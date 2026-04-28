공정수당 도입, 고용 시장 새 쟁점으로 부상

이재명 대통령의 지시에 따라 도입된 '비정규직 공정수당'이 고용 시장의 새로운 쟁점으로 떠오르고 있습니다. 공공 부문 비정규직 처우 개선을 목표로 하지만, 예산 부담과 역차별 논란, 민간 확산 가능성 등 다양한 문제점이 제기되고 있습니다.

이재명 대통령 의 지시에 따라 고용노동부가 도입한 ' 비정규직 공정수당 '이 고용 시장의 새로운 쟁점으로 떠오르고 있다. 이는 대통령이 경기도지사 시절 도입했던 정책을 중앙 정부 차원에서 전국 공공기관으로 확대 적용한 것이다.

공정수당은 계약 기간에 따라 최대 10%까지 지급되며, 1년 미만 계약자에게 사실상 퇴직금을 지급하는 효과를 가져온다. 현재 약 7만 3천 명이 공정수당 대상자로 예상되지만, 예산 부담 증가와 함께 역차별 논란도 제기되고 있다. 정부는 공공 부문에서부터 모범적인 사례를 만들겠다는 의지를 보이고 있지만, 향후 민간 부문으로의 확산 가능성 또한 존재하여 노사 관계에 새로운 영향을 미칠 것으로 전망된다. 고용노동부는 국무회의에서 계약 기간에 따라 최대 10%의 공정수당을 지급하는 '공공 부문 비정규직 처우 개선 대책'을 발표했다.

이는 이 대통령이 공공 부문 내 '쪼개기 계약' 관행을 강하게 비판한 데 따른 조치이다. 고용노동부는 관계 부처와 함께 비정규직 태스크포스(TF)를 구성하여 실태 조사를 진행한 결과, 공공 부문 비정규직 노동자는 총 14만 6천 명으로 집계되었으며, 이 중 1년 미만 계약자는 약 7만 3천 명으로 나타났다. 1년 미만 계약자의 평균 임금은 월 280만원으로, 전체 공공 부문 비정규직 평균 임금보다 9만원 낮았다.

이러한 결과를 바탕으로 고용노동부는 계약 기간이 짧을수록 고용 불안정성이 크다는 점을 고려하여 보상률을 차등 적용했다. 1~2개월은 10%, 3~4개월은 9.5%, 5~6개월은 9.0%, 7개월 이상~12개월 미만은 8.5%의 공정수당이 지급될 예정이다. 이는 1년간 일한 노동자의 퇴직금(임금의 8.3%)보다 높은 수준으로, 고용 불안정성에 대한 보상을 강화한 것이다. 이번 대책은 2027년부터 예산이 반영될 예정이며, 구체적인 소요 규모는 각 부처의 예산 요구를 통해 확정될 것으로 보인다.

고용노동부는 반복 계약자 비율에 따라 예산 범위가 넓어 전체 재정 추계가 쉽지 않다고 밝혔지만, 1년 미만 계약을 금지하거나 상시·지속 업무 노동자의 정규직 전환이 확산되면 예산이 점차 감소할 것으로 예상하고 있다. 대책의 숨겨진 목적은 정규직 전환을 유도하는 데 있다는 해석도 있다. 그러나 공직사회 일각에서는 역차별 논란이 제기되고 있으며, 경영계에서는 민간 부문으로의 확산 가능성에 대한 우려를 표명하고 있다. 재계 관계자는 정부가 공정수당을 지급하는 상황에서 대기업들이 인건비 상승과 고용 위축을 우려할 수 있다고 지적했다.

따라서 공정수당 도입은 고용 시장에 긍정적인 변화를 가져올 수 있지만, 동시에 예산 부담, 역차별 논란, 민간 부문 확산에 대한 우려 등 해결해야 할 과제도 안고 있다





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