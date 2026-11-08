공익법인, 사회적 문제 해결을 위한 투자 및 제도 개혁 추진

풀뿌리희망재단과 초록우산 어린이재단이 지역 문제 해결을 위한 인큐베이팅과 공익목적 투자를 확대하며, 관련 세제 및 법적 한계를 해소하는 방안을 모색하고 있다.

공익법인 들이 정부와 시장의 사각지대에 있는 사회적 문제를 해결하기 위해 혁신적인 지원 방식과 제도 개혁에 나서고 있다.

충남 천안에 위치한 '풀뿌리희망재단'은 2005년 설립 이후 지역 내 필요 단체를 지원하며 공익 활동의 새로운 모델을 제시해 왔다.

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동시에 1948년부터 아동 복지 사업을 이어온 '초록우산 어린이재단'은 최근 공익자산을 활용해 사회적 기업에 투자하는 방식으로 범위를 넓히고 있다.

천안 지역 지원 및 이주 배경 청소년 센터 설립

풀뿌리희망재단은 지난해 12월 12일 천안이주배경청소년센터 '다빛'의 개소식을 열어 새로운 인큐베이팅 성과를 발표했다.

다빛은 한국어 교육, 심리정서 돌봄, 진로 및 직업교육 등을 통해 이주 배경 청소년을 지원하며, 이는 아동 중심 지원에서 점차 다변화되는 지역 문제를 반영한 사례이다.

재단은 결식 아동 급식비와 대학생 등록금 등 당장의 생계 문제를 도왔으나, 장기적으로는 새 조직이 자리를 잡을 때까지 3년간 최소 1억 원씩 지원했다.

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지금까지 총 7곳의 단체에 8억 8700만 원을 투입했으며, 지역 단체 43곳에도 인건비와 사업비를 보탸 운영의 유연성을 확보했다.

임재은 사무국장은 재단이 사업비 잔액을 활용해 하반기 시범사업을 만들 수 있는 자율성이 있다는 점을 강조했다.

초록우산의 공익목적 투자 및 임팩트 기금 조성

초록우산 어린이재단은 아동 문제 해결을 위해 기부금 사용 방식을 넘어선 새로운 투자를 모색하고 있다.

재단은 지난 9월 임팩트 비즈니스 전문기업 '임팩트스퀘어'와 비영리 사단법인 '루트임팩트'와 업무협약을 맺고 '아동임팩트기금' 조성을 위한 협약을 체결했다.

이 기금은 약 30억 원 규모로 내년 상반기 결성을 목표로 하며, 아동 문제를 해결하는 소셜벤처 등에 투자해 회수한 돈을 다시 공익사업에 재투자한다.

신란지 경영전략팀장은 한정된 후원금만으로는 문제 구조를 바꾸기 어렵다고 설명하며, 학습 서비스 기업 같은 지원이 지속되면 더 많은 아동에게 도움이 된다고 밝혔다.

김예지 임팩트허브팀장은 지원금이 사업 종료와 함께 멈추는 반면, 서비스 기업을 지원하면 지속적인 도움이 가능하다고 설명했다.

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공익 목적 투자 확대를 위한 법적 및 제도적 과제

초록우산이 투자를 시작하기까지 정관 변경 인가를 받는 데 1년 반이 소요되며 법적 한계에 부딪혔다.

사단법인이나 사회적협동조합 설립을 시도한 지원 대상이 생계와 육아 병행으로 조직 운영을 맡을 인력을 찾지 못해 2년 만에 활동이 중단되기도 했다.

이 같은 실패도 인구를 지원했다는 관점에서 필요한 과정으로 평가받으며, 성과 중심 지원의 한계를 드러냈다.

국세청은 지난해 5월 '공익법인 연차보고서'를 통해 공익법인 2만 1318곳이 가진 자산이 총 406조 원에 달한다고 밝혔다.

하지만 1년 사업수익 202조 원 중 기부금은 5%인 11조원에 그쳤으며, 나머지는 학교 등록금 등 사업 수입 40%, 정부 보조금 31%로 구성되었다.

공익자산을 사회 문제 해결에 더 적극적으로 활용하려면 주식 기부 활성화 등 세제 혜택 도입이 필요하다는 지적이 나온다.

다만 대기업 공익법인이 지배력 유지 수단으로 악용될 수 있다는 우려도 존재하여 투명한 관리 장치 마련이 병행되어야 한다.

현재 주무관청이 보건복지부, 교육부, 지방자치단체 등으로 나뉘어 있어 공통 기준 부재로 인해 규정을 해석하고 인가를 받는 과정이 복잡한 실정이다.