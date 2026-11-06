공정거래위원회, 독과점 기업의 불공정 가격 행위 규제 강화

공정거래위원회가 25년 만에 시행령을 개정해 독과점 기업의 해외 대비 고가 판매와 비정상적인 가격 유지 행위를 금지하는 등 가격 남용 규제를 대폭 강화합니다.

공정거래위원회 가 독점 기업의 불공정 가격 행위에 대한 규제 강화에 나선다. 공정거래위원회 는 6일 독과점 사업자가 해외 시장보다 국내 시장에서 부당하게 높은 가격을 책정하거나, 원가 변동에 따른 비정상적인 가격 조정을 통해 폭리를 취하는 행위를 금지하는 내용의 공정거래법 시행령 개정 안을 입법예고했다.

25년 만 시행령 개정으로 법 집행 사각지대 해소

공정거래위원회는 이번 개정안을 통해 2001년 이후 25년 만에 관련 규정의 대대적인 정비를 완료했다. 현행 제도가 27년 전의 전통적 제조업 환경에 맞춰져 있어 새로운 시장 환경과 집행 현실을 반영하는 데 한계가 있었기 때문이다. 특히 가격 남용 행위의 구체적인 유형과 기준이 시행령에 위임되어 있었음에도, 기존 시행령에는 가격의 부당한 '변경' 사항만 명시되어 있어 '결정'과 '유지'에 대한 규제는 법령 체계의 사각지대에 놓여 있었다는 지적이 꾸준히 제기되어 왔다.

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개정안의 핵심은 이러한 법의 공백을 메워 가격 남용 규제 범위를 현실에 맞게 확장하는 데 있다. 그동안 시행령상 가격의 부당한 '결정'과 '유지' 규정이 누락되어 있어, 기업들이 해외 시장 대비 국내 가격을 부당하게 높게 설정하거나 다양한 형태의 불공정 사례를 저지를 때 적절한 법적 제재가 어려운 현실이 지속되어 왔다. 이로 인해 법 집행의 효율성이 떨어지고 소비자가 피해보는 구조가 형성되어 왔다는 비판이 있어 왔다.

해외 대비 고가 판매 및 가격 꼼수 전면 금지

개정안은 독점 기업이 해외 시장보다 국내 시장에서 부당하게 높은 가격을 결정하거나 유지하는 행위를 명시적으로 금지한다. 이는 단순한 가격 차이를 넘어, 시장 지위 남용을 통해 국내 소비자에게 과도한 부담을 전가하는 행위를 차단하기 위한 조치다. 또한 원가 상승기에 상품 가격을 신속하게 인상하다가 하락기에는 높은 가격을 고수하며 이익을 노리는 '가격 꼼수'에도 철퇴를 가한다. 이러한 비정상적인 가격 유지 행위는 기존 규정으로는 규율하는 데 한계가 있었으나, 이제 명확한 금지 대상이 되었다.

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공정거래위원회는 이러한 가격 남용 행위가 시장 경쟁을 왜곡하고 소비자 후생을 저해한다고 판단했다. 특히 글로벌 기업들이 각국 시장에서 차별적인 가격을 형성하는 사례가 늘어남에 따라, 국내 시장에서의 불공정 가격 결정 행위를 단속할 수 있는 명확한 법적 근거를 마련하는 것이 시급했다. 이번 개정은 이러한 국제적 흐름과 국내 시장의 실태를 고려한 필수적인 조치로 평가된다.

가격 상승 요건 완화 및 불공정 거래 행위 재편

가격 남용을 인정하는 요건도 현행보다 낮춰진다. 기존 시행령은 수급이나 공급 비용 변동에 비해 가격이 '현저하게' 상승해야 한다고 요구했으나, 개정안은 이를 '상당하게'로 완화한다. 이는 가격이 현저하게 올랐다는 사실을 입증하기가 어려워 기존 규정이 사실상 활용되지 못했던 문제를 개선하기 위한 것이다. 상대적으로 낮은 수준에서 가격 남용 여부를 판단할 수 있게 됨에 따라, 규제 대상 기업의 행위를 더 쉽게 적발하고 제재할 수 있을 것으로 보인다.

사업활동 방해 행위에 관한 규정도 집행 현실에 맞게 재편된다. 기존 고시에 담겨 있던 거래 거절, 타당성 없는 조건 제시, 가격 및 거래 조건 차별, 불이익 강제 네 가지 유형은 시행령으로 격상된다. 이는 집행 실적이 많은 유형을 시행령에 명시함으로써 판단 기준을 명확히 하고 법 집행을 강화하려는 취지다. 반면, 필수인력 채용과 관련된 규정은 집행 실적이 거의 없으므로 고시로 하향 조정하여 법제도의 유연성을 높였다.

소비자 이익 보호 조치 강화 및 향후 전망

소비자에게 부당한 거래조건을 부과하거나 상품 및 서비스의 품질을 현저히 떨어뜨리고 선택권을 제한하는 등 소비자 이익을 저해하는 행위도 구체적으로 명시된다. 현행법은 이러한 행위를 금지하고 있었지만 시행령에는 구체적인 유형이 없어 규제가 미흡하다는 지적이 있었다. 이제 구체적인 사례들이 법령에 포함됨으로써, 소비자 보호의 실효성이 한층 강화될 전망이다.

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공정거래위원회 관계자는 "현행 규정 대부분이 27년 전 전통적 제조업을 기반으로 마련되어 새로운 시장과 남용행위 유형을 반영하는 데 한계가 있었다"며 "변화한 산업 환경에 맞춰 규정을 정비해 법 집행의 사각지대를 줄이려는 취지"라고 설명했다. 이번 입법예고를 거친 개정안은 최종 확정된 후 즉시 효력을 발휘할 예정이며, 독과점 기업의 불공정 관행을 근절하고 공정 경쟁 시장을 조성하는 데 기여할 것으로 기대된다.