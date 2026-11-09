공정위, 배달의민족·쿠팡이츠 과징금 부과...최혜대우 강요 및 불공정 행위 적발

공정거래위가 배달의민족 우아한형제들과 쿠팡이츠 쿠팡에 합산 점유율 90%에 달하는 독점적 지위를 악용해 입점 업체에 최혜대우를 강요하고 불공정 행위를 했다고 판단해 시정 명령과 함께 각각 3천억원대의 과징금을 부과했다. 양사는 이를 일제히 반발하며 재차 법적 대응을 예고했다.

공정거래위원회 는 9일 배달 플랫폼 시장 점유율 상위권인 우아한형제들 과 쿠팡이츠 운영사 쿠팡에 대해 시정 명령과 함께 각각 3천억원대의 과징금 부과를 확정했다. 이번 조치는 양사가 입점 업체에 불공정하게 최혜 대우를 강요하고 시장 경쟁을 저해한 행위에 대해 내린 첫 번째 공식 제재이다. 공정위는 쿠팡이츠 와 배달의민족 이 합산 시장 점유율에서 90%를 넘는 압도적 비중을 차지하고 있음에도 불구하고, 이를 악용해 입점 식당에 특정 조건을 강제했다고 판단했다.

최혜대우 강요 및 플랫폼 불공정 행위 적발

공정거래위원회는 양 플랫폼이 각각 '와우매장'과 '배민클럽가게'라는 명칭의 혜택을 내세워, 입점 업체에 최혜 대우를 요구하는 것이 위법하다고 규정했다. 특히 배달의민족 운영사인 우아한형제원은 자체 배달 서비스인 '배달의민족 본기사' 확장을 위해 '가게 배달'의 노출 순서를 의도적으로 낮추고, 배달 예상 시간을 왜곡하여 표시한 혐의도 이번 제재 대상에 포함시켰다. 이는 소비자에게 정확한 정보를 제공해야 할 플랫폼의 의무를 저버린 행위로 평가받는다.

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쿠팡이츠, 초기 경쟁 촉진 주장하며 반발

반발에 나선 쿠팡이츠 운영사 쿠팡은 이번 조치에 대해 강한 반감을 드러냈다. 쿠팡은 자사가 배달앱 시장에 진입할 당시 점유율이 단 7%에 불과했으며, 이후 시장 점유율이 80% 이상인 배민의 독점적 구조 속에서 오히려 경쟁을 촉진했다며 반박했다. 또한, 쿠팡이츠는 외식점주와 단 한 건의 무단 계약 해지도 발생시킨 바 없다고 주장하며, 공정위의 판단이 시장 현실을 왜곡한 것이라고 강조했다. 쿠팡은 이러한 불합리한 결정에 대해 적극적으로 법적 대응을 이어갈 계획을 밝혔다.

우아한형제들, 방어적 조치 및 서비스 설명

배달의민족 운영사 우아한형제원도 공식 입장문을 통해 위법성이 없음을 성실히 소명했으나, 공정위의 판단이 충분히 받아들여지지 않은 점에 대해 아쉬움을 표했다. 우아한형제원은 배민클럽가게 조건의 도입 배경에 대해, 쿠팡이츠의 멤버십 기반 최혜대우 도입 이후 1년여간 시장 경쟁 구조가 급변하는 상황에서 최소한의 방어 차원으로 채택했다고 해명했다. 이는 기존 경쟁사의 전략에 맞서 입점 업체를 유지하기 위한 필요 불가피한 조치였다는 주장이다.

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자체 배달 확대 목적과 비용 구조의 차이

우아한형제원은 자체 배달 서비스 확대 이유를 설명하며, 이는 주문 중개부터 배달, 고객 응대, 사고 보상까지 플랫폼이 직접 책임을 지는 서비스라고 밝혔다. 소비자가 원하는 높은 배달 품질을 충족시키려면 플랫폼이 배달 과정을 직접 통제할 수밖에 없으며, 이는 글로벌 배달 시장에서 공통적으로 나타나는 추세라고 설명했다. 반면 쿠팡이츠와 달리 자체 배달과 가게 배달을 함께 제공하는 우아한형제원은, 자체 배달 운영이 어려운 지역에서는 가게 배달만으로도 업주에게 영업 기회를 제공하고 있다고 강조했다.

향후 규제 강화와 플랫폼 시장 재편 전망

이번 과징금 부과로 인해 배달 플랫폼 시장에서는 규제 준수에 대한 경각심이 높아질 것으로 보인다. 우아한형제원은 자체 배달이 라이더 비용과 고객 응대, 사고 보상 등 제반 비용을 플랫폼이 부담하는 구조라며, 주문 한 건당 남는 이익은 오히려 가게 배달이 더 크다고 지적했다. 그럼에도 자체 배달 비중이 커진 것은 배달 품질에 따른 소비자의 선호도를 반영한 결과라는 입장을 유지하고 있다. 공정위의 엄격한 감시는 향후 다른 플랫폼 기업들의 관행에도 영향을 미칠 전망이다.