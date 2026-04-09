공항에 갇힌 사람들: 한국의 난민 심사, 그늘진 현실

인천공항에 갇힌 난민들의 고통스러운 현실과 한국 정부의 까다로운 난민 심사 기준, 그리고 그 배경에 숨겨진 문제점을 심층적으로 분석한다.

여행객들이 설레는 발걸음을 재촉하는 인천국제공항, 그곳에 갇혀 살아가는 이들이 있다. 한국 정부의 엄격한 난민 인정 심사를 통과하지 못한 ' 공항난민 '들이다. 이들은 길게는 1년 넘게 공항에서 노숙하며, 최근 유엔의 '국제협약 위반' 판단으로 다시 주목받고 있다.\콩고민주공화국 출신 리카씨는 2020년 2월 인천공항 에 도착, 난민 신청을 시도했으나 환승객 신분으로 거부당했다. 423일간의 공항 생활 끝에 법원 판결로 난민 심사를 받았지만, 트라우마에 시달리고 있다. 유엔 자유권위원회는 한국 정부가 리카씨의 권리를 침해하고 비인도적인 조건 속에 가두었다며 보상과 재발 방지 조치를 촉구했다. 리카씨 외에도 이집트 인권변호사 A씨, 말리 출신 B씨와 아들, 기니 출신 C씨 등 많은 이들이 난민 신청 거부로 공항에서 장기간 생활하고 있다. 공항난민 들은 열악한 환경에서 생활하며 의료 서비스 접근에도 어려움을 겪고 있다.\ 공항난민 문제는 한국 정부의 까다로운 난민 심사 기준과 관련이 깊다.

2024년 한국의 난민 인정률은 OECD 평균의 10분의 1에도 미치지 못한다. 정부는 난민 관련 정보 공개를 꺼리고, 난민 신청자를 '가짜 난민'으로 의심하는 듯한 태도를 보인다. 난민인권센터의 소송으로 드러난 정부의 지침에는 소송 남용자 낙인, 인도적 체류자의 결혼 시 진정성 심사 등 엄격한 기준이 포함되어 있다. 법원은 정보 공개를 통해 관련자들의 권익을 보호해야 한다고 했지만, 공항난민들의 현실은 여전히 개선되지 않고 있다





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