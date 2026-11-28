공지영 작가가 진정한 우정은 불행이 아닌 성공을 함께 기뻐할 때 드러난다고 주장한다. 심리적 투사와 상대적 박탈감을 넘어 삶의 품위를 지키는 방법이 무엇인지 살펴본다.

문학가 공지영 은 자신의 에세이에서 '불행에 함께 울어주는 친구보다 성공을 함께 기뻐해주는 친구가 진정한 친구'라는 점을 강조한다. 기존 도덕 교과서가 강조해 온 관점과는 상충되는 주장이지만, 실제 인간관계 와 심리 상태를 고려했을 때 더 깊은 공감대를 형성한다. 이는 단순한 도덕적 규범을 넘어, 인간의 본능적인 심리 메커니즘을 이해해야만 가능한 관계의 진실을 드러낸다.

심리적 투사로 인한 관계의 왜곡

심리학에서 말하는 '투사'는 자신이 가진 감정이나 상황을 상대방에게 투영해 바라보는 현상을 의미한다. 예를 들어, 내가 즐거울 때는 새소리가 노래처럼 들리지만 괴로울 때는 우는 소리로 들리는 것과 같은 이치다. 특히 누군가를 미워하거나 싫어할 때, 자신이 싫어하는 단점을 상대방에게 투사하면 그 사람의 모습 전체가 견딜 수 없게 된다. 이러한 심리적 작용은 타인의 성공과 불행을 대하는 태도에서도 명확하게 나타난다.

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어려운 처지에 있는 사람은 비슷한 고난을 겪는 사람을 볼 때 자신의 상황처럼 느껴 적극 돕는 경향이 있다. 반면 성공한 사람을 볼 때는 자신의 결핍이 또렷이 드러나 불편함을 느끼게 된다. 반대로 여유로운 환경에 있는 사람은 어려운 사람에게는 별다른 감정을 느끼지 못하고, 성공한 사람을 '장차 내가 될 모습'으로 투사하며 기꺼이 박수를 보낸다. 이는 빈부의 차이를 넘어선 보편적인 심리적 반응으로 해석할 수 있다.

진정한 우정에 대한 공지영의 재정의

공지영 작가는 에세이 '네가 어떤 삶을 살든 나는 너를 응원할 것이다'를 통해 기존의 우정 개념에 균열을 둔다. 어린 시절 배운 국어나 도덕 교과서는 친구의 곤경을 도와주는 것을 진정한 우정으로 가르쳤지만, 성공을 축하하는 것을 진정한 우정으로 가르치는 경우는 드물다. 작가는 불행할 때 찾아와 위로해주는 친구가 오히려 자신의 불행을 한탄할 뿐일 수 있다고 지적한다.

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진정한 우정은 타인의 성취와 성공을 함께 기뻐해줄 때 비로소 드러난다는 것이 그녀의 핵심 주장이다. 이 책의 초판을 30대 중반에 읽었을 때 작가는 당시 자신과 친구들이 직장에서 고군분투하며 비슷한 위치에 있어 그 말이 실감 나지 않았다고 회상한다. 하지만 시간이 지나 결혼, 출산, 주택 구매 등 인생의 주요 변수가 생기면서 그 진의를 온전히 이해하게 되었다.

인생 곡선과 상대적 박탈감의 극복

인생은 크고 작은 성공과 실패를 반복하며 오르막과 내리막을 거듭하는 곡선을 그린다. 심리상담 기법 중 '인생 곡선'을 그려보면 알 수 있듯이, 내가 저점을 지날 때 친구는 고점을 지날 수 있고 그 반대의 경우도 빈번하다. 수능 결과가 나온 시기와 같이, 자녀의 대입 결과가 부모의 '자식 농사' 성적표처럼 여겨지는 사회적 맥락에서 이러한 심리는 더욱 첨예하게 드러난다. 누군가에게는 기쁜 소식이 다른 이에게는 아픈 소식이 될 수 있기 때문이다.

하지만 타인의 행복이 곧 나의 실패를 의미하지는 않으며, 누군가의 삶이 빛난다고 해서 나의 삶이 어두워지지도 않는다. 실연의 아픔에 있는 친구에게 결혼 소식을, 전세금 폭등으로 이사를 앞둔 친구에게 청약 당첨 소식을 전해야 할 때 우리는 망설인다. 이때 중요한 것은 감추는 것이 아니라, 사실을 담담하고 담백하게 전달하는 것이다. 미안해하거나 죄책감을 표하기보다 상대를 동정의 대상으로 만들지 않는 균형점, 그것이 바로 배려다.

삶의 품위를 지키는 태도의 중요성

난임으로 고생하는 친구에게 임신 소식을, 등교 거부 자녀를 둔 친구에게 자녀의 대학 합격 소식을 전하는 일은 쉽지 않다. 하지만 나중에 다른 경로로 알게 되어 '배제됐다'고 느끼는 것보다 더 큰 상처를 남길 수 있다. 따라서 의도적으로 배제된 느낌을 주지 않기 위해 최대한 중립적이고 사실적인 어조를 유지해야 한다. 기쁨에 취해 요란을 부리는 것도 문제지만, 과도한 죄책감을 표현하는 것도 상대의 상대적 박탈감을 자극할 수 있다.

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어려운 환경을 겪은 사람들이 남을 돕는 데 적극적이거나, 여유로운 사람이 성공자에게 박수를 보내는 현상은 보편적이지만, 이를 모든 인간의 성향으로 일반화할 수는 없다. 어려운 사람도 기꺼이 잘 돕고, 성공한 사람에게 거리낌없이 박수를 보내는 사람을 우리는 흔히 '인격자'라고 부른다. 그러나 현실에는 타인의 불행에 무심하거나 성공을 깎아내리는 사람들도 많다.

결국 우리가 갖추어야 할 태도는 타인의 성공과 불행을 있는 그대로 받아들이는 것이다. 자신의 인생만 가혹하다고 느끼는 순간, 혹은 나만 운이 없다고 느껴질 때일수록 더욱 중요해진다. 타인의 행복이 나의 불행과 연결되지 않는다는 사실을 담대하게 받아들이는 것, 이것이 바로 우리가 지켜야 할 '삶의 품위'이다. 이러한 태도는 복잡한 인간관계 속에서 서로를 존중하며 함께 성장하는 기반이 된다.