공항 안전시설 개선 작업 진행, 제주항공 참사 이후 안전 위협

한국공항공사는 공항시설법 개정으로 인해 법을 위반한 안전시설을 개선하는 작업을 진행 중이다. 특히 제주항공 여객기 참사 이후 안전 위협이 제기된 활주로 주변의 단단한 구조물은 개선 대상으로 골몰했다. 개선 작업은 철로 된 대형 함체인 변압기와, 지지대가 부러지는 구조인 로컬라이저를 개선 대상으로 꼽혔다.

제주항공 여객기 참사 1주기인 29일 전남 무안국제공항 참사 현장에서 유가족들이 콘크리트 둔덕을 살펴본 뒤 이동하고 있다. 연합뉴스18일 한국공항공사 자료를 보면, 공항공사는 전국 9개 공항 활주로 근처 16개 변압기에 대한 시설 개선 작업을 진행 중이다.

김포공항에서는 가장 많은 4개 변압기가 개선 대상이고, 김해·제주·청주·대구공항에서는 각각 2개가 대상이다. 무안·양양·광주·울산공항도 1개씩 개선 대상이다. 8개 공항(김해·양양·울산·사천·제주·여수·울진·무안공항) 활주로 착륙대 쪽 글라이드패스 10개, 여수공항 방위각 제공 시설(로컬라이저)도 개선에 나섰다. 개선 작업 이유는 최근 공항시설법 개정으로 법을 위반하기 때문이다. 애초 변압기와 글라이드패스 등 항행 안전시설은 착륙대나 종단안전구역 내 설치가 허용됐다.

착륙대는 비행기가 활주로를 이탈했을 때 피해 최소화를 위해 주변에 두는 안전지대이고, 종단안전구역은 항공기가 활주로를 지나쳐 착륙하는 경우에 대비해 착륙대의 끝 이후로 설정하는 구역이다. 하지만 2024년 12월 무안공항에서 제주항공 여객기가 활주로를 이탈해 로컬라이저와 충돌하는 사고로 179명이 사망하면서 활주로 주변의 단단한 구조물이 안전을 크게 위협한다는 지적이 제기됐다. 이런 시설들은 제주항공 참사 이후 감사원 특별감사와 국토교통부 특별점검에서 지적된 것이기도 하다. 변압기는 철로 된 대형 함체 안에 있어, 비행기가 부딪쳤을 때 쉽게 부러지지 않아 개선 대상으로 꼽혔다.

여수공항 로컬라이저는 지지대가 무안공항처럼 둔덕 형태는 아니지만 철골 구조라 문제라는 지적이 나왔다. 한국공항공사는 연내에 개선 작업을 마무리할 계획이다. 공항공사는 위험을 최소화할 수 있도록 이런 시설을 착륙대나 종단안전구역 밖에 설치하거나, 부러지기 쉬운 재질을 사용하기로 했다. 한편 이재명 대통령은 이날 제주항공 여객기 참사가 벌어진 전남 무안공항 내 사고 현장을 찾아 “유족이나 국민 경제를 위해 최대한 (수습을) 빨리해야 할 것 아니냐”며 정부 담당자들을 질책했다.

앞서 사고 발생 1년여인 올해 초 사고기 잔해 조사 과정에서 아직 수습되지 못한 유해가 다수 발견돼 논란이 일었다. 이에 지난달 13일부터 전면적인 재수색을 진행하고 있다. 이 대통령은 “사고 조사를 두번씩이나 하는 게 말이 되느냐”며 “현장 수습 조치가 너무 부실했던 게 문제 아니냐”며 거듭 지적했다. 유가족들이 사고 원인에 대한 철저한 진상규명을 요구하자, 이 대통령은 “유가족들이나 피해자들이 혹시라도 의문을 가지면 다 공개하라”고 했다





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