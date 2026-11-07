공화당 밀착 실리콘밸리, 민주당 의회 조사 대상 됐다

트럼프 행정부와 밀착한 애플, 메타, 머스크 기업을 민주당이 조사할 예정이다. 백악관 연회장 기부금 및 정부 거래 내역을 추적하며 정치적 대립으로 이어지고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 긴밀한 관계를 유지해 온 실리콘밸리 주요 기업들이 민주당 의 의회 조사 타깃으로 떠올랐다. 상·하원을 모두 장악한 민주당 은 트럼프 행정부와 사업상 이익을 주고받은 기업들을 본격적으로 감시할 준비를 마쳤다.

워싱턴포스트는 6일(현지시간) 복수의 관계자를 인용해 애플과 메타, 일론 머스크 관련 기업들이 초기 조사 대상으로 검토되고 있다고 보도했다. 이번 조사는 트럼프 2기 행정부 출범 이후 기업들이 정부와 맺은 관계와 이를 통한 사업상 이익 추적이 핵심이다.

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기업별 조사 대상과 구체적 의혹

하원은 트럼프 대통령이 지난해 12월 베네수엘라 니콜라스 마두로 당시 대통령 체포 작전 구상 과정에서 머스크의 인공지능 AI 챗봇 그롭을 활용한 의혹을 조사할 예정이다. 머스크의 기업들은 이 사건과 관련해 기술 지원 내역을 검증받을 전망이다.

애플은 미국 이민세관단속국 요원들의 위치를 추적하는 앱을 앱스토어에 올렸다가 행정부의 요구에 따라 삭제한 경위가 조사 대상이다. 이 과정에서의 기술 제공 및 삭제 절차가 투명하게 검증될 계획이다.

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메타는 대규모 데이터센터 건설 과정에서 지방정부와 맺은 비밀유지계약 NDA 관련 사항이 주목받고 있다. 사업 정보 비공개 요구가 공공 이익에 반하는지 여부가 주요 쟁점으로 부각되었다.

자선 기부금과 정부 자금 연계 의혹

실리콘밸리 주요 기업과 트럼프 행정부의 관계는 최근 2년간 한층 가까워졌다. 백악관 행사 참석과 백악관 연회장 건립 사업 기부 등을 통해 행정부와 밀착해온 정황이 포착되었다.

로이터통신은 민주당의 조사 움직임이 이미 자료 제출 요구로 이어지고 있다고 전했다. 리처드 블루멘털 상원의원은 5일 애플, 메타, 구글, 엔비디아, 아마존, 마이크로소프트 등 기부 기업들에 자발적 자료 제출을 요구했다.

블루멘털 의원은 기업들이 응하지 않을 경우 내년 1월 민주당이 의회 다수당으로 공식 출범한 뒤 소환장을 발부할 수 있다고 경고했다. 이는 조사 협상을 위한 강력한 압박 전략으로 보인다.

조치 계획과 대응 및 전망

애플과 엔비디아는 백악관 연회장 건립 사업에 각각 2500만달러를 기부하기로 약속했다. 전체 민간 기부금은 3억3300만달러에 달하며, 이러한 거액의 자금 흐름이 조사 범위에 포함될 전망이다.

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AP통신에 따르면 민주당 지도부는 트럼프 대통령 가족의 부 창출 과정, 가상화폐 거래, 이민단속 활동 등을 함께 조사 대상으로 검토하고 있다. 의회 소환권과 조사 인력을 활용해 행정부-기업 거래를 추적하겠다는 방침이다.

민주당 의원들은 조사 의지를 공개적으로 드러냈다. 하원 감독위원장 후보 로버트 가르시아 의원은 중간선거 직후 '변호사를 선임하라'고 경고했으며, 에드 마키 상원의원은 대규모 소환 조사 가능성을 언급했다.

워싱턴의 기업 전문 로펌들은 기업 경영진을 대상으로 의회 조사 대비 온라인 회의를 열고 있다. 머스크의 법률 대리인 경쟁도 격화되었으며, 일부 스타트업은 연말 자금 조달을 앞당기라는 조언을 받고 있다.

다만 조사 계획이 실제 제재로 이어질지는 아직 미정이다. 로이터통신은 민주당이 내년 1월 의회 다수당으로 공식 출범한 뒤 조사 권한을 행사할 수 있다고 전했다.

행정부의 정치적 조사 주장

백악관은 민주당의 조사 예고에 대해 정치적 목적의 조사라며 반발했다. 트럼프 행정부는 그동안 위법 행위가 없었다고 단호히 부인해 왔다. 향후 기업들의 대응과 민주당의 추가 조치에 관심이 집중된다.