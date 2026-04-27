과거사 재심 청구에 대한 검찰의 적극적인 대응: 피해자 인권 보호 및 공익 강화

검찰이 과거 국가폭력 사건 등 재심 청구에 대해 법적 안정성보다 피해자 인권 보호와 공익 강화를 우선시하는 적극적인 대응 방침을 발표했습니다. 불법 수사 입증 자료 확보, 신속한 재판 진행 등을 통해 피해자 명예 회복에 힘쓸 계획입니다.

과거 국가폭력 사건 등 재심 청구에 대한 검찰의 적극적인 대응 방침이 발표되었다. 서울중앙지검은 27일 브리핑을 통해 재심 접근 방식 개선을 알리며, 법적 안정성보다 피해자 인권 보호와 공익 강화를 우선시하겠다는 의지를 밝혔다.

그동안 검찰은 재심 개시 여부 판단 시 법리적 요건에 집중하고, 재판 과정에서도 과거 판례를 쉽게 뒤집지 않는 소극적인 태도를 취해왔다. 그러나 지난해부터는 이러한 관행을 개선하기 위해 노력하고 있으며, 특히 불법 수사를 이유로 재심이 청구된 경우, 불법 구금을 입증할 수 있는 수사 자료를 직접 확보하여 청구인의 주장을 객관적으로 판단하는 등 적극적인 자세를 취하고 있다. 과거에는 불법 구금에 대한 확실한 증거가 없으면 재심 기각 의견을 제시하는 것이 관행이었으나, 이제는 과거 수사 기록뿐만 아니라 판결문, 구속영장, 당시 언론 보도 등 다양한 자료를 참고하여 불법성을 판단한다.

이러한 변화는 실제 사건 처리에도 영향을 미쳐, 지난해 10월부터 올해 20일까지 집회 및 시위에 관한 법률 위반 사건에 대한 재심 인용 의견이 크게 증가했다. 또한, 검찰은 법원이 재심을 결정하더라도 항고 여부를 신중하게 검토하여 유족의 명예회복을 고려하고, 재심 재판이 열리면 신속하게 사건 당사자의 명예를 회복하기 위해 노력할 계획이다. 특히 최근 1980년대 사건의 재심 청구가 증가하는 추세에 발맞춰, 재심 전담 수사관을 배치하고 인력을 확충하여 조직 역량을 집중할 예정이다.

김태훈 서울중앙지검 3차장 검사는 이번 개선안이 국민들이 검사에게 기대하는 역할에 부합하기 위한 노력의 일환이라고 강조하며, 공익의 대변자이자 인권 보호자로서 검찰의 역할을 충실히 수행하겠다는 의지를 표명했다. 이번 변화는 과거사 문제 해결에 대한 검찰의 새로운 접근 방식을 보여주는 것으로 평가되며, 피해자들의 권익 보호와 사회 정의 실현에 기여할 것으로 기대된다. 재심 제도의 가치 중 하나인 실질적 정의 실현을 위해 검찰의 적극적인 참여와 노력이 더욱 중요해질 것으로 보인다.

또한, 불법 수사로 인한 피해를 입은 사람들에게는 희망을 주는 계기가 될 수 있으며, 과거의 잘못을 바로잡고 미래를 향해 나아가는 데 중요한 역할을 할 것이다. 검찰은 앞으로도 재심 사건 처리에 대한 지속적인 개선을 통해 국민들의 신뢰를 얻고, 정의로운 사회를 만들어나가는 데 최선을 다할 것이다. 이러한 노력은 단순히 과거의 사건을 재조사하는 것을 넘어, 현재의 수사 시스템을 개선하고 인권 보호를 강화하는 데에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 검찰의 이러한 변화는 사회 전체에 정의와 공정의 가치를 확립하는 데 기여할 것이다





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