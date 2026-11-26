한국공정거래위원회가 애플코리아와 본사에 아이폰16의 AI 기능 출시 시기 광고와 관련해不公平標記及廣告法 위반 혐의 심사를 의결했습니다. 매출액 3조3527억원을 기준으로 과징금 536억원 부과 가능성을 확인합니다.

한국공정거래위원회 가 애플 본사와 애플코리아 에 대해 소비자 기만을 유발할 수 있는 광고 위반 행위를 심리한 결과를 발표했다. 공정위는 지난 26일 애플이 아이폰16 출시 당시 인공지능(AI) 기능의 제공 시기를 명확히 고지하지 않았다는 의혹에 대해 심사위원회의 의결을 거쳐 시정 조치와 과징금 부과를 권고했다고 밝혔다.

아이폰16 AI 기능 제공 시기 광고와 실제 서비스 차이

심사 대상이 된 핵심 사안은 애플이 웹사이트와 광고를 통해 인공지능 기능 'Apple Intelligence'의 출시 시기를 명확히 알리지 않은 점이다. 애플은 지난해 9월 '올해 말 미국 영어권에서 먼저 출시될 예정'이라고 안내했다가, 10월에는 '현재 미국 영어권에서 이용 가능'하다고 광고했다. 하지만 이후 확인된 바에 따르면 생성형 이모지인 Genmoji, 이미지 생성 도구 Image Playground, 개인 맥락 이해형 시리, 단계별 가이드형 시리 등 4가지 주요 기능은 약속된 시기에 제공되지 않았다.

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또한 애플은 지난해 2월 '올해 4월 초 한국어를 지원할 예정이다'고 홍보했지만, 실제 4월이 되었을 때에도 일부 기능은 한국어 서비스를 제공하지 않았다. 심사 결과는 특히 개인 맥락 이해형 시리의 경우 미국 영어판이 올해 9월에 처음 출시되었고, 한국어 지원은 지난 10월才开始되었다는 점에서 광고와 서비스 제공 시 사이에 상당한 격차가 있음을 지적했다.

공정위, 소비자 선택권 침해에 심각한 위반 판단

공정위 심사는 애플의 행위가 소비자의 선택에 중요한 정보를 은닉하거나 축소, 누락한 중대한 위반 행위에 해당한다고 규정했다. 심사는 애플이 AI 기능의 출시 시기가 불확실한 상태에서 마치 곧바로 사용 가능하거나 특정 시기에 반드시 출시될 것처럼 광고함으로써 소비자의 신뢰를 배반했다고 평가했다.

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특히 iPhone 16 출시 당시 웹사이트에 소개된 9가지 기능 중 일부가 실제 출시 이후에도 제공되지 않거나, 한국어 지원 시기가 광고된 내용과 다르게 지연된 것은 소비자 보호 관점에서 용납하기 어려운 수준이라고 공정위는 판단했다. 이에 따라 심사는 시정 조치와 함께 과징금 부과를 공정위 본회의에 권고했다.

3조3527억원 매출 기반 최대 536억원 과징금 부과 전망

공정위가 과징금 산정을 위해 기준이 된 관련 매출액은 약 3조3,527억 원이다. 이 금액을 바탕으로 과징금을 산출할 경우, 공정위가 심사의견을 그대로 수용할 시 최대 536억 원의 과징금이 부과될 수 있다. 이는 공정거래법상 위반 행위에 대한 표준적인 과징금 산정 방식에 따른 결과이며, 최종 과징금 금액은 공정위 위원회의 심의·의결을 통해 확정될 예정이다.

과징금 부과 및 시정 조치 여부는 향후 공정위원회 본회의의 심의 과정을 통해 결정된다. 애플은 보고서 수신일로부터 6주 이내에 서면 의견서를 제출할 수 있으며, 이를 통해 자사의 입장을 공식적으로 반영할 기회가 주어진다. 이 과정에서 공정한 심사와 증거 기반의 판단이 이루어질 것으로 예상되며, 애플의 최종 책임 여부는 위원회의 의결에 따라 최종 확정된다.

미국 과소송 보상과 한국의 심사, 애플의 법적 대응

이와 관련해 애플은 이미 해외에서도 유사한 법적 분쟁에 직면한 바 있다. 올해 5월 애플은 미국에서 시리 AI 기능 rollout 지연과 관련해 집단 소송에서 약 2억5천만 달러(약 3,600억 원)의 보상을 합의한 바 있다. 이러한 국제적인 소송 배경은 애플이 AI 기능 출시 계획과 실제 서비스 제공 사이에 생긴 시간차로 인해 소비자와 규제 당국으로부터 신뢰를 잃고 있음을 시사한다.

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애플은 한국 공정위의 심사 결과에 대해 공식 입장을 밝혔다. 애플은 '한국공정거래위원회의 조사에 성실히 협력해 왔으며, 심사 보고서의 결론에는 동의하지 않는다'는 입장을 전달했다. 또한 '향후 공정위의 심의 절차에서 자사의 입장을 충분히 설명할 수 있기를 희망한다'며, 심사의 최종 결론에 대해 이의를 제기하고 자사의 입장을 공식화할 준비를 마쳤다.

이번 사건은 글로벌 기술 기업들이 새로운 기술을 홍보할 때, 출시 시기와 기능 범위를 얼마나 정확히 고지해야 하는지에 대한 경고를 던진 사례로 평가된다. 소비자들은 기대했던 AI 기능이 제공되지 않거나, 한국어 지원이 지연되는 상황에 놓였을 때 큰 실감을 느끼게 되며, 이는 기업의 신뢰도 하락으로 직결된다. 공정위의 이번 심사는 단순히 기업에 대한 제재를 넘어, 향후 기술 제품 출시 시 광고의 투명성을 확보하기 위한 선례가 될 전망이다.