윤곽 정돈과 부기 완화에 도움을 주는 괄사 마사지가 최근 인기다. 하지만 괄사가 얼굴형을 바꾸거나 독소를 배출한다는 주장은 의학적 근거가 부족하며, 오히려 피부 자극이나 증상 악화를 유발할 수 있다는 전문가들의 조언이 나왔다. 괄사 사용법과 주의사항을 자세히 알아본다.

이민영 기자의 헬시템 사용설명서 괄사 마사지 의 허와 실을 짚어본다. 괄사는 전통 중의학에서 유래한 긁기 요법으로, 평평한 도구로 피부를 부드럽게 쓸어 자극을 주면 혈관이 일시적으로 확장되고 혈류와 림프 흐름이 활발해진다. 얼굴에 쌓여 있던 체액이 움직이면서 부기가 덜해 보이고 한결 정리된 느낌이 날 수 있다. 하지만 괄사가 얼굴형을 바꾼다는 것은 흔한 오해다. 얼굴 윤곽 은 뼈 구조와 씹는 근육(교근)의 발달 상태에 의해 결정되며, 괄사로 이를 바꾸는 것은 무리다. 턱 주변을 강하게 반복 자극하면 오히려 턱관절에 부담을 주고 근육 긴장을 높일 수 있다. 괄사 후 하관이 더 부어 보인다고 느끼는 것은 과도한 자극으로 인한 일시적인 부종일 가능성이 높다. 괄사를 강하게 할수록 효과가 좋다는 믿음이나, 피부가 붉어지거나 멍이 들어야 독소가 빠진다는 주장에는 의학적 근거가 없다.

멍은 모세혈관 손상으로 인한 것이며, 과도한 자극은 지방층 위축으로 피부 함몰까지 유발할 수 있다는 것이 전문가들의 의견이다. 림프 순환과 혈류 개선을 돕는 정도로 가볍게 사용하는 것이 원칙이다. 특히 홍조, 아토피, 여드름, 주사 피부염, 습진, 건선 환자는 괄사 사용 시 증상 악화를 유발할 수 있어 주의해야 한다. 피부가 자극받아 손상된 상태에서는 괄사 사용이 오히려 해가 될 수 있다. 또한, 혈전이 있거나 피가 잘 응고되지 않는 질환이 있는 경우 괄사 자극은 위험할 수 있으므로 사용하지 않는 것이 권장된다. 괄사 도구의 재질이나 가격에 따라 효과가 달라지지는 않으며, 디자인과 사용 경험에 따라 가격 차이가 발생할 수 있다. 중요한 것은 도구의 청결과 위생 관리다. 괄사는 숟가락처럼 둥근 도구로도 충분히 대체 가능하며, 반드시 고가의 제품이 필요한 것은 아니다. 괄사 사용 시에는 세안 후 오일이나 크림을 충분히 발라 피부 마찰을 줄이고, 얼굴 중심에서 바깥쪽, 아래에서 위쪽으로 부드럽게 쓸어주는 것이 좋다. 약하고 꾸준하게 사용하는 것이 효과적이다





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