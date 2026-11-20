서울 관악구 숙박업소 화재 당시 스페인·프랑스·일본인 등 외국인 16명을 구조한 박진용 씨가 서울시 소방재난본부로부터 용감한 의인 표창을 수여받았다.

서울시 소방재난본부 한상우 관악소방서 장이 18일 오후 관악소방서 에서 박진용 씨에게 재난현장 용감한 의인 표창을 전달했다. 박진용 씨는 지난 1일 오후 2시쯤 서울 관악구에서 발생한 숙박시설 화재 당시 건물 내 외국인 투숙객 16명의 대피를 주도하며 인명 피해를 막은 공로가 인정되어 이 같은 영예를 안게 되었다.

화재 목격 즉시 내부 진입 16명 대피 유도

박진용 씨가 용감한 행동을 보인 날은 지난 1일이었다. 오후 2시경 박진용 씨는 오토바이를 타고 관악구 일대를 지나가다 건물 3층 창문에서 검은 연기와 함께 화염이 분출되는 상황을 목격했다. 즉시 주변을 확인한 결과 화마가 든 건물은 숙박시설이었고, 내부에 사람이 있을 가능성이 높다고 판단한 박진용 씨는 119에 화재 신고를 한 뒤 주저 없이 건물 안으로 뛰어들었다.

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화재 현장 내부로 진입한 박진용 씨는 객실 문을 하나씩 두드리며 '불이야!'라고 큰 소리로 외쳤다. 그의 긴급한 경고에 뒤늦게 화재 사실을 인지한 투숙객들은 당황하지 않고 신속하게 건물 밖으로 대피할 수 있었다. 당시 숙박시설에는 스페인 국적 단체 관광객 12명을 비롯해 프랑스와 일본 등지 출신의 외국인 투숙객을 합쳐 총 16명이 머물고 있었다. 그들은 박진용 씨가 객실 문을 두드리기 전까지 건물 내부에서 불이 난 사실을 전혀 알지 못had다.

소방대원 현장 지원 화재 2시간 14분 만에 진화

박진용 씨는 투숙객들을 안전한 건물 밖으로 모두 대피시킨 뒤에도 즉시 현장을 이탈하지 않았다. 그는 현장에 도착한 소방대원들에게 건물 후면 비상계단의 정확한 위치와 대피한 투숙객들이 대기하고 있는 장소를 상세히 안내하며 소방 활동에 적극적으로 협조했다. 이러한 신속하고 정확한 정보 제공은 소방대원들의 초기 진압 작전에 결정적인 도움이 되었다.

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이러한 일련의 조치 덕분에 불은 박진용 씨가 119에 신고한 지 약 2시간 14분 만인 같은 날 오후 4시 32분에야 완전히 진화되었다. 화마는 숙박업소 내부의 가구와 시설물을 거의 태워버렸지만, 박진용 씨의 선제적 행동 덕분에 단 한 명의 인명 피해도 없이 사건을 마무리할 수 있었다. 화재 진압 후 촬영된 내부 사진은 방 전체가 새까맣게 그을린 심각한 손상을 보여주며, 당시 상황을 극적으로 보여준다.

소방본부 표창 수여 겨울철 화재 주의 당부

서울시 소방재난본부는 이러한 박진용 씨의 공로를 인정하여 지난 18일 공식적인 표창을 수여했으며, 20일 이를 공개 보도했다. 홍영근 서울시 소방재난본부장은 표창 수여 당시