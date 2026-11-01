공정위 상대 소송서 전관 변호사 승소율 14.8%로 저조

공정위 대상 소송에서 전관 변호사 승소율이 14.8%에 그친 반면 대형 로펌 전체 승소율은 20.3%로 나타났다. 보수는 3배 이상 오르나 고용 효과는 미미한 실정이다.

공정거래위원회 를 상대로 한 기업 대리 소송에서 전관 변호사 의 승소율 이 비 전관 변호사 보다 현저히 낮은 것으로 확인됐다. 공정거래위원회 는 31일 2022년부터 지난 9월까지의 소송 데이터를 분석해 이 같은 사실을 밝혔다. 이에 따르면 전관 변호사 가 참여한 사건의 승소율 은 14.8%에 불과했다. 이는 전관이 관여하지 않은 사건의 승소율 인 21.6%보다 6.8%포인트 낮은 수치다.

전관 변호사 승소율 14.8%로 저조

이번 조사 대상은 김앤장, 율촌, 태평양, 세종, 화우, 광장 등 이른바 6대 로펌이 수임한 총 271건의 소송이다. 이 중 공정위 전관 변호사가 참여한 사건은 51건으로 집계됐다. 판결이 확정된 27건 중 기업의 승소 사례는 단 4건에 그쳤다. 전관 여부를 판단할 때 자문위원 등 외부 위촉 인력은 제외하고 공정위 공무원 출신으로 한정했다. 공정위 관계자는 별도 관리 시스템이 부족해 최초 소장 기준으로 전관 변호사의 소송 참여를 집계했다고 설명했다.

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대형 로펌 승소율은 20.3%로 우수

반면 대형 로펌 자체의 소송 성적은 상대적으로 양호한 모습을 보였다. 6대 로펌이 맡은 소송에서 기업의 승소율은 20.3%를 기록했다. 이는 나머지 소송의 기업 승소율인 6.8%보다 3배 이상 높은 수치다. 구체적으로 6대 로펌은 계류 사건을 제외한 138건 중 28건에서 승소했다. 기타 로펌 등이 담당한 132건 중 기업 측이 이긴 사례는 9건뿐이었다. 대형 로펌을 선임한 기업의 승소율은 높았으나, 정작 이들 로펌에서 전관 변호사가 참여한 사건의 성적은 더 저조했다.

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보수 3배 증가하나 고용 효과 미미

전관 변호사의 낮은 승소율은 높은 보수 수준과 대비되는 특징을 보인다. 국민건강보험공단 자료에 따르면 공정위 퇴직자의 대형 로펌 재취업 후 보수는 재직 당시보다 크게 늘어났다. 김앤장에 이직한 직원의 월평균 보수는 825만원에서 3059만원으로 3.7배 증가했다. 화우와 태평양에 이직한 직원들도 각각 3.2배, 2.9배씩 급여가 상승했다. 그러나 이러한高薪에도 불구하고 숫자상으로는 고용 효과를 찾을 수 없었다는 점이 드러났다.

로펌은 기여도 판단에 신중

대형 로펌 관계자는 재판 전 단계부터 공정위 출신을 비롯해 다양한 인력이 사건에 관여한다고 반박했다. 그들은 단순히 소장을 기준으로 공정위 전관 변호사의 기여를 판단하기에는 무리가 있다고 주장했다. 이는 복잡한 행정소송에서 초기 전략 수립이나 행정 절차 이해도가 승소율에 미치는 영향을 고려한 설명으로 읽힌다. 그럼에도 불구하고 실제 판결 결과를 보면 전관 참여 사건의 승소율은 전체 평균보다 낮은 편이다.