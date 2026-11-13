공정위 배민 제재에 배달업계 우려 MP 모델 부담 증가

공정거래위의 배달의민족 제재로 OD 중심 시장 재편 가속화 우려. 업계는 MP 모델 규제 위험으로 플랫폼 사업 모델 선택이 제한될 수 있다고 경고하며 규제 완화 필요성을 제기하고 있다.

공정거래위가 배달의민족 의 가게배달(MP) 차별 행위에 대한 제재에 나선 가운데 배달업계에서는 이번 처분이 오히려 플랫폼의 사업모델 선택을 제약할 수 있다는 우려가 제기되고 있다. 자체배달(OD)이 글로벌 배달앱 시장의 주류로 자리 잡은 상황에서 MP를 병행하는 사업자만이 규제 위험을 떠안을 수 있다는 분석이다.

글로벌 시장 OD 모델 중심 재편 추세

글로벌 주요 배달 플랫폼 시장은 플랫폼이 주문 중개부터 배달까지 전 과정을 책임지는 OD 중심으로 재편되는 추세다. 미국 1·2위 배달앱인 도어대시와 우버이츠는 주문의 90% 이상을 OD 방식으로 처리하고 있으며 중국 메이투안과 인도의 조마토, 스위키 등 주요 선두 사업자들도 유사한 구조를 갖추고 있다.

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대만의 우버이츠와 싱가포르의 그랩푸드, 고푸드 등에서도 사실상 OD 방식이 시장을 주도하고 있다. 이러한 글로벌 트렌드는 단순한 주문 중개를 넘어 배달 속도와 정확성 등 서비스 품질을 핵심 경쟁력으로 삼고 있는 것이다. 반면 MP 방식은 음식점과 소비자를 연결하는 주문 중개 역할만 맡고 실제 배달은 음식점이 직접 처리하거나 외부 배달대행업체에 맡긴다.

배달 품질 관리와 경쟁력 우위 논쟁

배달앱 시장의 경쟁이 가열되면서 배달 품질이 중요해졌지만 MP는 배달 과정에 플랫폼이 직접 개입하지 않기 때문에 품질을 일정하게 관리하기 어렵다는 한계가 있다.国立한밭대학교 이성호 교수가 한국유통학회 토론회에서 발표한 자료에 따르면 2017~2021년 한국소비자원의 조사에서 오배송과 미배달 등 배달 품질 관련 불만이 33.6%로 가장 높은 비중을 차지했다.

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반면 OD는 플랫폼이 재원을 투자해 배달품질을 일정 수준 이상으로 유지하고 고객 불만 처리(CS)까지 책임지면서 소비자 및 입점업주의 편의성 높이고 시장 진입장벽을 낮췄다. 국내에서도 쿠팡이츠는 OD 방식으로만 서비스를 운영하고 있어 시장 변화에 발맞춘 사업 전략을 보여주고 있다.

지역별 효율성 차이와 MP의 보완적 역할

하지만 OD가 모든 지역에서 효율적인 사업모델은 아니다. 라이더 공급이 원활하지 않거나 음식점과 소비자가 분산된 지역에서는 배달 인력을 확보하고 운영하는 데 상당한 비용이 들기 때문이다. 이 때문에 업계에서는 OD 운영이 어려운 일부 지역에서 MP가 보완적인 역할을 하고 있다고 설명한다.

실제 일부 지역에서는 쿠팡이츠가 서비스를 제공하지 않거나 철수한 사례도 있어 MP 모델이 존재할 수밖에 없는 환경이 조성되어 있다. 이러한 지역적 한계는 배달 업계가 공정위의 이번 처분에 대해 우려하는 중요한 배경이다.

규제 부담과 사업 모델 선택의 딜레마

업계는 OD 중심으로 시장이 재편되는 상황에서 MP를 병행하는 사업자는 서비스 운영 과정에서 규제 부담을 안을 수 있지만, 애초에 MP를 운영하지 않는 사업자는 같은 논란에서 상대적으로 자유롭다고 본다. 공정거래위는 지난 9일 브리핑에서 MP모델과 OD모델은 각각의 장단점이 있는 모델이라며 거래조건 결정권 등 수수료율과 관련된 부분들이 공정하게 이루어지는 상황이라면 자연스럽게 OD로 전환되는 것까지 경쟁당국이 문제삼을 수는 없다고 설명했다.

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이에 대해 한 업계 관계자는 공정위의 해석이 MP 모델을 운영하고 있다는 이유로 소비자 선호에 따라 시장 경쟁력 우위를 가질 수밖에 없는 OD를 강화하다간 당국이 문제삼을 수 있다는 의미로 읽힌다고 지적했다. 결국 열위의 서비스를 인위적으로 동등하게 유지하라는 잘못된 시그널로, MP 모델 사업을 접는 게 플랫폼에게는 더 나은 선택일 수 있다는 주장이다.

수익성 해석 차이와 향후 전망

OD의 수익성이 MP보다 높다는 공정위의 해석에 대해서도 업계는 현실과 차이가 있다고 주장한다. OD는 라이더 비용을 비롯해 배달 운영 시스템과 CS 등 막대한 인프라 투자가 필요한 만큼 건당 수익성이 MP보다 낮을 수 있다는 것이다. 그럼에도 배달 품질을 높여 소비자 주문을 확보하기 위해 플랫폼들이 OD 투자를 확대하고 있다.

또 다른 업계 관계자는 OD 투자 경쟁으로 배달 품질이 개선되고 소비자 편의성이 높아진 측면을 함께 고려해야 한다고 말했다. 플랫폼이 배달 품질을 높이기 위해 투자하는 과정과 시장에서 자연스럽게 나타나는 사업모델 전환까지 위축돼서는 안 된다는 의견이다.