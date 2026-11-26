공정거래위원회가 애플 인텔리전스 기능 제공 시기를 기만적으로 광고한 혐의 등으로 애플에 최대 536억여 원의 과징금 부과 의견을 제출했다.

공정거래위원회 는 26일 애플 인코퍼레이티드와 애플코리아가 표시광고법 위반 혐의를 받았다고 공식 발표했다. 사무처는 해당 기업들에 대한 제재 의견이 포함된 심사보고서를 위원회에 제출했고, 동시에 업체에도 통보해 향후 심의 절차를 본격화했다고 밝혔다.

애플 인텔리전스 기능 광고의 핵심 위반 정황

애플은 2024년 9월 아이폰 16 시리즈 출시 당시 '애플 인텔리전스' 기능의 제공 가능성에 불확실함이 있음에도 불구하고, 모든 기능이 즉각 사용 가능한 것처럼 홍보한 혐의를 받고 있다. 애플 인텔리전스는 아이폰과 아이패드 등 기기에 탑재된 인공지능 기술을 포괄하는 브랜드 명칭으로, 소비자의 구매 결정에 중요한 변수가 되는 항목이다.

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공정거래위원회의 조사에 따르면, 애플은 2024년 9월부터 2025년 3월까지 아이폰 16 공식 누리집을 통해 이러한 광고를 지속적으로 전개했다. 구체적으로 2024년 9월에는 '연내 미국 영어로 우선 출시 예정'이라고 명시했고, 같은 해 10월에는 '현재 미국 영어로 서비스 중'이라고 홍보하며 소비자를 유혹한 것으로 확인됐다.

이어 2025년 2월에는 '4월 초 한국어 지원 예정'이라고 밝히며 국내 소비자 기대감을 고조시켰다. 그러나 실제 현실은 이러한 약속과 달랐다. 애플 인텔리전스 전체 9가지 기능 중 광고 시점에 제공되지 않은 기능이 4가지나 존재했다.

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부실 제공된 주요 인공지능 기능 및 피해 규모

제공되지 않은 기능에는 △사용자 맞춤형 이모티콘을 생성하는 '젠모지' △인공지능 이미지 생성 도구 '이미지 플레이그라운드' △개인적 맥락을 이해하는 능력을 갖춘 음성비서 '시리' △단계별 가이드를 제공하는 '시리' 기능 등이 포함되었다.

특히 '개인적 맥락을 이해하는 능력을 갖춘 시리'의 경우, 2026년 10월이 되어야 한국어로 지원이 확정되었다. 미국 영어 버전조차 올해 9월에야 최초로 출시되는 등, 광고 당시 약속된 시기와 실제 서비스 개시 시기에 큰 간극이 존재했다.

공정거래위원회 심사관은 애플이 소비자의 구매 선택에 있어 중요한 정보를 고의적으로 은폐하거나 축소, 누락했다고 판단했다. 이러한 행위는 표시광고법상 기만적인 표시·광고에 해당하는 '중대한 위반행위'로 분류되었으며, 이에 따라 시정 명령과 과징금 부과 의견이 제시되었다.

과징금 산정 근거 및 향후 법정 절차 예상

위반 혐의와 관련된 애플의 매출액은 약 3조 3527억 원으로 산정되었다. '중대한 위반행위'에 적용되는 과징금 부과 기준율이 0.8%에서 1.6% 사이이므로, 최대 536억 4320만 원의 과징금이 부과될 수 있는 것으로 전해졌다.

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이번 사건은 실제로 구현되지 않은 인공지능 기능을 광고한 사례에 대해 공정거래위원회가 책임을 묻는 첫 대형 사건으로 주목받고 있다. 이는 기술 발전 속도에 비해 법적 규제와 소비자 보호 장치가 어떻게 대응해야 할지에 대한 선례가 될 수 있다.

최종 제재 여부와 수준은 애플 측의 의견서를 받은 뒤, 위원회 심의를 통해 최종 결정하게 된다. 애플은 이번 심사 보고서 제출로 인해 공식적인 반론과 소명 기회를 갖게 되며, 위원회의 심의 과정을 거쳐行政处罚 여부가 finalized 될 예정이다.