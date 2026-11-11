공정위 국고채 담합 과징금 1조 6천억 원 부과, 업계 '억울함' 강반발

공정거래위원회가 국고채 입찰 시장 담합 의혹으로 주요 증권사와 은행에 역대 최대 규모인 1조 6천억 원의 과징금을 부과하고 7개사를 고발했다. 그러나 금융투자업계는 국가 재정 지원 차원의 업무 특성을 고려하지 않은 과도한 처분이라며 강한 불만을 표출하고 있으며, 향후 장기적인 법정 다툼이 예상된다.

공정거래위원회 가 국고채 입찰 담합 의혹과 관련해 주요 증권사와 은행 등 국고채전문딜러(PD)사들에 역대 최대 규모의 과징금 부과를 결정하면서 금융투자업계 내부에서 강한 반발과 억울함 토로가 이어지고 있습니다. 11일 공정위는 재정경제부가 발행하는 국고채 입찰 시장에서 10개 증권사와 5개 은행 등 총 15개 PD사 들이 사전에 투찰금리나 물량을 합의하거나, 투찰금리 정보를 교환함으로써 국고채 발행시장에서의 경쟁을 제한했다고 판단했습니다.

이에 따라 공정위는 이들 기업에게 1조 6천억 원 이상의 과징금을 부과했으며, 미래에셋증권, NH투자증권, 중소기업은행, KB증권, 키움증권, 한국산업은행, 한국투자증권 등 7개 기관을 고발하기로 최종 결정했습니다. 공정위는 이번 조치가 국고 손실을 야기하는 중대한 법 위반 행위를 적발하고 제재했다는 점에서 의의를 가진다고 강조하며, 이를 계기로 발행시장의 입찰 경쟁이 실질적으로 촉진되어 국가 재정 운용의 효율성이 높아질 것으로 기대한다는 입장을 밝혔습니다. 그러나 금융투자업계에서는 이러한 공정위의 판단을 쉽게 수용하기 어렵다는 분위기가 지배적입니다.

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과징금 부과와 업계 반발

PD는 국고채 발행시장에서 인수 등에 관한 우선적 권리를 부여받는 대가로 유통시장에서 매수 및 매도 호가를 상시 제시하여 거래를 원활하게 하는 시장조성자로서의 의무를 수행합니다. 재정경제부에 따르면 PD 제도는 1999년 도입되어 국내 채권시장 발전의 견인차 역할을 하며 금융시장 구조를 선진화하고 정부의 안정적인 재정 기반을 확립하는 데 기여해 왔습니다. 업계 관계자들은 국고채 입찰과 시장조성 업무의 특수성, 그리고 그동안 소명해 온 내용들을 종합적으로 검토할 필요가 있다고 주장했습니다.

한 관계자는 국고채 입찰 참여와 시장 조성은 국가 재정을 위한다는 좋은 취지로 협조한 사안인데 과도한 과징금을 부과하는 것은 납득하기 어렵다고 반발했습니다. 특히 금융사가 이익을 보지 않았음에도 불구하고 협조 과정의 손실을 줄인 것이 부당이익이라는 지적은 받아들이기 어렵다며, 이러한 해석이 적용될 경우 향후 정부의 요청에 누가 협조를 제공할지 우려된다고 경고했습니다. 또 다른 업계 관계자는 국고채 딜러 간 소통이 가격을 인위적으로 조작하기 위한 담합이 아니라, 급변하는 금리 환경 속에서 각사가 분석한 시장 전망 및 동향을 파악하기 위한 과정이라고 설명했습니다.

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적은 수수료 수준에 비해 인수 의무와 금리 변동 위험을 감수하며 재정 조달에 기여해 왔다는 점을 강조하며, 미숙한 부분이 있더라도 PD 업무를 이용해서 엄청난 이익을 보려고 한 것은 아니라고 주장했습니다. 일부 관계자는 국채를 인수할수록 손해를 보는 PD사가 무슨 이익을 보려고 담합을 했겠냐며 피해자도 수혜자도 없는 담합은 존재할 수 없다고 강력히 반박했습니다. 또한 이윤이 거의 없는 공적 업무에서 증권사가 과징금의 대부분을 떠안게 된 것은 과도하다며, 법원에서 다투면 공정위의 결론이 유지되기 어려울 것이라고 내다봤습니다.

법적 대응과 유사 판례

금투업계는 공정위의 이번 과징금 부과에 대해 법정 싸움이 장기화될 가능성을 시사하고 있습니다. 각 PD사는 그동안 개별적으로 법무법인을 선임해 공정위의 담합 제재 움직임에 대응해 왔으며, 이번 결정에 대한 법적 대응을 준비 중인 것으로 알려졌습니다. 미국에서는 2015년 국채 입찰을 둘러싼 당국 조사가 민사 소송으로 이어진 사례가 있어 주목됩니다. 같은 해 연기금 등 투자자들이 대형 딜러 은행의 담합을 이유로 민사 소송을 제기했으나, 장기간의 소송 끝에 뉴욕 남부연방지방법원은 2022년 담합 의심이 입증되지 않는다며 소송을 기각했고, 2024년 항소심에서도 같은 결론이 유지되었습니다.

국내에서도 채권시장 관련 사건이 장기간 법정 다툼으로 이어진 전례가 있는데, 2015년 5월 채권 파킹 배임 혐의로 검찰 공소장이 접수된 이후 지방법원과 고등법원, 대법원을 거쳐 2021년 11월에야 사건이 종결된 바 있습니다. 이러한 역사적 사례들은 국고채 담합 의혹 관련 분쟁이 단순한 행정 처분을 넘어 복잡한 법적 쟁점과 오랜 시간 동안 지속되는 소송 과정으로 이어질 수 있음을 보여주고 있으며, 업계의 강력한 반발과 함께 향후 정책 방향성과 규제 강도에 대한 재검토 논의가 활발해질 것으로 예상됩니다.