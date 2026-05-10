공정위, 정책자금 유용한 명륜진사갈비 운영사 제재 및 부당 대출 방지책 마련

공정거래위원회가 저금리 정책자금을 활용해 가맹점주에게 고금리 대출을 제공한 명륜당에 대해 제재 절차에 착수하고, 가맹본부의 부당 대출을 방지하기 위한 금융위 합동 제도 개선 방안을 발표했습니다.

공정거래위원회 가 국내 유명 고기 프랜차이즈인 명륜진사갈비 의 운영사 명륜당을 대상으로 강력한 법적 제재 절차에 본격적으로 돌입했다. 이번 조치의 핵심은 명륜당이 정부의 저금리 정책자금 을 교묘하게 활용하여 정작 가맹점주들에게는 고금리 대출을 제공하며 부당한 이득을 취했다는 점에 있다.

공정위는 명륜당의 이러한 행위가 가맹사업법을 정면으로 위반한 것으로 판단하고, 시정명령과 더불어 막대한 과징금 부과 및 검찰 고발 의견이 포함된 심사보고서를 해당 업체에 송부하였다고 10일 밝혔다. 심사보고서란 공정위 심사관이 조사 과정에서 파악한 위법성 및 그에 대한 조치 의견을 기재한 문서로, 이를 송부받은 피심인은 의견 제출과 심의 과정을 거치게 되며 이후 최종적인 법적 판단이 내려지게 된다. 이는 가맹본부가 우월적 지위를 이용하여 점주들을 경제적 궁지로 몰아넣은 행위에 대해 국가 기관이 엄중한 경고를 보낸 것으로 풀이된다.

구체적인 수법을 살펴보면 명륜당의 행태는 매우 조직적이고 치밀했다. 공정위와 금융위원회가 실시한 실태조사에 따르면, 명륜당은 한국산업은행 등 정책금융기관으로부터 연 3%에서 6% 수준의 매우 낮은 금리로 운영 및 시설 자금을 조달했다. 하지만 이렇게 확보한 저렴한 정책자금을 가맹점주에게 직접 제공하는 대신, 대주주가 설립한 14개의 대부업체에 약 899억 원이라는 거액을 대여하는 우회 경로를 택했다. 이후 이 대부업체들은 다시 가맹점주들에게 연 12%에서 18%에 달하는 고금리 대출을 실행하여 그 차액만큼의 이자 수익을 챙겼다.

특히 대출금의 대부분은 매장 개설에 필수적인 인테리어 비용으로 사용되었는데, 이 과정에서 명륜당은 특정 인테리어 업체를 지정하며 거래를 강제하는 전형적인 갑질 행태를 보였다. 심지어 금융위원회의 등록 요건인 총자산 100억 원 및 대부잔액 50억 원 기준을 피하기 위해 여러 개의 소규모 업체로 쪼개어 등록하는 이른바 쪼개기 수법까지 동원한 것으로 드러났다. 최근 매각된 올데이프레쉬(샤브올데이) 역시 이와 유사한 구조로 수백억 원대의 대출을 실행한 것으로 확인되었다. 이러한 기만적인 사업 구조 속에서 가장 큰 피해를 본 것은 결국 생계형 창업을 선택한 가맹점주들이었다.

가맹본부는 저금리로 자금을 조달해 대부업체라는 중간 단계를 거쳐 고금리로 대출을 실행함으로써, 프랜차이즈 사업의 외형적 확장은 빠르게 달성하고 인테리어 시공 수익까지 추가로 챙기는 일거양득의 효과를 누렸다. 반면 가맹점주들은 창업 초기 기대했던 매출이 지속되지 않거나 경기 침체로 어려움을 겪을 때, 매달 돌아오는 고금리 대출의 원리금 상환 부담이라는 가혹한 이중고에 시달려야 했다. 더욱 심각한 점은 과도한 대출금에 묶여 사업성이 없다고 판단되어도 폐점을 쉽게 결정하지 못하는 경제적 족쇄에 채워졌다는 것이다.

또한 명륜당은 정보공개서의 신용 제공 및 알선 항목에 해당 사항 없음이라고 허위 기재하여, 대부거래 사실을 조직적으로 은폐함으로써 점주들이 정확한 금융 정보를 바탕으로 계약을 체결할 권리를 심각하게 침해했다. 이에 정부는 유사 사례의 재발을 막고 가맹사업의 건전한 생태계를 조성하기 위해 금융위원회와 공정거래위원회가 협력하여 가맹본부의 고금리 부당 대출 대응 방안을 발표했다. 우선 금융위원회는 가맹본부에 대한 정책대출 관리 체계를 대폭 강화하기로 했다.

앞으로 신규 정책대출이나 보증을 신청하는 가맹본부는 대표이사가 직접 자필로 작성한 사실확인서를 제출해야 하며, 여기에는 관계회사에 대한 대여금 내역이 명확히 포함되어야 한다. 만약 허위 제출이 적발될 경우 관련 규정에 따라 강력한 조치를 취할 예정이다. 또한 고금리 대출 등 부적절한 여신 행위가 확인된 가맹본부에 대해서는 신규 정책자금 지원을 제한하고, 이미 실행된 대출의 경우 만기 연장을 불허하거나 조기에 분할 상환하도록 강제하는 방안을 추진한다. 아울러 지자체 등록 대부업자에게도 총자산 한도 규제를 확대 적용하여 쪼개기 등록의 유인을 원천적으로 차단하겠다는 강력한 의지를 밝혔다.

공정거래위원회 역시 제도적 허점을 보완하기 위해 가맹사업법 시행령과 관련 고시를 개정하여 정보 공개 범위를 획기적으로 확대한다. 이제 가맹본부가 직간접적으로 제공하는 모든 대출에 대해 대출 금리, 구체적인 상환 방식과 조건, 신용 제공자의 대부업 등록번호, 그리고 가맹본부와 해당 신용 제공자 간의 관계 등을 정보공개서에 상세히 기재해야 한다. 이는 가맹점주가 계약 전 대출 조건의 적절성을 충분히 검토할 수 있게 함으로써 정보의 비대칭성을 해소하고, 본사의 부당한 금융 행위를 투명하게 감시할 수 있는 시스템을 구축하려는 조치이다.

이번 사건은 프랜차이즈 본사가 금융업까지 결합하여 점주를 착취하는 변칙적인 사업 모델에 대해 정부가 강력한 제동을 걸었다는 점에서 큰 의미가 있으며, 향후 가맹사업 시장의 투명성과 공정성 회복에 크게 기여할 것으로 기대된다





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