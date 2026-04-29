공정위, 2024년 대기업 집단 102개 지정…토스·오리온 등 신규 진입

공정거래위원회가 올해 공시대상기업집단으로 102개 기업을 지정했으며, 토스, 오리온, 한국콜마 등 10개 기업이 새롭게 포함되었습니다. 상위 5개 기업의 순이익 비중이 70%를 넘어서며 쏠림 현상이 심화되고 있습니다.

공정거래위원회 는 올해 공시대상기업집단으로 총 102개 기업을 지정했으며, 이는 대기업의 경제력 집중을 방지하고 투명성을 확보하기 위한 조치입니다. 특히 올해는 모바일 금융 플랫폼인 토스, 식품 기업 오리온 , 화장품 제조 기업 한국콜마 등 10개 기업이 새롭게 대기업 집단에 진입했습니다.

이는 국내 증시 투자 열풍과 K-푸드, K-뷰티 등 한류의 영향으로 새로운 성장 동력을 확보한 기업들의 약진을 보여줍니다. 반면, 유통 및 석유화학 부문의 부진으로 롯데는 재계 순위에서 한 단계 하락했습니다. 상호출자제한기업집단은 47개로 전년 대비 1개 증가했으며, 교보생명보험과 다우키움이 편입된 반면 이랜드는 제외되었습니다. 주목할 점은 ‘국장’ 강세에 힘입어 증권업의 위상이 높아졌다는 것입니다.

토스증권을 운영하는 토스와 개인 투자자 비중이 높은 다우키움의 모회사 다우키움이 상호출자제한기업집단에 이름을 올리면서 DB와 대신증권 역시 순위가 상승했습니다. 또한, 방위산업의 성장으로 한화는 재계 순위 5위까지 도약했으며, LS는 전력업을 중심으로 순위를 끌어올렸습니다. 쿠팡은 정보 유출 사태에도 불구하고 재계 순위를 상승시키는 저력을 보여주었습니다. 이러한 변화는 국내 경제의 구조적 변화와 기업들의 경쟁력 강화 노력을 반영합니다.

대기업 집단의 경영 실적은 전반적으로 개선되는 추세를 보였습니다. 매출액은 전년 대비 4.4% 증가했고, 당기순이익은 무려 38.8%나 증가했습니다. SK, 삼성, 쿠팡이 매출액 증가를 주도했으며, SK, 삼성, LG는 순이익 증가에 크게 기여했습니다. 그러나 이러한 긍정적인 흐름 속에서도 상위 5개 기업 집단(삼성, SK, 현대차, LG, 한화)이 전체 순이익의 70.5%를 차지하는 등 특정 기업에 대한 쏠림 현상이 심화되고 있습니다.

이는 인공지능(AI) 발 반도체 슈퍼사이클로 인해 삼성과 SK의 실적이 급증한 결과로 분석됩니다. 공정위는 이러한 쏠림 현상을 완화하고 공정한 경쟁 환경을 조성하기 위해 지속적인 노력을 기울일 것으로 예상됩니다. 대기업 집단의 변화는 국내 경제 전반에 미치는 영향이 크므로, 이러한 동향을 면밀히 주시하고 정책적 대응 방안을 마련하는 것이 중요합니다





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