공정위, 계란값 담합 주도한 대한산란계협회에 과징금 6억원 부과

대한산란계협회가 산지 거래가격 가이드라인을 통해 인위적으로 계란 가격을 통제하고 소비자 물가 상승을 유도한 혐의로 공정거래위원회로부터 과징금 처분을 받았습니다.

최근 소비자 물가 상승 으로 인해 서민 경제의 부담이 가중되는 가운데, 국민 생활과 밀접한 필수 식품인 계란의 가격을 인위적으로 조절하려 한 정황이 포착되어 사회적 공분을 사고 있습니다. 공정거래위원회 는 최근 계란 생산 및 판매업체들과 유통업체들 사이의 거래 과정에서 일종의 가격 가이드라인인 기준가격을 결정하고, 이를 구성 사업자들에게 통지하여 가격 경쟁을 부당하게 제한한 대한산란계협회 에 대해 엄중한 제재를 내렸습니다.

공정위는 해당 협회에 대해 시정명령과 더불어 약 5억 9400만 원의 과징금을 부과하기로 결정했으며, 이는 지난해 6월부터 시작된 본격적인 조사 끝에 내려진 조치입니다. 이번 사건의 핵심은 대한산란계협회가 시장의 자율적인 가격 결정 기능을 마비시키고, 협회 주도로 가격을 통제했다는 점에 있습니다. 조사 결과에 따르면, 협회는 2023년 1월부터 올해 1월까지 매주 수요일마다 문자 메시지나 팩스 등의 수단을 동원하여 계란의 기준가격을 결정하고 이를 각 농가에 고지해 왔습니다.

정상적인 시장 경제라면 수요와 공급의 법칙에 따라 가격이 형성되어야 하지만, 농가들은 협회가 제시한 이 기준가격을 토대로 산지 가격을 결정하는 경향을 보였습니다. 실제로 공정위의 조사 데이터에 따르면, 산지에서 이루어진 실제 거래 가격은 협회가 정해준 기준가격과 매우 유사한 수준에서 형성되었음이 드러났습니다. 예를 들어 지난해 수도권 산지 기준가격이 30구 한 판 기준 5296원으로 책정되었을 때, 실제 시장 거래가는 이와 거의 차이가 없는 5379원 수준에서 형성되었습니다. 이는 협회의 가이드라인이 사실상 시장의 강제적인 가격 결정 기준 역할을 했음을 시사합니다.

더욱 심각한 문제는 이러한 기준가격의 결정 과정이 생산비의 변동 추이를 전혀 반영하지 않았다는 점입니다. 일반적으로 식품 가격은 원자재 값이나 인건비 등 생산 비용의 상승에 따라 인상되는 것이 상식적입니다. 그러나 공정위 조사에 따르면, 2023년부터 2025년 사이 사료비 등 계란 생산에 들어가는 핵심 비용들이 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있었음에도 불구하고, 협회는 같은 기간 동안 기준가격을 약 9.4%나 인상한 것으로 나타났습니다. 이는 생산 원가 상승이라는 정당한 이유 없이 인위적으로 가격을 올렸다는 의미이며, 결과적으로 그 피해는 고스란히 소비자들에게 전가되었습니다.

계란은 생산 단계에서 도매를 거쳐 소매로 이어지는 복잡한 유통 구조를 가지고 있는데, 첫 단계인 산지 가격이 인위적으로 높게 설정되면 이후의 모든 유통 단계에서 가격이 연쇄적으로 상승하는 구조를 갖게 됩니다. 공정거래위원회의 문재호 카르텔조사국장은 산지 가격이 도소매 가격에 직접적인 영향을 미칠 수밖에 없는 구조임을 강조하며, 이번 협회의 행위가 필수 식품인 계란의 소비자 가격을 상승시키는 직접적인 원인이 되었다고 지적했습니다. 즉, 사업자 간의 건강한 가격 경쟁이 사라진 자리에 협회의 통제가 들어섰고, 이것이 물가 상승의 기폭제로 작용했다는 판단입니다.

이에 따라 공정위는 과징금 부과뿐만 아니라, 협회 구성 사업자들에게 법 위반 사실을 공식적으로 통지하고 임직원들을 대상으로 한 재발 방지 교육 명령을 함께 내렸습니다. 이는 단순히 금전적 징벌에 그치지 않고, 업계 전반의 인식 개선과 투명한 가격 형성 체계를 구축하겠다는 의지로 풀이됩니다. 이번 조치는 농축산물 분야에서 오랫동안 관행처럼 이어져 온 사업자 단체의 가격 담합 행위에 경종을 울렸다는 점에서 큰 의미가 있습니다. 특히 식료품은 가계 지출에서 차지하는 비중이 크고 가격 변동에 민감한 품목이기 때문에, 이러한 담합 행위는 국민 실생활에 즉각적이고 부정적인 영향을 미칩니다.

공정위는 앞으로도 국민 생활과 밀접한 분야에서 발생하는 각종 담합 행위에 대해 감시 체계를 더욱 강화하고, 적발 시에는 타협 없는 엄정 대응을 이어가겠다고 밝혔습니다. 시장 경제의 기본 원칙인 공정 경쟁이 회복될 때 비로소 소비자들은 합리적인 가격에 제품을 구매할 수 있으며, 이는 장기적으로 산업 전체의 투명성과 경쟁력을 높이는 길입니다. 앞으로 계란 시장을 비롯한 다양한 농산물 유통 시장에서 불투명한 가격 결정 관행이 사라지고, 데이터와 시장 논리에 기반한 공정한 거래 질서가 정착되기를 기대합니다





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계란값 담합 공정거래위원회 대한산란계협회 물가 상승 가격 경쟁 제한

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