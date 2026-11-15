공인회계사 최상위 수험생作弊 정황, 검사 시스템 허점 폭로

공인회계사 시험 최고득점자의作弊 사실이 확정되며 국시 관리 시스템의 심각한 허점이 드러났다. 한국산업인력공단, 감시 사각지대 노출과 함께 AI 감시체계 강화 계획을 발표했다.

63회 공인회계사 1차 최고득점자가 자신의 블로그를 통해 합격 확인서를 게시한 지 약 보름 만에作弊 사실이 공식적으로 확인되었습니다. 지난 달 29일 해당 블로그에 게재된 이미지가 사회적으로 논란을 불러일으킨 후, 해당 수험생이 스스로作弊 정황을 자백하고 경찰에 신고하며 이 사건의 진실이 드러났습니다. 이로 인해 한국산업인력공단 이 주관하는 국가기술자격시험의 감독 및 관리 체계에 치명적인 결함이 존재했다는 사실이 전면적으로 부각되었습니다.

모니터링 사각지대서作弊 허용된 관리 실패

한국산업인력공단은 15일 열린 기자회견을 통해, 1차 시험 당시 A 씨가 앉았던 시험장 좌석 구조가 감시의 사각지대를 노출할 수 있음을 인정했습니다. 5열 4행으로 구성된 시험장 중앙 앞쪽, 즉 강연대 바로 앞에 위치한 A 씨의 모습은 감시원이 쉽게 볼 수 있는 위치였으나, 실제로作弊를 저지른 ultra-small 카메라와 스마트폰 사용이 단 한 차례도 적발되지 않았습니다. 이는 단순히 운이 나빴거나 실수한 차원이 아니라, 시험 운영 시스템 자체에 감독이 미치지 못하는 구조적 문제가 있었음을 시사합니다.

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공단은 내부 검증 과정에서 전자 기기 사용 여부를 판정하기 위한 절차가 정상적으로 이행되었다고 주장해 왔습니다. 그러나 4명의 감시원을 동원해 점검한 결과,作弊로 의심될 만한 행동이 포착되지 않았다는 논리는 시험실 CCTV 설치 부재와 휴대전화 수납 절차의 허술함과 맞물려 신뢰도를 크게 떨어뜨리고 있습니다. 실제 시험 당일 A 씨는 전원을 끄고 가방 속에 휴대전화를 넣은 것으로 확인되었으며, 기기를 일괄적으로 수거하는 엄격한 절차는 전혀 시행되지 않았습니다.

시험 환경 허점과 반복되는 운영 실수

시험장이 대여된 학교 시설에 내외부 감시를 가능하게 하는 폐쇄회로(CC)TV가 전혀 설치되어 있지 않다는 사실도 큰 문제로 지적됩니다. 이러한 환경에서 수험생이 고도화된作弊 장치를 사용하더라도, 감시원의 눈으로 직접 목격하거나 전자적 모니터링을 통해 잡아낼 길이 원천적으로 봉쇄되어 있었습니다. 한국산업인력공단은 스마트폰과 스마트워치 등을 반입 금지물로 지정해 전원 차단 후 가방 수납을 안내했지만, 이는 형식적인 준수 요일에 불과했다는 비판을 피할 수 없게 되었습니다.

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이러한 운영 실패는 이번 사건이 처음이 아닙니다. 한국산업인력공단은 과거에도 반복적인 심각한 운영 실수로 인해 국민들의 불신을 사왔습니다. 작년 시행된 1차 공인노무사 시험에서는 컴퓨터 오류로 인해 실제 시험을 치르지 않은 수험생이 합격자로 통보되는 사태가 발생했으며, 2023년 변리사 시험에서는 문제 출제 오류가 밝혀지기도 했습니다. 또한 같은 해 기술히노기술사 1회 차 시험에서는 채점 전 실수로 인해 566명의 원서가 파쇄되는 초유의 사고가 발생해, 피해자들은 재시험에 응해야 했습니다.

A 씨 처벌과 미래 대비 AI 감시체계 도입

한편 A 씨는 자신의作弊 사실을 자진 신고하며 업무방해죄로 고발될 위기에 처했습니다. 한국산업인력공단은 이날 모든 임원이 참석한 긴급 관리대책회의를 소집하고, A 씨에 대한 형사고발과 함께 관련 부처인 기획재정부 및 고용노동부와 긴밀히 협력하여 수사에 적극적으로 협조하기로 결정했습니다. 이미 올해만 6건이 검거된 바 있는 스마트 글라스 등 고도화된作弊 장치가 국시 시장으로 확산될 조짐을 보이자, 공단은 이러한 불법 행위를 조기에 적발하기 위한 강력한 대책을 마련하기 위한 움직임을 가속화하고 있습니다.

고용노동부도 김규남 차관의 주재로 긴급 대책회의를 열어 재발 방지 방안에 대한 논의를 진행 중입니다. 한국산업인력공단은 "이번 사건의 중대성을 매우 엄중하게 받아들이며, 깊이 사과드린다"는 입장문을 발표하고, AI를 활용한 cheating 감시 전용 프로кт('AI Inspector')의 운영대를 대폭 확대할 계획을 밝혔습니다. 또한 안경에 대한 철저한 점검과 무전기 주파수 탐지기의 도입 등 다각적인作弊 방지 조치를 검토하겠다고 약속했습니다. 이로 인해 향후 국가자격시험은 단순한 인력 감시에서 벗어나 첨단 기술 기반의 자동화 감시 시스템으로 빠르게 진화할 전망입니다.