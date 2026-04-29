관세전쟁과 원자재 가격 급등에 중국 장난감 공장 폐쇄, 노동자 시위 발생

미·중 무역 갈등과 미·이란 전쟁의 영향으로 플라스틱 가격이 폭등하면서 중국 광시성 위린시의 장난감 공장들이 폐쇄되고 노동자들이 체불 임금 지급을 요구하며 시위를 벌이고 있습니다. 이는 중국 경제 전반에 부정적인 영향을 미치고 있으며, 성장 둔화의 조짐을 보이고 있습니다.

미·중 무역 갈등 과 미·이란 전쟁 의 여파로 원자재 가격이 급등하면서 중국 장난감 산업 의 중심지인 광시성 위린시의 와싱토이즈 공장 4곳이 폐쇄되고 약 5000명의 노동자들이 체불 임금 지급을 요구하며 시위를 벌이고 있습니다.

이는 중국 경제 전반에 미묘하지만 점차적인 영향을 미치고 있으며, 특히 중소 규모 공장들이 어려움을 겪고 있습니다. 와싱토이즈는 재정난을 이유로 사업 운영 중단을 발표했으며, 이는 플라스틱 가격의 폭등과 해외 고객들의 대금 미지급 때문인 것으로 알려졌습니다. 중국 장난감 산업은 전 세계 생산량의 3분의 1을 차지할 정도로 중요한 위치를 차지하고 있지만, 최근의 국제 정세 변화로 인해 심각한 타격을 입고 있습니다. 특히 플라스틱 가격의 급등은 장난감 생산 비용을 크게 증가시켜 공장들의 생존을 위협하고 있습니다.

중국 경제 매체에 따르면 플라스틱 원자재 가격은 올해 들어 20% 이상 상승했으며, 일부 제품의 가격은 두 배 이상 인상되었습니다. 이러한 상황은 중국의 경제 성장 둔화로 이어지고 있으며, 3월 소매 판매 증가율은 1.7%에 그치면서 재고가 쌓이고 있습니다. 자동차 판매 역시 부진한 모습을 보이고 있으며, 전문가들은 중국이 올해 4.5% 이상의 성장률 목표를 달성하기 어려울 수 있다고 전망하고 있습니다. 중국 정부는 호르무즈 해협의 안전 확보를 위해 국제 사회에 협력을 촉구하고 있으며, 시진핑 주석은 사우디아라비아 왕세자와의 통화에서 호르무즈 해협의 운항 정상화를 강조했습니다.

위린시 장난감 공장 노동자들의 시위는 중국 경제에 드리워진 어두운 그림자를 보여주는 상징적인 사건으로 해석되고 있으며, 국제 정세 변화가 중국 경제에 미치는 영향이 점점 더 커지고 있음을 시사합니다. 노동자들은 회사가 과거에도 보상금을 제대로 지급하지 않았던 전례 때문에 이번에도 같은 상황이 반복될까 우려하며 시위에 참여했습니다. 시위 현장에는 경찰이 배치되었지만 충돌은 없었으며, 노동자들은 평화적인 방식으로 체불 임금 지급을 요구했습니다. 하지만 사측이 명확한 보상 계획을 발표했는지 여부는 아직 확인되지 않았습니다.

중국은 막대한 비축유와 높은 재생에너지 비율로 인해 유가 상승에는 비교적 강한 면모를 보였지만, 석유 부산물인 플라스틱 가격 상승과 공급망 차질은 중소 규모 공장들에게 큰 부담으로 작용하고 있습니다. 중국 정부는 이러한 상황을 타개하기 위해 다양한 정책을 추진하고 있지만, 국제 정세 변화와 복잡한 경제 상황으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 앞으로 중국 경제가 이러한 위기를 어떻게 극복해 나갈지 주목됩니다





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