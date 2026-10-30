과학책 번역가 노승영, 100권 넘는 번역서로 드러낸 사유의 궤적

과학책 번역가 노승영이 100권이 넘는 번역서를 통해 보여준 취향과 문제의식을 조명했다. 철학과 인문학을 넘나드는 그의 번역 목록이 주목받는다.

과학책 번역 가 노승영 이 2007년 전업 번역가 로 나선 이후 2023년에 이미 번역서 100권을 넘어섰고, 현재는 그 수가 100권을 훨씬 넘는 것으로 알려졌다. 영어영문학을 공부하고 대학원에서 인지과학을 연구한 그는 자연과학뿐 아니라 철학, 인문학, 경제, 환경, 정치까지 분야를 가리지 않고 번역해왔다. 지난 6월 서울국제도서전 에서는 미션 임파서블: 번역이라는 주제로 강연에 나서 인공지능 시대를 통과하는 번역가 의 작업이 어떻게 변화하는지 이야기했다.

과학책 번역이 지닌 고유한 난제

과학책 번역은 외국어 실력만으로 해결되지 않는 영역이다. 문장을 옮기기 전에 그 문장이 담고 있는 의미를 정확히 파악해야 하고, 잘못 옮기면 과학적 사실 자체가 틀어지게 된다. 반대로 정확하기만 하고 문장이 살아 있지 않으면 읽는 맛이 사라진다.

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저자의 생각을 훼손하지 않으면서 우리말로 자연스럽게 읽히도록 만드는 것이 번역가의 과제다. 과학책 한 권을 제대로 번역하는 일은 해당 학문을 다시 배워 우리말로 설명하는 작업에 가깝다. 번역가는 책을 가장 오래, 가장 느리게 읽는 독자이기도 하다.

문장 하나를 지나가기 위해서도 사전을 뒤지고 논문을 찾고 저자의 다른 책까지 확인해야 한다. 독자는 이런 수고를 거의 눈치채지 못하며, 번역이 잘된 책일수록 그 사실은 더욱 드러나지 않는다. 국내에 좋은 과학책 번역가가 많다는 점이 큰 복으로 평가되는 이유다.

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100권이 보여주는 번역가의 취향

노승영의 번역 목록을 살펴보면 한 사람의 취향이 드러난다. 번역가가 모든 책을 직접 고르는 것은 아니고 출판사의 제안이나 생계를 위한 선택도 있겠지만, 100권쯤 쌓이면 선택의 습관이 보이기 마련이다. 어떤 분야로 자꾸 돌아가는지, 어떤 까다로운 저자를 기꺼이 붙잡는지가 목록에 남는다.

그가 옮긴 더글러스 호프스태터의 책은 루빅큐브에서 괴델의 불완전성 정리로, 게임이론에서 인공지능으로, 수학에서 음악과 언어로 쉴 새 없이 건너뛴다. 원제 메타매지컬 테마스부터 마틴 가드너의 매서매티컬 게임스를 뒤섞은 말장난이다. 저자가 무엇을 가지고 노는지 알아야 하고 그 장난을 우리말에서도 살려야 하는 책이다.

대니얼 데닛의 직관펌프, 생각을 열다도 같은 칸에 놓인다. 사고실험과 비유, 반례 같은 철학의 도구로 의식과 자유의지와 진화를 파고드는 책이다. 호프스태터와 데닛을 나란히 읽으면 좋은 과학책이 지식을 더해주는 데 그치지 않고 생각하는 습관을 건드리는 책이라는 점이 드러난다.

그가 특히 아끼는 책은 로빈 월 키머러의 향모를 땋으며다. 식물생태학자인 저자는 북아메리카 원주민 포타와토미족의 전통을 함께 품고 있다. 과학이 자연을 정확히 보는 법을 가르친다면 전통 지식은 자연과 어떤 관계를 맺어야 하는지를 묻는다. 식물학의 언어와 원주민의 세계관, 시적인 문장이 뒤섞여 번역이 까다롭지만 우리말로 읽을 때 그 결이 거슬리지 않는 책으로 꼽힌다.

자연과 노동을 향한 질문들

퍼트리샤 오노니우 케이시언의 자연은 퀴어하다는 익숙한 자연관을 흔든다. 균류와 동식물의 세계를 들여다보면 인간이 만들어놓은 남성과 여성, 정상과 비정상의 구분이 자연에서는 그리 반듯하지 않다. 자연은 우리의 분류표보다 훨씬 복잡하며, 자연을 이해하려면 자신이 들고 있는 기준부터 의심해야 할 때가 있다.

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이반 일리치의 그림자 노동은 산업사회를 향해 같은 의심을 던진다. 임금을 받는 노동 뒤에는 돈을 받지 않으면서도 사회를 굴러가게 하는 일이 숨어 있다. 식물과 균류에서 노동으로 주제가 옮겨가지만 노승영의 책을 따라가다 보면 이런 점프가 낯설지 않다.

앨프리드 러셀 월리스의 말레이 제도도 빼놓기 어렵다. 월리스는 1854년부터 8년 동안 말레이 제도를 탐사하며 12만점이 넘는 생물 표본을 모았고 그곳에서 자연선택이라는 생각에 도달했다. 다윈과 함께 자연선택설을 발표한 바로 그 월리스다. 19세기 자연사의 현장 기록이자 모험담인 이 책으로 노승영은 2017년 한국과학기술도서상 번역상을 받았다.

책과 책 사이에 생기는 길

노승영이라는 이름을 기준으로 책을 한 칸에 모아놓으면 묘하게 하나의 이야기가 만들어진다. 인간은 어떻게 생각하는가, 우리는 자연을 어떻게 바라보는가, 당연하다고 믿는 질서와 경계는 정말 당연한가라는 질문으로 그의 책들은 분야는 달라도 자꾸 돌아온다.

번역가는 저자가 쓴 한 권의 세계를 우리말로 옮기지만, 그렇게 옮긴 책이 100권을 넘으면 책과 책 사이에도 길이 생긴다. 100권은 단순한 숫자가 아니라 그가 어떤 문제 앞에서 오래 머물렀는지를 보여주는 흔적이다. 목록을 보다 보면 번역가의 이름이 출판 정보 한 줄이 아니라 일종의 추천사처럼 보이기 시작한다.

좋은 번역가를 만나는 것은 좋은 저자를 만나는 것만큼 행운이다. 마음에 드는 저자의 다음 책을 기다리듯 역자의 이름을 보고 책을 집어도 된다. 책꽂이를 언제나 주제별로 정리할 필요는 없으며, 100권 넘게 책을 옮긴 사람의 머릿속 서가를 조금 빌려 쓰는 셈이 된다.